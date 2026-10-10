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"Güzel" - Manchester City yıldızı Erling Haaland, kendine özgü uzun saçlarından vazgeçmesinin ardından toplum içinde tamamen fark edilmeden dolaştığını açıkladı
Haaland sakin hayatı benimsiyor
Haaland, büyük ölçüde bitiriciliği ile kendine özgü Viking benzeri görünümünün birleşimi sayesinde uzun süredir dünya futbolunun en tanınabilir figürlerinden biri. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, mevcut sezon öncesinde değişim zamanının geldiğine karar verdi ve tüm spor dünyasını şaşırtan radikal bir yeni görünümü tercih etti. Küresel bir ikon statüsüne rağmen golcü oyuncu, yeni tarzı sayesinde artık kalabalığa eskisine göre çok daha kolay karışabildiğini gördü.
Daha kısa saç kesimine geçişi hakkında konuşan Norveçli milli oyuncu, omuzlarına dökülen sarı saçlarının artık olmamasının günlük hayatında kamuoyunun onu algılama biçimini değiştirdiğini anlattı. "Artık sokakta o kadar fark edilmiyorum. O güzel sarı saçları artık görmüyorsunuz. Bu bir değişiklik ve bence güzel," dedi Sky Sports'a.
- Getty Images Sport
Gösterişli yeni saç kesimi dünya çapında çılgınlık yarattı
Haaland, çarpıcı yeni saç stilinin internette biraz ses getireceğini öngörüyordu ancak uluslararası ilginin devasa boyutu onu tamamen hazırlıksız yakaladı. Küresel medya kuruluşları ve taraftarlar, kişisel dönüşümünün her ayrıntısına kısa sürede odaklandı ve yeni görünümünü dünya çapında manşetlere taşıdı.
Yoğun ilgi odağına rağmen yıldız golcü, üzerine yönelen bu ekstra dikkati sakinlikle karşılıyor. "Biraz viral olmasını bekliyordum ama yeni saç kesimimle bütün dünyanın bana bakmasını beklemiyordum, oldukça komikti" diye ekledi.
Yeni görünüme bağlı kalmak
At kuyruğundan vazgeçmesi, daha önce uzun saçlarının sahadaki gücünün kaynağı olduğunu söyleyen golcü için önemli bir U dönüşü anlamına geliyor. Hatta bunu asla kestirmemesi yönünde kendisine tavsiye veren kişinin Zlatan Ibrahimovic olduğunu da söylemişti, ancak bu sezon kendi yolunu çizmeye karar verdiği açıkça görülüyor. Değişime tepki verenler arasında Ibrahimovic de vardı; yıldız isim, Premier League'in mevcut sezonu başlamadan önce City'li oyuncuya bahse mi kaybettiğini esprili bir dille sordu.
Sarı saçlar, Haaland'ın markasının o kadar ayrılmaz bir parçasıydı ki kısa süre önce hukuki bir anlaşmazlığın konusu bile oldu. AFP'nin bildirdiğine göre, golcü oyuncu ve temsilcileri, şirketin bilet tanıtımı için at kuyruklu bir uçağın dijital olarak değiştirilmiş görselini kullanmasının ardından Norwegian Air Shuttle'a karşı harekete geçti. Havayolu şirketi paylaşımın milli takıma yönelik spontane bir destek gösterisi olduğunu savunsa da dava, Haaland'ın kendine özgü estetik unsurlarının ticari dünyada ne kadar değerli hale geldiğini ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Sahadaki üstünlük sürüyor
Görünüşü değişmiş olsa da, gol önündeki öldürücü verimliliği tamamen aynı kaldı. Haaland, Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından Etihad Stadyumu'nda görevi devralan Enzo Maresca yönetiminde yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Golcü oyuncu, tüm kulvarlardaki ilk yedi maçında şimdiden yedi kez ağları havalandırdı ve bir zamanlar şaka yollu söylediği gibi gol içgüdülerinin saçlarının uzunluğuna bağlı olmadığını kanıtladı.
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