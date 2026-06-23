"Güvenlik riski" ve "beceriksiz savunma şefi": Antonio Rüdiger ve Jonathan Tah, bir kabus gibi geçen o geceyi de akıllara getiriyor

Bu yıkıcı performansın üzerinden tam dokuz ay geçtikten sonra, Rüdiger ve Tah, beşinci yıldızı kovalayan Alman savunmasını bir arada tutacaklar. Nico Schlotterbeck’in (ayak bileğinde iç bağ yaralanması) Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elenmesinin ardından, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 30 yaşın üzerindeki dev oyuncularına tam güven duyuyor. Bir sorun mu? Rudi Völler herkesi rahatlatıyor.

DFB Spor Direktörü, MagentaTV’de yaptığı açıklamada, Rüdiger’in oyun gücü yüksek Schlotterbeck’ten “farklı bir tip” olduğunu, ancak “hava topu mücadelelerinde ve bire bir mücadelelerde hızıyla öne çıkan niteliklere sahip” olduğunu söyledi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nde en çok şampiyonluk kazanan takım olan Real Madrid ile sözleşmesini yeni uzatan 33 yaşındaki oyuncunun “engin tecrübesini” övdü.

Peki, üç yaş küçük Tah ile uyumu, iki yıl önceki ev sahibi olarak düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda olduğu kadar iyi olacak mı? Rol dağılımı artık değişti. "Artık yeni lider o," diye kabul etti Rüdiger: "Herkesin zamanı vardır, şimdi onun zamanı." Perşembe günü East Rutherford'da Ekvador ile oynanacak grup finali maçında 50. milli maçına çıkacak olan Tah'ın, FC Bayern'de "yine büyük bir ivme kazandığını" belirtti.

Rüdiger (84 milli maç) de Tah’ın yeni liderlik niteliklerinden faydalanacak. Fildişi Sahili’ne karşı oynanan maçın ikinci yarısı (2-1) cesaret verici bir örnek teşkil ediyor. Tah ve Rüdiger henüz mükemmel bir uyum yakalayamamış olsa da, DFB milli takımı kalesini gole kapatmayı başardı ve maçı çevirdi.