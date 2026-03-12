ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi. Trump Perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social'da "İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından orada olmalarının gerçekten uygun olmadığını düşünüyorum" diye yazdı.
AFP
Çeviri:
Güvenlik riski mi? Trump, İran'a Dünya Kupası'ndan çekilmesini öneriyor
FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya göre, Trump birkaç gün önce, Orta Doğu'da devam eden savaşa rağmen İran'ın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na (11 Haziran-19 Temmuz) katılabileceğini garanti etmişti. Trump, Infantino'ya İran'ın "hoş geldin" olduğunu vurgulamıştı.
İran, Dünya Kupası'ndan çekilme olasılığını şimdiden ima ediyor
Aralık ayında Dünya Kupası kura çekimi sırasında ABD Başkanı'na ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nü takdim eden Infantino ile Trump arasındaki görüşme, Orta Doğu'da artan gerginliklerin gölgesinde gerçekleşti. Bu gerginlikler uluslararası spor dünyasını da giderek daha fazla etkiliyor. İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali ve Federasyon Başkanı Mehdi Taj, son zamanlarda Dünya Kupası'na katılmayacaklarını ima etmişti.
Reklam