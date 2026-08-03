Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti ve ancak gecikmeli şekilde onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebi verdiği anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'de alınan acınası 12.'lik, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesiyle, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz Suudi Arabistanlı sahipler altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi, bu yüzden işleri sonunda yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması pek de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. İleri üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir. Ayrıca Liverpool doğumlu oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi anlamda istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer olmayı başardı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; bu yaz ise ilk başta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barcelona'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon büyük ihtimalle şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal ile aynı 11'de sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle