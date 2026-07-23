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Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

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Güzel futbol yalanı ve Arapların hayalini yok eden muamma... 2026 Dünya Kupası'ndan çıkarılan 10 ders

FEATURES
Opinion
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Mısır
Fransa - Fas
Fransa
Fas
İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
İspanya - Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
L. Messi
C. Ronaldo
K. Mbappe
Real Madrid
L. de la Fuente
İspanya
Arjantin
ABD
Mısır
Fransa
Fas
İsviçre
Cezayir
Kanada
Suudi Arabistan
Belçika
Senegal
Portekiz

Gerçekleri ortaya çıkaran Dünya Kupası... Oyunun kurallarını değiştiren turnuva

2026 Dünya Kupası, olaylar ve hikâyeler bakımından tarihin en zengin edisyonlarından birine perdeyi indirdi. 48 takımın katılımıyla düzenlenen ilk turnuva, dünya futbolunun bazı hatlarını yeniden çizen dikkat çekici dönüşümlere sahne olurken, aynı zamanda sonuçların ve rakamların ardında var olmayı sürdüren gerçekleri de gözler önüne serdi.

Arap ve Afrika milli takımlarının belirleyici anlarla verdiği mücadeleden, gösterişin aleyhine taktiksel gerçekçiliğin egemenliğine; büyük yıldızların yaş faktörüne meydan okuma kabiliyetinden, hakem tartışmaları ve organizasyonel zorluklara kadar turnuva, kupa mücadelesinin sınırlarını aşan pek çok mesaj taşıdı.

Başarı ve başarısızlık hikâyeleri, rekorlar ve tarihî ironiler arasında 2026 Dünya Kupası, oyunun gerçekliği ve değişkenleri hakkında geniş bir tablo sundu; küçük detayların, zihinsel kişiliğin ve baskıyla başa çıkabilme yeteneğinin, futbolun en büyük arenalarında fark yaratmada belirleyici faktörler hâline geldiğini teyit etti.

Bu raporda Kooora, turnuvanın hatlarını çizen ve oyunun geleceği üzerinde etki bırakan öne çıkan olgular aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası'ndan çıkarılan en önemli 10 dersin analitik bir okumasını sunuyor.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Büyüklerin korkusu... Arapları hâlâ takip eden düğüm

    Arap futbolu, tarihi bir rakama imza atarak ilk kez 8 milli takımla katıldığı 2026 Dünya Kupası'na benzeri görülmemiş hayallerle girdi; bu sayı, yalnızca 4 milli takımın katıldığı 2018 ve 2022 edisyonlarında elde edilen önceki rekorun iki katıydı.

    Ancak yeni bir Arap çağının başlangıcı gibi görünen bu tablo, beklentilerin çok altında kalan bir sonuçla noktalandı.

    3 milli takımın eleme turlarına yükseldiği doğru; ancak Cezayir son 32 turunda veda etti, Mısır son 16 turunda elendi, Fas'ın yolculuğu ise çeyrek finalde son buldu; oysa birçok kişi Fas'ı Katar edisyonundaki başarıyı tekrarlamaya, hatta aşmaya aday gösteriyordu.

    Tunus, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak ise beklentilerin düzeyine ulaşamayan performansların ardından grup aşamasından elenmekle yetindi.

    Ancak sonuçlar tek başına hikâyenin tamamını anlatmıyor.

    Arap milli takımlarının çoğunun ortak paydası yalnızca teknik fark değildi; büyük bir milli takımla karşılaştıklarında her seferinde tekrarlanan zihinsel bir engel gibi görünüyordu. Cüret ve sürpriz yaratabilme inancının gerektiği anlarda tereddüt ortaya çıkıyor, maçlar yavaş yavaş büyük milli takımların galibiyetiyle biten alışılmış senaryolara dönüşüyordu.

