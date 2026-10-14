Chosun'a göre, gelecek yıl ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası'nın bir yıl ertelenerek Ocak 2028'e alınabileceğine dair haberler ortaya çıktı. Olası ertelemenin gündeme gelmesinde, Riyad'da Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına yol açan saldırı da dahil olmak üzere güvenlik olayları etkili oldu.

Siyasi istikrarsızlık, ev sahibi ülkedeki yerel futbol faaliyetlerini şimdiden etkiledi.

Riyad'da Al-Nassr ile Naft Tehran arasında oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı, kısa süre önce başkent üzerinde bir balistik füzenin önlenmesinin ardından ertelendi.