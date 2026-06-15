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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Gvardiol, Manchester City ile sözleşmesini uzattı: Real Madrid yok mu?

M.City
Transfers
J. Gvardiol

Hırvat oyuncu 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı

24 yaşındaki stoper Josko Gvardiol, Manchester City ile yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Florian Plettenberg'in özel olarak açıkladığı üzere, sözleşme 2031 yılına kadar uzatıldı. İmzadan önce son ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.


  • 2002 doğumlu Josko Gvardiol, 2023 yılından beri Citizens forması giyiyor ve şu ana kadar 111 maçta 12 gol kaydetti. Hırvat oyuncu, son günlerde José Mourinho yönetimindeki Real Madrid’in transfer hedefleri arasında gösterilmişti.


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