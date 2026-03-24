"Güzel bir son" - Manchester City yıldızı, Carabao Kupası finali zaferinin ardından yaz transfer döneminde ayrılacağına dair önemli bir ipucu verdi
Hollandalı savunma oyuncusu Etihad'dan ayrılmayı düşünüyor
Ake, bu sezonun ötesinde City'deki geleceği konusunda kararsız olduğunu itiraf etti. 31 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Bournemouth'tan transfer olduğundan bu yana Pep Guardiola'nın takımında güvenilir bir isim olarak öne çıkmış ve kulüpte 172 maça çıkmıştı. Ancak, tekrarlayan sakatlıklar ve bu sezon rolünün azalması, geleceği hakkındaki spekülasyonları alevlendirdi. Hollanda milli takımında da forma giyen oyuncu, kadronun kenarında kalmış durumda ve Premier League'de oynadığı 14 maçta sadece 4 kez ilk 11'de yer aldı.
Veda mesajı mı?
Pazar günü Wembley'de Arsenal'i 2-0 mağlup ederek Carabao Kupası'nı kazanan Ake, bu kupa zaferinin Manchester City formasıyla son sahneye çıkışı olabileceğine işaret etti. Önümüzdeki yaz transfer dönemi için planları sorulduğunda, savunma oyuncusu anlamlı bir yanıt verdi.
"Hiçbir fikrim yok, ama Carabao'yu kazanmak kesinlikle güzel bir son olurdu," dedi Ake, milli takım görevindeyken Algemeen Dagblad'a. "O [Guardiola] benimle çok gurur duyduğunu ve harika bir maç çıkardığımı söyledi. Son altı yılda birlikte çok şey yaşadık."
İspanya'ya taşınma olasılığı
Ake bir sonraki adımını düşünürken, Sport gazetesinin haberine göre La Liga’nın devlerinden Barcelona, bu tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor. City’nin savunma seçeneklerini yenilemeyi ve mali dengesini sağlamayı hedeflediği düşünülürse, 2026 yazında gerçekleşecek bir transfer, tüm taraflar için giderek daha gerçekçi bir senaryo olarak görülüyor. Haberde ayrıca Barça'nın sportif direktörü Deco'nun uzun süredir Ake'yi takdir ettiği belirtilirken, Catalunya Radio ise Blaugrana'nın City'nin onu "iyi" bir bedel karşılığında bırakmaya istekli olabileceğine inandığını öne sürüyor, ancak rakam belirtilmiyor.
Şimdi ne olacak?
Şimdilik Ake, Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçları için Ronald Koeman'ın Hollanda milli takım kadrosuna katılarak dikkatini yeniden uluslararası sahneye çeviriyor. Bundan sonra ise, geleceği hakkında karar vermeden önce Manchester City ile kulüp sezonunu başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.