Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında. Bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen hiç şüphesiz kulüp efsaneleri arasına giriyor, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile büyük bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer Inter açısından bedelsiz olsa bile ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere millî takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde Stones, daha yaz başındaki Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri olmayı sürdürüyor. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor. Acerbi de belki, İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri ayrıca, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu hamleyi adeta bir fırsat transferi olarak görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama gayet uygun görünmektedir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasına da uzanacak şekilde İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onu millî takım seviyesinde yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis