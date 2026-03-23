Güven sorunu mu? İngiltere milli takım teknik direktörleri, 34 kez milli forma giyen Trent Alexander-Arnold'u neden göz ardı etti? Michael Owen, Real Madrid'in savunma oyuncusunun neden gölgede kaldığını açıklıyor
Alexander-Arnold, 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarına seçildi
Alexander-Arnold, 2018’de büyük bir uluslararası turnuva için Southgate’in kadrosuna girmiş ve henüz onlu yaşlarındayken o turnuvada ilk kez forma giymişti; 2022’de de kadroya çağrıldı. Ancak, zaman zaman Three Lions’ın kadro sıralamasında gerilere düştü.
Bu durum, birçok kişinin onu modern bir bek oyuncusunun nasıl olması gerektiğini gösteren bir örnek olarak görmesine rağmen gerçekleşti. O, her zaman kanatta rahatça ilerleyip ortalar açarak asistler yapmaktan hoşlanırken, Jürgen Klopp ise Merseyside'da Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandıkları dönemde bu yerli yıldızdan sık sık orta sahaya geçmesini istedi.
Şiddetli rekabet: İngiltere'nin sağ bek pozisyonundaki alternatif seçenekleri
Madrid'e transfer olduktan sonra form ve kondisyon sorunları yaşadı; "Galaktikolar" arasındaki hayatı henüz planlandığı gibi gelişmedi. Bu zorluklar, 35 oyuncunun kadroya alınmasına ve Chelsea'nin savunma oyuncusu Reece James'in sakatlık nedeniyle kadroda yer almamasına rağmen, Alexander-Arnold'un Tuchel'in son kadrosunda yer almamasına neden olmuş gibi görünüyor.
Tuchel, kusursuz bir Dünya Kupası eleme kampanyasını tamamlamaya yardımcı olan güveni göstererek şunları söyledi: “Bunun Trent için, şu anda Ollie Watkins ve Luke Shaw için olduğu kadar zor bir karar olduğunu biliyorum. Bu zor kararlar işin bir parçası. Bu sportif bir karar. Zor bir karar olduğunu biliyorum. Büyük bir isim olduğunu biliyorum. Bence muazzam bir yetenek ve büyük bir kariyeri var, ancak Trent'in bize neler katabileceğini bildiğimi düşünüyorum ve yine de kampta olan oyunculara sadık kalmaya karar verdim.”
İngiltere'nin sağ bek pozisyonunda rekabetin çok şiddetli olduğu bir ortamda - Kyle Walker'ın milli takımdan emekli olmasının ardından James, Djed Spence, Tino Livramento ve Ben White'ın hepsi bu rolü üstlenebilecek kapasitede - Alexander-Arnold'un kadroya geri dönmesi zor olabilir.
Alexander-Arnold neden İngiltere milli takımında düzenli olarak forma giyemedi?
Alexander-Arnold'un şaşırtıcı derecede az olan milli maç sayısının nedenlerini ele alan eski Three Lions yıldızı Owen – GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Trent'in İngiltere milli takımındaki kariyeri, onun yeteneklerine sahip biri için olması gerektiği kadar iyi gitmedi, bu çok açık.
“Önceki teknik direktör ona gerçekten güvenmiyordu, inanmıyordu, değer vermiyordu, hangi kelimeyi kullanmak isterseniz, ve bu teknik direktör de tam olarak aynı gibi görünüyor. Trent'in ne kadar iyi olduğunu kimse inkar edemez bence. Yani, yıllar boyunca bu pozisyon bizim için çok güçlü bir pozisyon olmuştur. Kyle Walker inanılmazdı, muhtemelen, tartışmasız, birkaç yıldır en iyi oyuncularımızdan biriydi. Ve tabii ki herkes bilir ki Reece James, sürekli formda kalırsa muhtemelen dünyadaki en iyi sağ bek. Yani, o gerçekten bazı elit oyuncularla rekabet ediyordu, ve bu, Trent'leri, Trippier'leri ve diğer oyuncuları biraz daha derinlemesine incelemeye başlamadan önce bile böyleydi.
“Yani, evet, son zamanlarda, özellikle de son iki turnuvada, İngiltere teknik direktörlerinden pek sevgi görmedi. Ve kadroya alınmaması pek de iyi bir işaret değil, değil mi? Sanki bir yıl geride kalmışız ve o da diğer oyuncularla uyum sağlamaya çalışıyor gibi değil. Demek istediğim, artık işler ciddileşmeye başlıyor. Durum pek de iyi görünmüyor, değil mi?”
Dünya Kupası geri sayımı: Tuchel'i etkilemek için son fırsatlar
Tuchel, Alexander-Arnold’a güvenmiyor ya da onu takdir etmiyorsa, bu durum hırslı 27 yaşındaki oyuncu için kötü haber anlamına gelebilir; zira İngiltere’nin şu anki teknik direktörü, sözleşmesini 2028’e kadar uzattı.
Bir başka Dünya Kupası'na geri sayım başladı ve Three Lions, Mart ayı sonundan önce Wembley Stadyumu'nda Uruguay ve Japonya ile oynayacağı iki hazırlık maçıyla sahaya çıkacak. Kuzey Amerika'da küresel zafer için 26 kişilik kadro belirlenmeden önce, etkileyici bir performans sergilemek için son fırsatlar sunuluyor.