    Mısır ile Arjantin arasındaki karşılaşma bunun en net örneği olarak öne çıkıyor. Mısır milli takımı 79 dakika boyunca maça kişiliğini kabul ettirdi ve çoğu bölümde daha iyi olan taraftı; ancak son dakikalarda konsantrasyonunu kaybederek tarihi bir tur atlama hayalini, maça eşlik eden hakem tartışmaları bir yana, acı bir eleniş haline getirdi.

    Aynı manzara, farklı derecelerde diğer Arap milli takımlarında da tekrarlandı. Cezayir ve Ürdün, Arjantin'e çarptı; Irak, Fransa karşısında tutunamadı; Suudi Arabistan, İspanya karşısında yıkıldı; Tunus ise İsveç ve Hollanda'nın gücüyle karşılaştı.

    Büyük bir turnuva ortaya koyan ve Brezilya ile Hollanda karşısında dişe diş bir mücadele veren Fas bile, çeyrek finalde Fransa karşısında tamamen farklı görünüyordu; maç boyunca hücum tehdidi ortadan kalktı, sanki önceki turlarda onu ayrıcalıklı kılan kişiliğini kaybetmiş gibiydi.

    Bu tabloya rağmen, turnuvanın taşıdığı olumlu işaretleri göz ardı etmek mümkün değil; bunların başında Mısır'ın Belçika karşısındaki performansı ve Fas'ın büyük milli takımlar karşısındaki gösterileri geliyor. Bunlar, teknik farkın artık eskisi kadar büyük olmadığını ve gerçek engelin futbolsal olmaktan çok zihinsel olabileceğini doğrulayan göstergeler.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Afrika... Umut veren başlangıç ve sorunu ortaya çıkaran son

    Arap ülkelerinin milli takımları psikolojik bir engele takıldıysa, Afrika takımları da aynı senaryoyu çok daha acımasız bir biçimde yaşadı.

    Kıta, 10 takımla katılarak tarihindeki en geniş temsille yer aldı ve turnuvaya kusursuz bir başlangıç yaptı; 9 takımın elemeleri geçmeyi başarmasıyla, Afrika'nın bu kadar kontenjanı hak edip etmediğini sorgulayan seslere pratik bir yanıt verildi. Bu isimlerin arasında İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso da vardı.

    Ancak tablo hızla değişti. Eleme turlarında, Afrika takımlarının çoğu aynı tuzağa düşmüş gibiydi: iyi bir performans, ardından son anlarda çöküş.

    Güney Afrika, Kanada karşısında son nefeslerde kaybetti; Fildişi Sahili, Norveç karşısında aynı şekilde düştü; Senegal, Belçika karşısında veda etti; Demokratik Kongo, İngiltere karşısında; Yeşil Burun Adaları, Arjantin karşısında elendi. Ardından Mısır geldi ve son 16 turunda aynı sahneyi tekrarladı.

    Dikkat çekici olan, 3 Afrika takımının; Fildişi Sahili, Demokratik Kongo ve Senegal'in, 86. dakikada belirleyici goller yemesiydi. Bu, sıradan bir tesadüften çok ortak bir lanet gibi görünen bir olguydu.

    Bu senaryo, Belçika teknik direktörü Rudi Garcia'yı, Afrika takımlarının belirleyici anlarda fiziksel kondisyonlarının düştüğünden söz etmeye itti; ancak Garcia daha sonra bu açıklamasının kıta takımlarını küçümsemeye yönelik olmadığını belirtti.

    Ancak tartışmalar bir yana, turnuva Afrika federasyonlarının içinde yanıtlanması gereken bir soruyu ortaya çıkardı: Kriz gerçekten fiziksel mi? Yoksa bitiş düdüğü yaklaşırken konsantrasyon kaybına yol açan şey psikolojik faktör mü?

    Bu sorunun yanıtı, gelecek turnuvalarda Afrika futbolunun geleceğini belirleyebilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    Doğa kanunlarına başkaldırdı... Efsanelerin sözlüğünde yaş sadece bir sayıdan ibaret

    2026 Dünya Kupası'nın en net mesajlarından biri, yaşın artık bir oyuncunun rekabet gücünü değerlendirmede bir ölçüt olmaktan çıktığıydı.

