Geleceğine ilişkin artan spekülasyonlara değinen Carrick, görevindeki konumundan tamamen emin olduğunu açıkça belirtti. Old Trafford'da gereken yüksek standartların farkında olduğunu vurguladı.

United teknik direktörü, Independent'ın aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “Kimsenin bana güvence vermesine ihtiyacım yok. Durum gayet açık. Görevimi ve sorumluluklarımı biliyorum. Bunları ya da işlerin ne zaman iyi gittiğini, ne zaman daha iyi olması gerektiğini bana başkasının söylemesine ihtiyacım yok. Bunu kendim biliyorum.

“Gerçeklerin farkındayım ve bununla ilgili bir sorunum yok. Durum gayet açık. Bu konuda söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Her şeyin yolunda gitmesi ve yerine oturması için maç kazanmamız gerektiğini biliyorum. İşin güzel yanı da bu. Bunun için bir şeyler yapabiliriz.”