Güvenlik riski mi? Trump, İran'a Dünya Kupası'ndan çekilmesini öneriyor

Aralık ayında Dünya Kupası kura çekimi sırasında ABD Başkanı'na ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nü takdim eden Infantino ile Trump arasındaki görüşme, Orta Doğu'da artan gerginliklerin gölgesinde gerçekleşti. Bu gerginlikler uluslararası spor dünyasını da giderek daha fazla etkiliyor. İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali ve Federasyon Başkanı Mehdi Taj, son zamanlarda Dünya Kupası'na katılmayacaklarını ima etmişti.