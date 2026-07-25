"Güzel bir jest" - Donald Trump, İspanya'nın Dünya Kupası zafer kutlamaları sırasında Ferran Torres'in "Make Spain Great Again" yazılı şapkasını takdir etti

2026 Dünya Kupası, Trump’ın Amerikalı forvet Folarin Balogun’a verilen kırmızı kart cezasını iptal ettirmek için bizzat devreye girmesiyle eşi benzeri görülmemiş bir siyasi dramaya sahne oldu. Balogun’un Bosna-Hersek ile oynanan Son 32 turu maçında gördüğü doğrudan kırmızı kartın ardından Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu üç kez doğrudan aradı; hakemin kararını kamuoyu önünde “berbat” olarak nitelendirdi ve kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Şaşırtıcı ve yoğun eleştirilere yol açan bir kararla, FIFA Disiplin Kurulu tüzüğünün 27. maddesini kullanarak Balogun’un cezasını bir yıllık deneme süresine çevirdi, Belçika maçında oynamasına izin verdi ve bunun yerine ABD Futbol Federasyonu’na para cezası uyguladı.

Infantino, FIFA’nın yargı organlarının bağımsız hareket ettiğini savunarak kararı desteklese de, bu karar dünya çapında öfkeye yol açtı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, bu hamleyi “kırmızı çizginin ihlali” olarak nitelendirdi ve Norveç Futbol Federasyonu hem FIFA’ya hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne resmi etik şikâyetleri sundu. Sonuçta, siyasi manevralar ABD takımını sahada kurtaramadı; takım, Belçika’ya 4-1 yenildikten sonra son 16 turunda elendi. Yine de Trump, final maçında sahadaydı ve maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra Torres’in boynuna şampiyonluk madalyasını takarken fotoğraflandı.