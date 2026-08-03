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Danny Welbeck Chelsea GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Güven abidesi Danny Welbeck, Chelsea'de Joao Pedro için mükemmel bir akıl hocası olacak: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimlerin yüksek bonservisli hamlelere imza atmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle pek çok anlaşma da var ki kulüplerden en az biri, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar verilseydi neler olabileceğini düşünüyor.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmada en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her anlaşmayı anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden transfer etmek için £34 milyon ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olurken, bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transfer oldu ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesinde de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye taşıyan pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini dolaştı. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmeyi kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı onların Şampiyonlar Ligi bileti alma yolunda ilerleme şansına çok ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta tanınırlık kazandı. Barco'nun Chelsea'de doğrudan düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, rakip yarı sahada topun dolaşımını sürdürmek ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlamak konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecek ve ayrıca ortaya çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli de var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar hızlı geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; burada sadece sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında ise Strasbourg geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçiş yapması, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşımak için ideal teknik direktör. Yalnızca 19 dakika forma giymiş olmasına rağmen, Arjantin adına Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve arkadaşlarıyla o göz korkutucu sahnede çalışmış olma deneyimi de Barco'ya önemli katkı sağlayacaktır. Chelsea'de de zaman zaman sınırlı bir rolle yetinmek zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

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  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü ismi konumundaki oyuncudan mahrum kalacak Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Danny Welbeck’e, özellikle de 35 yaşında önüne çıkan böylesine beklenmedik bir fırsat nedeniyle ayrılığı kesinlikle çok görmezler, ancak yine de bu can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de yüksek potansiyelli genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyememesi sebebiyle, mutlaka достой bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminden geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League tecrübesi olan, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen tüm bunları fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik kadroyu doldurmak için alınmış bir isim de olmayacaktı. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip ciddi süreler alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı da verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues’un onu takımda tutması durumunda Delap için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında. Bu da kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen hiç şüphesiz kulüp efsaneleri arasına giriyor, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile büyük bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transfer Inter açısından bedelsiz olsa bile ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır. Bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere millî takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde Stones, daha yaz başındaki Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri olmayı sürdürüyor. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor. Acerbi de belki, İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri ayrıca, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu hamleyi adeta bir fırsat transferi olarak görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama gayet uygun görünmektedir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasına da uzanacak şekilde İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onu millî takım seviyesinde yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

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  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace, 24 yaşındaki Lacroix'yı Wolfsburg'dan transfer etmek için sadece 18 milyon sterlin harcayalı iki yıldan az oldu. Bu yüzden kulübün iş modeli bir kez daha sonuç verirken, bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyması kaçınılmaz. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umulduğu gibi gelişti. Top kullanan, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve haberlerde Lacroix'nın kendisini en üst seviyede sınama isteğinin de farkında oldukları belirtildi. Şişkin piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için yaptığı büyük harcamanın ardından, bu para mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League deneyimi ve kalite katma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper hattında çaresizce bir revizyona ihtiyacı vardı; çünkü yeniden form tutan Levi Colwill dışında eldeki karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyduğunuzda tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr zaman zaman umut verip beklentiyi karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu doğrultuda, haberlerde Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper daha alabileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu belirtildi; bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz pahalı olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam oyuncusu olan bir stoper için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya dahil etmek, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters istikamete gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı'nda üst düzey oyuncu hâline gelen ve bir Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergilemesinin ardından, bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, sağ stoper olarak doğrudan Xabi Alonso'nun ilk 11'ine girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figüre dönüşmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılım hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde o kadar önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon mu yoksa £130 milyon mu, ki Forest ikincisini söylüyor, fark etmez; iki yıl önce sadece £35 milyona transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu nedenle Anderson’ın City Ground’da yokluğu kesinlikle hissedilecek olsa da, yönetim kademesinde baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde zarara uğrattı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp doğduğu ülke olan İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile, City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olamadı. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup herkesten daha fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir eşleşme gibi gösteriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin en uç örneği olduğu gerçeği inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında olması nedeniyle zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, milli takım düzeyinde İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı çok açık. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaz tek sezonluk dönemi ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis etiketi düşünüldüğünde, oyuncunun gönderilmesi kolaylıkla zor olabilirdi. Sadece 10 günden biraz fazla bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da dört yıllık sözleşmeyi zaten imzaladı. Bu aşamada ücretin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle kadrosuna katmışken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden uzun süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transferin önemli riskler barındırdığı hissi var. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki sayılarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu satın alma zorunluluğu sürerken bunu başaramazsa, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Anlaşma ayrıca mali kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti. Bu yapı da açıkça Rogers ve Garnacho anlaşmalarından UEFA nezdinde kârı maksimize etmek için kurgulanmış. