Street Soccer, farkındalığı artırmak ve hayır kurumu için fon toplamak amacıyla Glasgow merkezli lüks tekstil tasarımcıları Timorous Beasties ve kült spor giyim markası O'Neills ile işbirliği yaparak tek seferlik bir futbol forması tasarladı.

Dalgalı tasarım, Timorous Beasties'in ikonik "Berkeley Blooms" baskısını içeriyor. Bu baskıda, psikedelik çiçekler ve dolanmış sarmaşıklar klasik dikey şeritlerin etrafında kıvrılıyor ve dönüyor - geleneksel futbol formalarına ince bir gönderme. Forma, Street Soccer'ın kendine özgü çiçekli kalkan arması, canlı beyaz ve lacivert yaka ve kol kenarları ve işlemeli Timorous Beasties etiketiyle tamamlanıyor.

"Hope" (Umut) kelimesi, formayı sponsorlayan marka olarak ön ve ortada yer alıyor. Umut, Street Soccer'ın 17 yıllık yolculuğu boyunca misyonunun merkezinde yer aldı ve ücretsiz futbol seansları ve kapsamlı topluluk desteği boyunca değişmeyen bir unsur olmaya devam ediyor.

Chelsea ve İskoçya'nın yıldızı Erin Cuthbert, bu formayı giyenler arasında yer alıyor. Liverpool efsanesi Andy Robertson ve müzik ikonu Susan Boyle de bu davayı destekliyor.