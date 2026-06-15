24 yaşındaki stoper Josko Gvardiol, Manchester City ile yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Florian Plettenberg'in özel olarak açıkladığı üzere, sözleşme 2031 yılına kadar uzatıldı. İmzadan önce son ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.
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Gvardiol, Manchester City ile sözleşmesini uzattı: Real Madrid yok mu?
2002 doğumlu Josko Gvardiol, 2023 yılından beri Citizens forması giyiyor ve şu ana kadar 111 maçta 12 gol kaydetti. Hırvat oyuncu, son günlerde José Mourinho yönetimindeki Real Madrid’in transfer hedefleri arasında gösterilmişti.