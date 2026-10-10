"Güzel" - Manchester City yıldızı Erling Haaland, kendine özgü uzun saçlarından vazgeçmesinin ardından toplum içinde tamamen fark edilmeden dolaştığını açıkladı

Haaland, büyük ölçüde bitiriciliği ile kendine özgü Viking benzeri görünümünün birleşimi sayesinde uzun süredir dünya futbolunun en tanınabilir figürlerinden biri. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, mevcut sezon öncesinde değişim zamanının geldiğine karar verdi ve tüm spor dünyasını şaşırtan radikal bir yeni görünümü tercih etti. Küresel bir ikon statüsüne rağmen golcü oyuncu, yeni tarzı sayesinde artık kalabalığa eskisine göre çok daha kolay karışabildiğini gördü.

Daha kısa saç kesimine geçişi hakkında konuşan Norveçli milli oyuncu, omuzlarına dökülen sarı saçlarının artık olmamasının günlük hayatında kamuoyunun onu algılama biçimini değiştirdiğini anlattı. "Artık sokakta o kadar fark edilmiyorum. O güzel sarı saçları artık görmüyorsunuz. Bu bir değişiklik ve bence güzel," dedi Sky Sports'a.