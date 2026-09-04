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'Güvenilirlik ve istikrar' - Nottingham Forest yıldızı Neco Williams, City Ground'da 2030'a kadar geçerli yeni uzun vadeli sözleşmeye imza attı
Forest projesine bağlılık
Nottingham Forest, Williams'ın 2030'a kadar City Ground'da kalmasını sağlayan yeni uzun vadeli sözleşmeyi resmen imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki çok yönlü bek, 2025 yazında bir önceki sözleşmesini kısa süre önce 2029'a kadar uzatmıştı ancak kulüp, yıldız performanslarını daha da büyük bir taahhütle ödüllendirmek için hızlı davrandı.
Williams'a yeni sözleşme verilmesi kararı, savunmacının 2025-26 sezonundaki gerçekten dikkat çekici performansının ardından geldi. Bitmek bilmeyen çalışma temposu ve kanatlardaki kalitesi, Forest taraftarlarının da gözünden kaçmadı ve resmi olarak taraftarların sezonun oyuncusu seçildi.
- Getty Images Sport
Syrianos, Williams'ın etkisini övdü
Anlaşmanın önemine değinen Forest'ın futbol operasyonlarından sorumlu yöneticisi George Syrianos, Williams'ı soyunma odasının böylesine hayati bir parçası yapan özelliklerin altını çizdi. Syrianos, "Onun güvenilirliği, istikrarı ve gelişme yönündeki bitmek bilmeyen kararlılığı, hem takım arkadaşları hem de taraftarlar tarafından neden bu kadar sevilen bir oyuncu hâline geldiğini açıklıyor" derken, oyuncunun profesyonel yaklaşımının kulüpte başkalarının da takip edebileceği bir standart belirlediğini vurguladı.
Kulüp, Premier League'deki yükselişini sürdürmek istiyor ve en iyi yeteneklerini takımda tutmak bu hedeflere ulaşmanın temel yolu olarak görülüyor. Syrianos, Nottingham Forest kültürünü anlayan ve performansını kanıtlamış bir çekirdek kadro etrafında yapılanma stratejisini daha da pekiştirerek şunları ekledi: "Kulüp olarak gelişmeye ve büyümeye devam etmek istiyoruz ve bu sürecin büyük bir parçası da en iyi performans gösteren oyuncularımızın kulübe bağlı kalmasını sağlamak."
Anfield'dan hesaplı bir transfer
Williams, Temmuz 2022'de yaklaşık 17 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla Liverpool'dan Forest'a katılmıştı. Merseyside'dan Midlands'a geçiş yaptıktan sonra, ligin en istikrarlı beklerinden biri haline geldi. City Ground'daki yolculuğu istikrarlı bir gelişimle şekillendi ve şimdi kulüp adına toplam 163 maça çıkmış durumda.
Nottingham Forest'taki dönemi boyunca Williams, dört gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Galler milli oyuncusu geçen sezon tüm kulvarlarda 53 kez forma giydi ve bu sezon Forest'ın Premier League'deki açılış niteliğindeki iki maçında da ilk 11'de yer aldı.
- Getty Images Sport
Forest yavaş başlangıcın ardından toparlandı
Nottingham Forest, sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı; Premier League'deki açılış maçında sahasında Leeds United'a yenildikten sonra Carabao Cup'ta da City Ground'da aynı rakibe elendi. Ancak Forest, deplasmanda Liverpool karşısında zorlu bir mücadele sonunda beraberlik alarak buna tepki verdi ve şimdi cumartesi günü Tottenham Hotspur'u ağırlamaya hazırlanıyor.
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