Arap futbolu, tarihi bir rakama imza atarak ilk kez 8 milli takımla katıldığı 2026 Dünya Kupası'na benzeri görülmemiş hayallerle girdi; bu sayı, yalnızca 4 milli takımın katıldığı 2018 ve 2022 edisyonlarında elde edilen önceki rekorun iki katıydı.
Ancak yeni bir Arap çağının başlangıcı gibi görünen bu tablo, beklentilerin çok altında kalan bir sonuçla noktalandı.
3 milli takımın eleme turlarına yükseldiği doğru; ancak Cezayir son 32 turunda veda etti, Mısır son 16 turunda elendi, Fas'ın yolculuğu ise çeyrek finalde son buldu; oysa birçok kişi Fas'ı Katar edisyonundaki başarıyı tekrarlamaya, hatta aşmaya aday gösteriyordu.
Tunus, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak ise beklentilerin düzeyine ulaşamayan performansların ardından grup aşamasından elenmekle yetindi.
Ancak sonuçlar tek başına hikâyenin tamamını anlatmıyor.
Arap milli takımlarının çoğunun ortak paydası yalnızca teknik fark değildi; büyük bir milli takımla karşılaştıklarında her seferinde tekrarlanan zihinsel bir engel gibi görünüyordu. Cüret ve sürpriz yaratabilme inancının gerektiği anlarda tereddüt ortaya çıkıyor, maçlar yavaş yavaş büyük milli takımların galibiyetiyle biten alışılmış senaryolara dönüşüyordu.
Mısır ile Arjantin arasındaki karşılaşma bunun en net örneği olarak öne çıkıyor. Mısır milli takımı 79 dakika boyunca maça kişiliğini kabul ettirdi ve çoğu bölümde daha iyi olan taraftı; ancak son dakikalarda konsantrasyonunu kaybederek tarihi bir tur atlama hayalini, maça eşlik eden hakem tartışmaları bir yana, acı bir eleniş haline getirdi.
Aynı manzara, farklı derecelerde diğer Arap milli takımlarında da tekrarlandı. Cezayir ve Ürdün, Arjantin'e çarptı; Irak, Fransa karşısında tutunamadı; Suudi Arabistan, İspanya karşısında yıkıldı; Tunus ise İsveç ve Hollanda'nın gücüyle karşılaştı.
Büyük bir turnuva ortaya koyan ve Brezilya ile Hollanda karşısında dişe diş bir mücadele veren Fas bile, çeyrek finalde Fransa karşısında tamamen farklı görünüyordu; maç boyunca hücum tehdidi ortadan kalktı, sanki önceki turlarda onu ayrıcalıklı kılan kişiliğini kaybetmiş gibiydi.
Bu tabloya rağmen, turnuvanın taşıdığı olumlu işaretleri göz ardı etmek mümkün değil; bunların başında Mısır'ın Belçika karşısındaki performansı ve Fas'ın büyük milli takımlar karşısındaki gösterileri geliyor. Bunlar, teknik farkın artık eskisi kadar büyük olmadığını ve gerçek engelin futbolsal olmaktan çok zihinsel olabileceğini doğrulayan göstergeler.