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery’nin daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda bir yeteneği var ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulacak bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “büyük altılı” bir kulüpten uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor; zira Villa Park taraftarı, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat edecektir; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren alındı. Menajerin bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha yüksek bir bedele satılabilirdi ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncu için kulüp rekoru niteliğindeki bu gelirden fazlasıyla memnun kalacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirmişti. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, onun yerine düşünülen bir oyuncu olarak pek çok kritere uyuyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda tam 51 gole katkı yaparak (22 gol, 29 asist) çok iyi bir bireysel performans sergiledi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı verdi. Elbette, bonservis bugünün piyasasında makul görünse bile bu transferin belli riskleri var; Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o dönemde çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkûmdu. Bu nedenle, Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden ders çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de koyduğu yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, dolayısıyla transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak oldukça akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barca'yı transfer işleri nedeniyle çok sert eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk maçına çıkardığı bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koyabileceğine dair işaretler kesinlikle vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası, bu transfer Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor; potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek adına bundan daha iyi bir vitrin bulamayacak. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan üstünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşın Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan 8 milyon sterlinlik başlangıç bedeliyle transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yedek bulmasına büyük katkı sağlayacak, aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine yardımcı olacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısından ziyade kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini kadrosuna katmak için Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de artık transfer dönemi kapanmadan Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a gideceğini ve bunun aşırı şişirilmiş bir bonservisle olacağını düşünüyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla fazla ödediğini inkâr etmek mümkün değil. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea çok kötü yönetilen ve sürekli bir değişim hâlindeki bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerindeki eski Manchester takım arkadaşı Palmer’la birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlıklara yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Belçikalı oyuncu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken ciddi şekilde zorlandı ve Tielemans olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu harika bir şekilde bitirdi; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinde iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabul etmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için mali açıdan devre dışı kalmasının ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar azaltacaktır. Tielemans, kendisini Premier League'de kanıtlamış ve Dünya Kupası'nda klasını ortaya koymuş bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu para karşılığında sezonun transferlerinden biri olduğu bile kanıtlanabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League elitlerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu, ancak mayıs ayında 29 yaşına girdikten sonra eski Leicester City orta saha oyuncusu için bunun kariyerinin bu aşamasında gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa zaten başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu açık; bu da Tielemans için bu transferi çok büyük kılıyor. Tielemans da kuşkusuz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatından keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın yaptığı 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonuslu teklif belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma geriye dönüp memnuniyetle hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için, Mason Mount'ın ellerindeki tanınmış tek kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibi sonuçsuz kalınca United karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça razı olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi kapandığında kesin ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosunda, Chelsea takımında girip çıktığı bir sezonun ardından kendisine yer vermemiş olmasının da etkisiyle, Santos'un 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla dakika bulup bulamayacağı ise zamanla görülecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve kulübedeki sürekli değişimden uzaklaşıp yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğine dair bir garanti yok. Yine de ona Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Esasen, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar, devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'e İngiltere'nin cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı son derece can yakıcı koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezonun bitiminden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak hayalin gerçekten sona erdiğini gösteren asıl gelişme, Tonali'nin takımlar arasında Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların, muhtemelen zaten boşa harcanacak olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Spurs, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkan bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda kendisini tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün mutlaka karşılığını alması gereken bir kumar. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer yaklaşımının yıllarca yarattığı hayal kırıklığının ardından artık kulüplerinin, piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördüler. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sürecinde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, bunun sebebi ne? Açıkçası, Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya herhangi bir Serie A kulübünün sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de Newcastle'ın istediği bonservis bedeli nedeniyle anlaşılır şekilde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ki bu tartışmasız şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi iki sezondan daha uzun süre Spurs'te kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Inter'in, takımdaki en önemli isimlerden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir; her ne kadar ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da. Buna rağmen formunda olduğunda hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter'in eli kolu bağlanmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmişti ve bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga'nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun fırsatları kovalayan bir kulüp görüntüsü veren Real Madrid için yine çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries'in değeri, Real Madrid'in ödediği miktarın en az iki katı ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal'in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid'in ayırdığı bildirilen 30 milyon euro'nun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadakinden çok hücumda daha etkili olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir sağ kenar savunmacısı ve bu da Madrid'e o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçici çözüm olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeniydi. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, ayrıca Inter'in hem 2023-24 hem de 2025-26'da Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu'da üzerindeki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold'u takım dışında tutup tutamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda önemli katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'ın küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes, sezonun son gününde kaderleri netleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken, en değerli varlıklarından biriydi; kaliteli bir orta sahaydı. