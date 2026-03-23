Güven sorunu mu? İngiltere milli takım teknik direktörleri, 34 kez milli forma giyen Trent Alexander-Arnold'u neden göz ardı etti? Michael Owen, Real Madrid'in savunma oyuncusunun neden gölgede kaldığını açıklıyor

Alexander-Arnold'un şaşırtıcı derecede az olan milli maç sayısının nedenlerini ele alan eski Three Lions yıldızı Owen – GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Trent'in İngiltere milli takımındaki kariyeri, onun yeteneklerine sahip biri için olması gerektiği kadar iyi gitmedi, bu çok açık.

“Önceki teknik direktör ona gerçekten güvenmiyordu, inanmıyordu, değer vermiyordu, hangi kelimeyi kullanmak isterseniz, ve bu teknik direktör de tam olarak aynı gibi görünüyor. Trent'in ne kadar iyi olduğunu kimse inkar edemez bence. Yani, yıllar boyunca bu pozisyon bizim için çok güçlü bir pozisyon olmuştur. Kyle Walker inanılmazdı, muhtemelen, tartışmasız, birkaç yıldır en iyi oyuncularımızdan biriydi. Ve tabii ki herkes bilir ki Reece James, sürekli formda kalırsa muhtemelen dünyadaki en iyi sağ bek. Yani, o gerçekten bazı elit oyuncularla rekabet ediyordu, ve bu, Trent'leri, Trippier'leri ve diğer oyuncuları biraz daha derinlemesine incelemeye başlamadan önce bile böyleydi.

“Yani, evet, son zamanlarda, özellikle de son iki turnuvada, İngiltere teknik direktörlerinden pek sevgi görmedi. Ve kadroya alınmaması pek de iyi bir işaret değil, değil mi? Sanki bir yıl geride kalmışız ve o da diğer oyuncularla uyum sağlamaya çalışıyor gibi değil. Demek istediğim, artık işler ciddileşmeye başlıyor. Durum pek de iyi görünmüyor, değil mi?”