AFP
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“Güvenlik en büyük öncelik olmalı!”: Riyad’daki saldırıların ardından 2027 Asya Kupası sürpriz biçimde 2028’e ertelenebilir
Suudi Arabistan’daki güvenlik krizi, Asya Kupası’nın ertelenmesine ilişkin görüşmeleri başlattı
Chosun'a göre, gelecek yıl ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası'nın bir yıl ertelenerek Ocak 2028'e alınabileceğine dair haberler ortaya çıktı. Olası ertelemenin gündeme gelmesinde, Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına yol açan saldırı da dahil olmak üzere güvenlik olayları etkili oldu.
Siyasi istikrarsızlık, ev sahibi ülkedeki yerel futbol faaliyetlerini şimdiden etkiledi.
Riyad'da Al-Nassr ile Naft Tehran arasında oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı, kısa süre önce başkent üzerinde bir balistik füzenin önlenmesinin ardından ertelendi.
- NurPhoto
Ülkeler çekilirken futbolcular sendikası güvenliğe öncelik verilmesini talep ediyor
Turnuvaya ilişkin artan güvenlik endişelerine değinen FIFPRO Asya-Okyanusya Başkanı Boo Bush, gelecekteki kararlarda oyuncuların güvenliğinin belirleyici olması gerektiğini vurguladı. Bush, "Oyuncuların, taraftarların ve çalışanların güvenliği en büyük öncelik olmalı; Asya Kupası'nın planlanması ve düzenlenmesinde temel bir unsur olarak ele alınmalı" dedi.
"Tüm milli takımlar davet edilmeden önce risk değerlendirmeleri yapılıyor. Güvenlik durumu değişmeye devam ederken bu değerlendirmeler, Asya Kupası öncesinde kritik önem taşıyacak."
Japonya Futbol Federasyonu, güvenlik değerlendirmelerini gerekçe göstererek Suudi Arabistan'da düzenlenecek FIFAe Dünya Kupası'ndan çekildi.
Uluslararası birlikler olası durumlara yönelik plan taslakları hazırlıyor
Asya genelindeki millî takımlar, Orta Doğu'ya yönelik hazırlık programlarını ve uluslararası seyahat planlarını yeniden değerlendiriyor. Güney Kore, Suudi Arabistan'a yönelik seyahat uyarısının seviyesini yükseltirken Suudi Arabistan ve Katar ile kasım ayında oynanması planlanan hazırlık maçları için alternatif düzenlemeleri gözden geçiriyor.
Aksaklıklara rağmen yerel basında çıkan haberlere göre turnuva hazırlıkları, organizasyonun Ocak 2027'de başlayacağı varsayımıyla şu anda devam ediyor.
Ancak futbol yönetim organları, kesin tarihleri belirlemeden önce bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.
- AFP
Karar için son tarih yaklaşırken AFC sessizliğini koruyor
Asya Futbol Konfederasyonu, olası takvim değişiklikleri veya yer değişikliklerine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Turnuvanın 2028'e ertelenip ertelenmeyeceğine dair kesin kararın, yapılacak ek güvenlik değerlendirmelerinin ardından verilmesi bekleniyor.
Katılımcı ülkeler, yaklaşan millî maç dönemleri ve turnuvanın lojistik düzenlemeleri konusunda AFC'den gelecek resmî bilgilendirmeyi bekliyor.
Riyad'daki güvenlik değerlendirmeleri, bu önemli turnuvanın planlandığı gibi düzenlenip düzenlenemeyeceğini belirleyecek.
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