    Lionel Messi bu gerçeğin en belirgin temsilcisiydi. Otuz dokuz yaşına gelen Arjantin kaptanı, birçok kişinin 2022 Katar'daki şampiyonluğunun Dünya Kupası kariyerindeki son perde olacağını düşünmesine rağmen, Dünya Kupası'ndaki en iyi bireysel performansını ortaya koydu.

    Messi çok sayıda bireysel istatistikte zirveye yerleşti ve ödüllerin çoğu için yarıştı; Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı unvanını Kylian Mbappe'ye kaptırmadan önce, deneyim ve zekânın yaş faktörünün etkisini büyük ölçüde telafi edebileceğini kanıtladı.

    Messi tek istisna da değildi. 40 yaşındaki Yeşilburun Adaları file bekçisi Vozinha, turnuvanın en ilham verici hikâyelerinden birine dönüştü.

    Turnuvaya Portekiz Ligi'nde forma giyen tanınmamış bir oyuncu olarak girdi ve büyük milli takımların hücumlarına set çektikten sonra en öne çıkan yıldızlarından biri olarak ayrıldı. Açılış maçında İspanya karşısında kalesini gol yemeden koruyan tek kaleci oldu; ülkesinin milli takımı elenmesine rağmen Arjantin karşısında da üstün performanslar sergiledi.

    Ardından, aralarında FIFA'dan en iyi kaleci ödülünü kazanan Unai Simon'un da bulunduğu büyük isimleri geride bırakarak taraftarların onu turnuvanın ideal 11'ine seçmesiyle ödüllendirilmesi de şaşırtıcı olmadı.

    2026 Dünya Kupası, modern futbolun artık yıl sayısıyla değil; seviyeyi koruma yeteneği, zihinsel hazırlık ve bir oyuncunun kendisinden daha genç kuşaklarla rekabet etmesini sağlayan profesyonellikle ölçüldüğünü teyit etti.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gerçekçilik keyfin belini kırıyor... Şampiyonları savunma taktiği yaratıyor

    Büyük turnuvalar hep en yaratıcı takımın kupayı taşımaya en layık ekip olduğu fikriyle özdeşleştirildi. Ancak 2026 Dünya Kupası, teknik direktörlerin çok iyi bildiği bir gerçeği yeniden teyit etti: Futbol, kupaları en keyif verene değil, kazanmaya en muktedir olana veriyor.

    İspanya Milli Takımı bunun en net örneğiydi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen "La Roja", hücum açısından en heyecan verici takım değildi; aksine sıkı bir kolektif düzene, büyük bir taktik disipline ve olağanüstü bir savunma sağlamlığına dayandı. Bu da onu, 48 takımın yer aldığı ilk baskıda 8 maç oynamasına rağmen yalnızca bir gol yiyerek kupayı kaldıran ilk şampiyon yaptı.

    İspanya'nın başarısı, tek başına farkı yaratan tek bir yıldıza değil, sahadaki görev bütünlüğüne dayandı. Turnuvaya devasa beklentiler eşliğinde giren Lamine Yamal bile en iyi seviyesini ortaya koyamadı; turnuvanın en iyi oyuncusu ödülü ise gösterişli anlarından çok taktiksel görevleriyle önem taşıyan bir oyuncu olan Rodri'ye gitti.

    Arjantin Milli Takımı ise finale, tamamen farklı bir yaklaşımla, çoğu zaman gerçekçilik ve sertlikle öne çıkan bir üslupla ulaştı. Renkli kart alan takımlar listesinin başında yer aldı; savunma sağlamlığına ve sert ikili mücadelelere dayandı. Teknik parıltılar ise çoğunlukla Lionel Messi'nin dokunuşlarıyla sınırlı kaldı; Messi, finalin normal süresi boyunca isabetli tek bir şut dahi çekmedi.

