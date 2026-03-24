"Güzel bir son" - Manchester City yıldızı, Carabao Kupası finali zaferinin ardından yaz transfer döneminde ayrılacağına dair önemli bir ipucu verdi

Ake bir sonraki adımını düşünürken, Sport gazetesinin haberine göre La Liga’nın devlerinden Barcelona, bu tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor. City’nin savunma seçeneklerini yenilemeyi ve mali dengesini sağlamayı hedeflediği düşünülürse, 2026 yazında gerçekleşecek bir transfer, tüm taraflar için giderek daha gerçekçi bir senaryo olarak görülüyor. Haberde ayrıca Barça'nın sportif direktörü Deco'nun uzun süredir Ake'yi takdir ettiği belirtilirken, Catalunya Radio ise Blaugrana'nın City'nin onu "iyi" bir bedel karşılığında bırakmaya istekli olabileceğine inandığını öne sürüyor, ancak rakam belirtilmiyor.