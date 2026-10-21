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“Güvenceye ihtiyacım yok!”: Michael Carrick, Manchester United’daki görevden alınma baskısı hakkında sessizliğini bozdu
Carrick üzerindeki baskı artıyor
Carrick, endişe verici sonuçlara rağmen United yönetiminin tam desteğini aldığını vurguluyor. Manchester United, durumu toparlamak için hayati önem taşıyan bir galibiyet arayışıyla Şampiyonlar Ligi'nde Cesc Fabregas'ın Como'suna konuk olacak.
United, son 40 yılın en kötü lig sezonu başlangıcını yaşıyor ve tüm kulvarlardaki ilk 10 maçının yalnızca ikisini kazandı. Çarşamba günkü Avrupa karşılaşmasına son altı maçında galibiyet alamadan çıkacak.
Gerginliği artıran bir diğer gelişme de eski teknik direktör Erik ten Hag'ın kısa süre önce The Athletic ile yaptığı röportajda kulübü verdiği sözleri tutmamakla suçlaması oldu. Ancak Carrick, konumunun tehdit altında olmadığı konusunda ısrarcı.
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“Güvenceye ihtiyacım yok”
Geleceğine ilişkin artan spekülasyonlara değinen Carrick, görevindeki konumundan tamamen emin olduğunu açıkça belirtti. Old Trafford'da gereken yüksek standartların farkında olduğunu vurguladı.
United teknik direktörü, Independent'ın aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Kimsenin bana güvence vermesine ihtiyacım yok. Durum gayet açık. Görevimi ve sorumluluklarımı biliyorum. Bunları ya da işlerin ne zaman iyi gittiğini, ne zaman daha iyi olması gerektiğini bana başkasının söylemesine ihtiyacım yok. Bunu kendim biliyorum.
“Gerçeklerin farkındayım ve bununla ilgili bir sorunum yok. Durum gayet açık. Bu konuda söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Her şeyin yolunda gitmesi ve yerine oturması için maç kazanmamız gerektiğini biliyorum. İşin güzel yanı da bu. Bunun için bir şeyler yapabiliriz.”
Takım içindeki birlik
Son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Carrick, eksik kadrosunun kendisine tam destek verdiğini savunuyor. Takımının Atletico'ya karşı ve hafta sonu oynadığı maçta gösterdiği çabayı övdü.
“Geri döndüğümden beri oyuncular ve teknik ekip bize verebilecekleri her şeyi verdi,” diye vurguladı Carrick. “Bazı iyi performanslar sergiledik. Daha iyisini yapmak istediğimiz ve geliştirebileceğimiz performanslarımız da oldu. Bazı hatalar yaptık.
“Ama şunu söylemeliyim ki hafta sonu ve Atlético'ya karşı maçın büyük bölümünde ortaya koyduğumuz performansta büyük bir birliktelik vardı. Daha iyisini yapmak için güçlü bir istek ve kararlılık, bunu birbirimiz için yapma arzusu var. Bu da önemli.”
- Getty
Como ile oynanacak maça odaklanıyor.
Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında United'a üç puanı kazandırmayı hedefleyecek. Galibiyet, takımın moralini yükseltip lig tablosundaki konumunu iyileştirecek. Manchester United, iki maçta topladığı üç puanla şu anda 18. sırada yer alıyor.
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