    Buna karşılık Fransa, turnuvanın gol kralı Kylian Mbappé ve en iyi oyun kurucusu Michael Olise'nin parlak performansları sayesinde, bol pozisyon ve gol üretimiyle birlikte hücum açısından en keyif verici baskılardan birini sundu. Ancak bu, kupayı kazanmaya yetmedi.

    Aynı durum, en çeşitli ve yaratıcı hücum hatlarından birine sahip olan, özellikle üçüncülük maçında dikkat çekici hücum performansları ortaya koyan İngiltere Milli Takımı için de geçerliydi; ne var ki bu, ona finale ulaşma yolunu açmadı.

    Turnuvanın çıkardığı sonuç netti: Sekiz maça uzanan turnuvalarda organizasyon, disiplin ve küçük ayrıntıları yönetebilme becerisi, güzel futboldan daha değerli olabiliyor.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aidiyet genleri galip geliyor... Yerli teknik direktör kırılmaya direnen bir kural

    Futbolun yaşadığı büyük gelişime ve farklı teknik ekollere karşı geniş bir açılım gerçekleşmesine rağmen, Dünya Kupası tarihinin en tuhaf olgularından birini korumaya devam ediyor.

    Kupa hâlâ yerli teknik direktörlere gülümsüyor. 2026 Dünya Kupası, Luis de la Fuente'nin ülkesi İspanya'yı şampiyonluk kürsüsüne taşımasının, Lionel Scaloni'nin ise Arjantin ile finale ulaşmasının ardından bu kuralın devam ettiğini teyit etti. Böylece final, iki ülkenin kendi evlatlarından iki teknik direktörü karşı karşıya getirdi ve yabancı teknik direktörün şampiyonluk kürsüsündeki yokluğu sürdü.

    İşin ilginç yanı, bu sonucun turnuvanın tarihinde yabancı teknik direktörlerin en yüksek katılımının görüldüğü bir edisyonda gelmesi oldu.

    Zira 26 teknik direktör, kendi uyruklarına ait olmayan milli takımları çalıştırdı; yani katılan takımların yarısından fazlası. Bu rakam, 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki yalnızca 9 teknik direktörle kıyaslandığında dikkat çekiciydi.

    Bu yaygınlaşmaya rağmen kupa, tarihine sadık kaldı.

    Birçok analist bu olguyu, yerli teknik direktörün ülkesinin milli takımına daha büyük bir duygusal bağla bağlı olması, baskıları ve taraftar beklentilerini farklı bir şekilde yaşaması ve bunun da ona büyük randevularda ek bir motivasyon vermesiyle açıklıyor.

    Buna karşılık bu durum, yabancı teknik direktörlerin yeterliliğini küçümsemek anlamına gelmiyor; ancak tarih aynı mesajı göndermeye devam ediyor: Dünya Kupası'ndaki başarı yalnızca teknik anlayışa dayanmıyor, aynı zamanda futbol kimliğinin, yerel kültürün ve oyuncuların psikolojik boyutunun derinlemesine anlaşılmasını da gerektiriyor.

    İşte bu yüzden bu kural, onu kırmak için gösterilen tüm çabalara rağmen ayakta kaldı.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo... Efsaneye Yakışmayan Bir Son

    2026 Dünya Kupası yeni başarı hikâyelerinin doğuşuna sahne olduysa, buna karşılık oyunun tarihindeki en büyük kariyerlerden birinin hüzünlü sonunu da yazdı.

    Cristiano Ronaldo, tarihinde altıncı kez turnuvaya katılarak katılım sayısındaki rekoru eşitledi ve tarihi rakibi Lionel Messi ile arasındaki farkı azaltmayı umuyordu. Messi ise 2022 Dünya Kupası'nı kazanmış, ardından 2026 edisyonunda da olağanüstü bir performans sergilemeyi sürdürmüştü.

    Ancak gerçek bambaşka bir yönde ilerledi. Portekiz Milli Takımı, kupa yarışından uzak bir görüntü çizdi ve son 16 turuna ulaşmakla yetindi. Ronaldo ise tarihi konumuna denk düşecek bir iz bırakamayınca, ilk on birdeki rolünün azaltılmasını isteyen sesler yükseldi. Bu sesler, maçlar boyunca sahada kalmaya devam etmesinin artık yalnızca teknik gerekçelere dayanmadığını savunuyordu.

