Nottingham Forest, Williams'ın 2030'a kadar City Ground'da kalmasını sağlayan yeni uzun vadeli sözleşmeyi resmen imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki çok yönlü bek, 2025 yazında bir önceki sözleşmesini kısa süre önce 2029'a kadar uzatmıştı ancak kulüp, yıldız performanslarını daha da büyük bir taahhütle ödüllendirmek için hızlı davrandı.

Williams'a yeni sözleşme verilmesi kararı, savunmacının 2025-26 sezonundaki gerçekten dikkat çekici performansının ardından geldi. Bitmek bilmeyen çalışma temposu ve kanatlardaki kalitesi, Forest taraftarlarının da gözünden kaçmadı ve resmi olarak taraftarların sezonun oyuncusu seçildi.