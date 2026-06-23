Antonio Rüdiger ve Jonathan Tah, milli takımda bugüne kadar birlikte oynadıkları son maçı hafızalarından silmeyi çok isterlerdi. Slovakya’da oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında (0:2) kötü bir başlangıç yapan stoperler, korkunç bir gece yaşadı. Bratislava’daki bu utanç verici yenilginin ardından medyada ikili “güvenlik riski” olarak nitelendirildi; Rüdiger ise “beceriksiz savunma şefi” olarak alay konusu oldu.
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"Güvenlik riski" ve "beceriksiz savunma şefi": Antonio Rüdiger ve Jonathan Tah, bir kabus gibi geçen o geceyi de akıllara getiriyor
Bu yıkıcı performansın üzerinden tam dokuz ay geçtikten sonra, Rüdiger ve Tah, beşinci yıldızı kovalayan Alman savunmasını bir arada tutacaklar. Nico Schlotterbeck’in (ayak bileğinde iç bağ yaralanması) Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 30 yaşın üzerindeki dev oyuncularına tam güven duyuyor. Bir sorun mu? Rudi Völler herkesi rahatlatıyor.
DFB Spor Direktörü, MagentaTV’de yaptığı açıklamada, Rüdiger’in oyun gücü yüksek Schlotterbeck’ten “farklı bir tip” olduğunu, ancak “hava topu mücadelelerinde ve bire bir mücadelelerde hızıyla öne çıkan niteliklere sahip” olduğunu söyledi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluk kazanan takım olan Real Madrid ile sözleşmesini yeni uzatan 33 yaşındaki oyuncunun “engin tecrübesini” övdü.
Peki, üç yaş küçük Tah ile uyumu, iki yıl önceki ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda olduğu kadar iyi olacak mı? Rol dağılımı artık değişti. "Artık yeni lider o," diye kabul etti Rüdiger: "Herkesin zamanı vardır, şimdi onun zamanı." Perşembe günü East Rutherford'da Ekvador ile oynanacak grup finali maçında 50. milli maçına çıkacak olan Tah'ın, FC Bayern'de "yine büyük bir ivme kazandığını" belirtti.
Rüdiger (84 milli maç) de Tah’ın yeni liderlik niteliklerinden faydalanacak. Fildişi Sahili’ne karşı oynanan maçın ikinci yarısı (2-1) cesaret verici bir örnek teşkil ediyor. Tah ve Rüdiger henüz mükemmel bir uyum yakalayamamış olsa da, DFB milli takımı kalesini gole kapatmayı başardı ve maçı çevirdi.
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Jürgen Klopp: Nico Schlotterbeck’in sakatlığı, DFB takımının oyun stilini değiştiriyor
Oysa Nagelsmann, Slovakya’daki yenilginin ardından bu ikiliyi bir daha ilk 11’de birlikte sahaya sürmemişti. Son derece talihsiz geçen maçtan üç gün sonra Rüdiger, Kuzey İrlanda karşısında (3-1) yeniden ilk 11'de yer aldı ve maçın bitimine kısa bir süre kala yerini oyuna giren Tah'a bıraktı. Ardından eski Stuttgart oyuncusu uzun süre sakatlık geçirdi; Mart ayında ise milli takım teknik direktörü, merkez savunmada Tah ve Schlotterbeck'i tercih etti.
Rüdiger yeni rolünü şikayet etmeden kabul etti, bunun karşılığında DFB kampında büyük saygı gördü ve “haleflerine” övgüler yağdırdı. Her ne kadar “yedek kulübesinde olmak” kolay olmadığını kabul etse de. Rüdiger, Tah’ın “sadece fiziksel özellikleriyle bile bir varlık gösterdiğini” söyledi. Schlotterbeck’in ise “altın gibi bir sol ayağı” olduğunu ekledi.
Jürgen Klopp tam da bunda bir sorun görüyor. “Schlotterbeck’in orta sahaya girip top sürmesini ve ardından sola ya da çapraz pas atmasını alıştık. Bu, oyunun önemli bir unsuru. Ancak o olmadan bu çapraz pası artık oynayamıyoruz,” dedi.
Rüdiger, ani girişinde "gerçekten iyi iş çıkardı". "Yeterince deneyimli" olduğunu ve "yıllardır en üst seviyede oynadığını" belirtti. Ancak ona bir "sol ayak" atfedilemez.
Dört kez dünya şampiyonu olan takımın oyun kurma şekli, bu nedenle Ekvador maçında bile değişecek. DFB milli takımı, grup birincisi olarak Dünya Kupası’ndaki ilk hedefine ulaşmış olduğundan, Tah ve Rüdiger bu maçta eleme turlarına hazırlanabilirler. Sonuçta, Bratislava’daki gibi bir akşamı bir daha yaşamak istemiyorlar.