    Bu, Messi'nin bireysel anlamda en iyi turnuvalarından birini sergilediği bir dönemde geldi ve iki yıldıza son yirmi yıl boyunca eşlik eden kıyaslamadaki fark daha da büyüdü.

    Buna rağmen Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri her ölçüte göre istisnai olmaya devam ediyor.

    Kendisi, Dünya Kupası'nın 6 farklı edisyonunda gol atan tek oyuncu; bu, yakın gelecekte ulaşılması çok zor görünen bir rakam ve 2026 edisyonundaki hayal kırıklığının, 20 yılı aşkın süre boyunca inşa ettiği bir mirası silemeyeceğini teyit ediyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Mbappe... Dünya Kupası'nın nazlı çocuğu

    Ronaldo'nun tam aksine, Dünya Kupası her zaman Kylian Mbappe'yi kutlar gibi görünüyor. 27 yaşındaki Fransız yıldız, turnuvada üst üste iki farklı edisyonda gol kralı olan tarihteki ilk oyuncu haline geldi. Ayrıca artık Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı unvanını taşıyor ve mevcut oyuncuların hiçbiri kendisine yaklaşamıyor; bu da ona önümüzdeki iki edisyonda bu üstünlüğü pekiştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

    Mbappe, 2018'deki ilk katılımında turnuvanın en çok gol atan ismi olmamasına rağmen gol kralı unvanını kazandı, ardından bu bireysel başarıyı 2022 ve 2026'da tekrarladı; ancak bunların hiçbirinde altın madalyaya dokunamadı.

    Fransız oyuncu süreklilik rekorlarını da kırdı; zira ülkesinin milli takımının son üç edisyonda oynadığı hiçbir maçı kaçırmadı - üst üste 22 maç - ve bunu başaran tek Fransız oldu. Buna karşılık 22 gol kaydederek maç başına bir gol ortalaması yakaladı.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Real Madrid... Kupasız Bir Sezonun Çelişkisi

    Bu sezonun en çarpıcı çelişkilerinden biri, kraliyet ekibinin 2025-2026 sezonunu kupasal anlamda sıfır bir sezonla tamamlamış olmasına rağmen, oyuncularının turnuvada en fazla gol kaydeden takım haline gelmesi ve diğer tüm kulüpleri geride bırakmasıdır.

    Real Madrid oyuncuları, tek başına 10 gol atan Mbappe'nin parlak performansı ve kraliyet kulübüyle geçirdiği istikrarsız sezona rağmen 7 gol ekleyen Jude Bellingham sayesinde, toplamda 22 gol kaydederek diğer tüm takımlardan daha fazla gol attı.

    Bu istatistik, Real Madrid yönetimini doğrudan bir soruyla karşı karşıya bırakıyor; zira ikinci dönemi için geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, bu yıldızlar bu büyüklükteki bir turnuvada parlamaya yetecek kaliteye sahip olmalarına rağmen, aynı takımın formasıyla bu seviyenin ortaya çıkmasını engelleyen sebepleri analiz etmesi gerekiyor.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Düdük sanık sandalyesinde... Hakemlik fırtınalar koparıyor

    Hakem kararları, ilk düdükten sonuncusuna kadar en tartışmalı konu başlıklarından biri olmaya devam etti. Açılış maçında tarihi bir ilk yaşanarak 3 kırmızı kart çıkarken, finalde İspanya'nın tartışmalı bir golü iptal edildi.

    Dünya Kupası her ne kadar dünyanın en iyi hakemlerini bir araya getirse de, bir kısmı dikkat çeken karar ve davranışlarıyla tartışma yarattı; hatta iş, bazılarının belirli takımları, başta Arjantin olmak üzere, kayırdığı iddialarına kadar vardı.

