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"Güzel bir jest" - Donald Trump, İspanya'nın Dünya Kupası zafer kutlamaları sırasında Ferran Torres'in "Make Spain Great Again" yazılı şapkasını takdir etti
Trump, Torres’in kupa jestini takdir etti
İspanya’nın tarihi Dünya Kupası zaferinin ardından Torres, takımın Madrid’de düzenlediği zafer geçit töreni sırasında “Make Spain Great Again” yazılı bir şapka takarak sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Trump’ın ikonik “Make America Great Again” ürünlerine açıkça gönderme yapan bu şapka, kısa sürede ABD Başkanı’nın dikkatini çekti ve Başkan, bu stil seçimini kamuoyu önünde hemen onayladı.
Cuma günü basın mensuplarına konuşan Trump, İspanyol kahramanı övgü dolu sözlerle değerlendirdi. “O harika bir oyuncu. Aslında bir ‘Make America Great Again’ şapkası takıyordu, bu da güzel bir saygı gösterisiydi. Bence bunu çok iyi niyetle yaptı, bunun için minnettarız,” dedi Trump gazetecilere. Başkanın yorumları, İspanya milli takımının forvetini, son on yılda küreselleştirdiği siyasi estetiğin bir destekçisi olarak gördüğünü gösteriyor.
- Getty Images Sport
İspanyol yıldızın sessiz mesajı
Torres, Pazar günü Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 mağlup eden uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle İspanya’da ulusal bir simge haline geldi. Ancak ertesi gün giydiği kıyafet, gündemi saha içindeki kahramanlıklarından siyasi eğilimlerine kaydırdı. Şapka, MAGA orijinalleriyle neredeyse aynı tasarıma sahipti; tek değişiklik, kalın beyaz harflerle yazılmış “America” kelimesinin “Spain” ile değiştirilmiş olmasıydı.
Bu hareketin ardındaki nedenlere dair yoğun spekülasyonlara rağmen, forvet oyuncusu henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Gözlemciler, oyuncunun gerçekten Trump hareketine katılıp katılmadığı ya da şapkanın sadece şakacı bir ironi olarak mı kullanıldığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Niyeti ne olursa olsun, Beyaz Saray bu anı markaları için bir zafer olarak değerlendirdi ve oyuncunun X'teki bir videosunu "Herkes bu harekete katılmak istiyor" başlığıyla paylaştı.
Trump’ın tartışmalı FIFA müdahalesi
2026 Dünya Kupası, Trump’ın Amerikalı forvet Folarin Balogun’a verilen kırmızı kart cezasını iptal ettirmek için bizzat devreye girmesiyle eşi benzeri görülmemiş bir siyasi dramaya sahne oldu. Balogun’un Bosna-Hersek ile oynanan Son 32 turu maçında gördüğü doğrudan kırmızı kartın ardından Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu üç kez doğrudan aradı; hakemin kararını kamuoyu önünde “berbat” olarak nitelendirdi ve kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Şaşırtıcı ve yoğun eleştirilere yol açan bir kararla, FIFA Disiplin Kurulu tüzüğünün 27. maddesini kullanarak Balogun’un cezasını bir yıllık deneme süresine çevirdi, Belçika maçında oynamasına izin verdi ve bunun yerine ABD Futbol Federasyonu’na para cezası uyguladı.
Infantino, FIFA’nın yargı organlarının bağımsız hareket ettiğini savunarak kararı desteklese de, bu karar dünya çapında öfkeye yol açtı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, bu hamleyi “kırmızı çizginin ihlali” olarak nitelendirdi ve Norveç Futbol Federasyonu hem FIFA’ya hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne resmi etik şikâyetleri sundu. Sonuçta, siyasi manevralar ABD takımını sahada kurtaramadı; takım, Belçika’ya 4-1 yenildikten sonra son 16 turunda elendi. Yine de Trump, final maçında sahadaydı ve maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra Torres’in boynuna şampiyonluk madalyasını takarken fotoğraflandı.
- Getty Images Sport
İspanya’nın dünya futbolundaki hakimiyeti
Torres’in golü, İspanya’ya 2010’daki ilk zaferinin ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı ve 2022’de Katar’da elde ettiği zaferin ardından Arjantin’i tahtından indirdi. Bu zafer, La Roja’nın dünya futbolundaki devam eden hakimiyetini pekiştirirken, Euro 2024’teki başarısı ve Paris’teki Olimpiyat altın madalyasının hemen ardından geldi.
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