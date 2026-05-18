"Güvende değiliz" - Roberto De Zerbi, Chelsea maçı öncesinde Tottenham'a Premier Lig'de kalmak için hâlâ "mücadele etmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu
Spurs için hayatta kalma şansı hiç de kesin değil
Tottenham, Salı günü Chelsea'ye yapacağı hayati deplasmana, matematiksel olarak birinci ligde kalmayı garantilemek için muhtemelen sadece bir puana daha ihtiyaç duyarak çıkıyor. Pazar günü West Ham'ın Newcastle'a yenilmesinin ardından, Spurs, gol farkı üstünlüğü ve bir maç eksiği ile Hammers'ın iki puan önünde yer alıyor; ancak De Zerbi, soyunma odasına rehavetin sızmasına izin vermiyor. Tottenham'ın rahatladığını ve şimdiden yaz planları yaptığını söyleyenleri reddeden Spurs patronu, odak noktasının tamamen sahada kalması gerektiği konusunda ısrarcıydı.
De Zerbi, durumun aciliyetini vurgulayarak şunları söyledi: "Bir ay önceki durumu unutamayız. Henüz güvende değiliz. Şu anda size cevap vermem doğru olmaz; sorunuzu cevaplamadan önce Premier Lig'de bir puan [kazanmalıyız]... mücadele etmeli ve çok iyi oynamalıyız. Maça odaklanmalıyız, sonra cevap verebilir ve büyük bir basın toplantısı düzenleyebiliriz."
Stamford Bridge'deki kaleci sorunu
De Zerbi'nin Stamford Bridge'deki maç öncesinde alması gereken en önemli kararlardan biri, kaleyi kimin koruyacağı. Fıtık ameliyatından sonra sahalara dönen as kaleci Guglielmo Vicario yeniden kadroda yer alırken, onun yokluğunda genç Çek kaleci Antonin Kinsky oldukça etkileyici bir performans sergiledi ve teknik direktörün önünde gerçek bir seçim ikilemi yarattı.
Kaleci pozisyonu için yaşanan rekabete değinen De Zerbi, nihai seçimi konusunda çekingen davrandı. "Vicario oynayabilir durumda. Yarın karar vereceğim," diye ekledi. "Hayır, zor değil. Kolay. Evet, Vicario bir numara, ancak fiziksel durumu, form durumu, her şeyi göz önünde bulundurmalıyız, ancak Antonin Kinsky ve Vicario ile de çok iyi bir ilişkim var ve herhangi bir sorun olmayacak."
Maddison'ın dönüşü ve sakatlıklarla ilgili son gelişmeler
Spurs, hamstring sakatlığı nedeniyle Dominic Solanke'den yoksun olacak, ancak James Maddison konusunda daha iyi haberler var. Oyun kurucu, geçtiğimiz günlerde bir yılı aşkın bir aradan sonra ilk resmi maçına çıktı ve bu hafta başında yaşanan ufak bir kondisyon endişesine rağmen, Blues'a karşı oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
De Zerbi, Maddison'ın durumu hakkında bilgi vererek, "Bu haftanın başında küçük bir sorun nedeniyle antrenman yapamadı, ancak dün ve bugün James çok iyi çalışıyor. Şu anda 90 dakika oynamaya hazır değil. Yarın sabah onunla konuşup en iyi kararı vermek istiyorum." dedi.
Teknik direktör ayrıca, sahalara dönmeye hazırlanan kaptan Cristian Romero'yu da övdü: "Cristian Romero önemli bir oyuncu. Oynamasına rağmen benim dönemimde harika bir kaptan olduğu için muhteşem bir adam."
Köprünün zorluğu
Bu hafta tarih, Tottenham'ın lehine değil; zira kulüp, son 35 lig maçında Chelsea'ye yaptığı deplasmanlarda sadece bir galibiyet elde edebildi. Rakibin yarattığı atmosfer ve kalitesi, bu maçı takvimdeki en zorlu görevlerden biri haline getiriyor; De Zerbi de maç öncesi basın toplantısında bu gerçeği hemen kabul etti.
İtalyan teknik adam, "Stamford Bridge zor bir stadyum. Son 30 ila 25 sezonda Chelsea oyuncuları harika performanslar sergiledi. Ancak yarın yeni bir maç olacak" dedi.