    En göze çarpan tartışmalı durumlar arasında şunlar yer aldı: Messi'nin, Cezayirli İsa Mandi'ye yaptığı sert müdahaleden sonra atılmaması, Mısırlı oyuncu Zizo'nun golünün Marwan Attia'ya yapılan bir faul gerekçesiyle iptal edilmesi ve Hırvatistan'ın Portekiz karşısında son dakikalarda attığı golün iptal edilmesi. Bu kararlar, başta Hüsam Hasan, Thomas Tuchel, Didier Deschamps ve Carlos Queiroz olmak üzere bir dizi teknik direktör ve yetkiliyi sert eleştiriler yöneltmeye itti.

    Tartışma bireysel kararlarla sınırlı kalmadı; yeni kuralların uygulanış biçimine, özellikle de video yardımcı hakem teknolojisinin faul yapan oyuncunun kimliğini belirlemek için müdahale etme yetkisine kadar uzandı. Hakemlik uzmanları bu müdahaleyi kanun metninin sınırlarını aşan bir durum olarak değerlendirdi; nitekim Arjantin ile İsviçre arasındaki maçta video hakemi fiilen kararı değiştirmek için müdahale etmiş ve bu, Avrupa ekibinin oyuncusu Breel Embolo'nun atılmasına yol açmıştı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sahte parıltı ve organizasyon krizleri.. Amerika ev sahipliği sınavında kaldı

    Yeşil sahanın ötesinde, 2026 Dünya Kupası, ilk kez 3 ülkede ve devasa bir coğrafi alanda düzenlenmesinin ardından olağanüstü organizasyonel zorlukları beraberinde getirdi.

    Turnuva, şehirler arası ulaşımla ilgili zorlukların boyutunu, iklim koşullarındaki farklılıkları ve milli takımlar ile taraftarların kat ettiği mesafelerin uzunluğunu gözler önüne serdi. Bu durum lojistik, toparlanma süreçleri ve hatta maçlara hazırlık gibi yönlere de yansıdı.

    Bu edisyonun en dikkat çekici dersi ise, maçların en büyük payına sahip ülke olması itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası çapında bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için ideal bir ortam olmadığıydı. Bilet satışları düzeyinde büyük bir taraftar başarısı yaşanmasına rağmen, seyircinin büyük bir kısmı kendi ülkelerinin milli takımlarını desteklemeye gelen başka milletlerdendi; Amerikalılar ise hâlâ basketbol ve Amerikan futbolu gibi sporlara daha bağlı durumdaydı.

    Turnuva, tarihinde eşi benzeri görülmemiş çeşitli krizlere sahne oldu. Bunların ilki, geniş çaplı tartışmalara yol açan giriş vizesi kriziydi; Somalili hakem Omar Artan bundan en çok etkilenenlerin başında geldi.

    Hava durumu da turnuva boyunca sürekli bir tehdit oluşturdu; Fransa ile Irak arasındaki maç bu nedenle ilk yarının bitiminin ardından durduruldu, Meksika topraklarında oynanan İngiltere-Meksika maçının başlangıcı ise ertelendi.

    Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda Orta Doğu ve Avrupa arasındaki saat farkı da birçok maçın takibini etkiledi; taraftarlar kendi ülkelerinin milli takımlarını izleyebilmek için uyku saatlerini değiştirmek zorunda kaldı.

    Yine maç saatleri konusunda, bazı maçların oynanma zamanları geniş çaplı bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Eleştirenlerin başında Mısır'ın teknik direktörü Hüsam Hasan geliyordu. Hasan, aynı gün yalnızca bir başka maç bulunmasına rağmen Mısır-Arjantin maçının saat 12.00'ye konulmasının ardından organizasyon komitesine sert eleştiriler yönelterek komitenin "futboldan anlamadığını" ifade etti.

    Tüm bunlara ek olarak, maç biletlerinin fiyatlarının eşi görülmemiş şekilde artması, sportif kararlara yönelik siyasi müdahaleler ve benzeri başka krizler de yaşandı.