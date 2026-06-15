Gvardiol, Manchester City ile sözleşmesini uzattı: Real Madrid yok mu?

24 yaşındaki stoper Josko Gvardiol, Manchester City ile yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Florian Plettenberg'in özel olarak açıkladığı üzere, sözleşme 2031 yılına kadar uzatıldı. İmzadan önce son ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.



