"Güvende değiliz" - Roberto De Zerbi, Chelsea maçı öncesinde Tottenham'a Premier Lig'de kalmak için hâlâ "mücadele etmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu

Tottenham, Salı günü Chelsea'ye yapacağı hayati deplasmana, matematiksel olarak birinci ligde kalmayı garantilemek için muhtemelen sadece bir puana daha ihtiyaç duyarak çıkıyor. Pazar günü West Ham'ın Newcastle'a yenilmesinin ardından, Spurs, gol farkı üstünlüğü ve bir maç eksiği ile Hammers'ın iki puan önünde yer alıyor; ancak De Zerbi, soyunma odasına rehavetin sızmasına izin vermiyor. Tottenham'ın rahatladığını ve şimdiden yaz planları yaptığını söyleyenleri reddeden Spurs patronu, odak noktasının tamamen sahada kalması gerektiği konusunda ısrarcıydı.

De Zerbi, durumun aciliyetini vurgulayarak şunları söyledi: "Bir ay önceki durumu unutamayız. Henüz güvende değiliz. Şu anda size cevap vermem doğru olmaz; sorunuzu cevaplamadan önce Premier Lig'de bir puan [kazanmalıyız]... mücadele etmeli ve çok iyi oynamalıyız. Maça odaklanmalıyız, sonra cevap verebilir ve büyük bir basın toplantısı düzenleyebiliriz."