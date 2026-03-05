Sam McGill/ Street Soccer/ GOAL
Çeviri:
Güzellik ve etki bir arada: Akıllara durgunluk veren yeni futbol forması, evsizlik sorununu nasıl ele alıyor?
İyilik için futbol
Bu hayır kurumu, daha iyi bir gelecek için olumlu sonuçlar yaratmak amacıyla, hayatlarında karmaşık zorluklar yaşayan yetişkinleri ve gençleri desteklemektedir. Londra ve İskoçya'da haftada 60'tan fazla ücretsiz, kapsayıcı futbol seansı düzenlemekte ve uzman ruh sağlığı hizmetleri sunmakta olup, kalıcı bir etki yaratmaktadır. Street Soccer'ın seansları, oyuncularının %94'üne aidiyet duygusu kazandırırken, %80'i artık geleceğe umutla bakmaktadır.
Street Soccer canlı renkli futbol forması
Street Soccer, farkındalığı artırmak ve hayır kurumu için fon toplamak amacıyla Glasgow merkezli lüks tekstil tasarımcıları Timorous Beasties ve kült spor giyim markası O'Neills ile işbirliği yaparak tek seferlik bir futbol forması tasarladı.
Dalgalı tasarım, Timorous Beasties'in ikonik "Berkeley Blooms" baskısını içeriyor. Bu baskıda, psikedelik çiçekler ve dolanmış sarmaşıklar klasik dikey şeritlerin etrafında kıvrılıyor ve dönüyor - geleneksel futbol formalarına ince bir gönderme. Forma, Street Soccer'ın kendine özgü çiçekli kalkan arması, canlı beyaz ve lacivert yaka ve kol kenarları ve işlemeli Timorous Beasties etiketiyle tamamlanıyor.
"Hope" (Umut) kelimesi, formayı sponsorlayan marka olarak ön ve ortada yer alıyor. Umut, Street Soccer'ın 17 yıllık yolculuğu boyunca misyonunun merkezinde yer aldı ve ücretsiz futbol seansları ve kapsamlı topluluk desteği boyunca değişmeyen bir unsur olmaya devam ediyor.
Chelsea ve İskoçya'nın yıldızı Erin Cuthbert, bu formayı giyenler arasında yer alıyor. Liverpool efsanesi Andy Robertson ve müzik ikonu Susan Boyle de bu davayı destekliyor.
'Bu gömlek herkes içindir'
Bu benzersiz tasarım hakkında konuşan Street Soccer kurucusu ve CEO'su David Duke MBE şunları söyledi: "Farklı bir futbol forması yaratmak ve insanların giymekten gerçekten gurur duyacakları bir şey yapmak istedik.
"Berkeley Blooms" tasarımı, normalde bir futbol formasında beklediğiniz türden bir tasarım değil, ama onu özel kılan da bu. Çiçek açan çiçekler büyümeyi temsil ediyor ve bu, oyuncularımızın gelişmelerini ve hayatlarını dolu dolu yaşamalarını nasıl desteklediğimizi yansıtıyor. Dünya ve günlük hayatın ağır ve bunaltıcı hissedilebildiği bir dönemde, umut gerçekten önemlidir. Bu, Street Soccer'ın temel değerlerinden biridir ve bu forma bunun sembolü haline gelmiştir. Umudumuz olmazsa ne şansımız kalır?
"Bu forma, Street Soccer gibi herkes içindir. Saha içinde ve dışında bir ifade parçası olarak işlev görür ve kendi tarzınızda giyilebilir. Timorous Beasties ve O'Neills ile bu konuda işbirliği yapmaktan, taban futbolunu ve dünya standartlarında tasarımı bir araya getirmekten ve farklı geçmişlere sahip insanlar ortak bir amaç için bir araya geldiğinde neler başarılabileceğini göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz."
- Sam McGill/ Street Soccer
Evsizlikle mücadeleye devam etmek ve daha fazlası
Tüm gelirler Street Soccer'a aktarılacak ve bu güzel oyun aracılığıyla İngiltere ve İskoçya'da evsizlik, olumsuz ruh sağlığı ve izolasyonla mücadeleye devam edilecek. Her bir forma satışı, ihtiyaç sahibi oyunculara 20 saatten fazla destek sağlıyor.
Forma şu anda 74,99 £ karşılığında BURADAN ön sipariş verilebilir ve ilk teslimatın 2026 yılının Nisan ayı sonunda yapılması planlanmaktadır.