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Asıl şaşırtıcı olan ise West Ham'ın, pazarlık gücü oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka net işaret. İki felaket sezonun ardından, bunların ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacaktı, Tottenham bir daha kendisini o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde görev yapabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu izlenimi veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz bir parça olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi de kadrosuna katma girişiminden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için piyasa değerinin üstüne çıkmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için gerçekten tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka gerekçeye dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, Manchester United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda Tottenham'a gitti; geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan önünde bitiren takım bu olduğu için, bu transfer biraz yatay bir hamle gibi görünüyor. Yine de kuzey Londra ekibinin gelecek sezon çok daha güçlü olması bekleniyor ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu, başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile art arda üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçteki etkisi de adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi yalnızca bir zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euroyu biraz aşan bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılacağı da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas adına sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak, transfer resmileştiğinde sportif direktör Max Eberl'in de belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilmiş refleks bir karar değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük bakımından zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacak doğru karışıma sahip olduğuna inanıyordu ve bizim de bu değerlendirmeyi sorgulamamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının ileri ucundaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala gibi isimlerin yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda sevinçten havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından, bu da Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak yüksek, 55 milyon avroluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo'da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklının çelindiği ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı açıktı. Not: A

    Chelsea için: Chelsea teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun etkisini gösteren ilginç bir işaret, hem de başantrenör değil. Haberlere göre İspanyol çalıştırıcı bu anlaşmaya onay verdi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun Serie A şampiyonuna katılması büyük ölçüde bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonu için Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun bir profil çiziyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea'yi, çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter'e transfer olmaya neden tercih ettiği sorusunun cevabını yalnızca Palestra'nın kendisi verebilir, ancak Chelsea'nin haberlerde yer alan sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 £'a yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere'nin en üst liginde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı ona cesaret verecektir; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni teknik direktörün yönetiminde kilit bir figür hâline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye hazır birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacaktır. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca o, Parc des Prince’te geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü yedek kulübesinde oturarak geçirdi ve bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da aynı şekilde. Bu yüzden oyunun en iyi takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; üstelik Diomande, hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce bir şeyi hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da goller atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrol olma fırsatı, hem de çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, ciddi umut vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek anlamda baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; çünkü genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden gelip oyuna atılabilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Üzerindeki bonservis bedelini haklı çıkarması yönündeki baskı muazzam olacak; çünkü bu zaten büyük bir ücretken, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce sadece 2 milyon £ karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, en iyi oyuncu satan kulüplerden biri olarak ününü daha da güçlendirecek. Van Hecke’in Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra bitecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, ancak daha önce onun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olarak gösterildiği bildirilmişti. Bu bonservis gelirini kaçınılmaz olarak potansiyeli yüksek bir yedek oyuncuya yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması bu anlamda dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bu transferin, Van Hecke ile Brighton’daki döneminde birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi tarafından yönlendirildiği açık. Ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıkmışken, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığını düşünmeden edemiyorsunuz. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak yaklaşık 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yapan bir kulüp olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoper Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi pas yapan ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somutlaştırdı; dolayısıyla eğer sözde ‘Big Six’ kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da onun hızlı adapte olmasına yardımcı olacaktır. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon €’ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı durumdaydı. Bu da 40 milyon €’luk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon €’luk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon €’luk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten bekleniyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın hareket alanını kısıtladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi, ayrıca Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool piyasa fırsatını sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu transferi kapmayı başardı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden önemli bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücret karşılığında kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkezde de oynayabiliyor. Mohamed Salah’ın ayrılığı ile Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğa ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum gibi görünüyor. Ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyolun Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’un Anfield’a gitmeyi seçmesini gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden onun üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e geçti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak. Vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak kusursuz teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek. Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiğinden, bu da onun genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya kadar gelmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu 2024-25 sezonundaki şampiyonluk yolculuğunda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz olarak ayrıldı. Mevcut durumda, aylar ve aylar boyunca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) onay vermesi, yüksek profilli hatalarla dolu dağınık bir sezonun ortasında açıkçası son derece tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük ölçüde boşa harcanması anlamına geliyor. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate’ye aradığı türden astronomik maaşı verecek; bu da bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü bir performans sergilediği düşünüldüğünde risk anlamına geliyor. Real Madrid’in oyuncuya olan ilgisini geçen yılın kasım ayında sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ve bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına dair kumar oynuyor ve bu, kulübün sorunlu bir bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Yine de Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ve medya dahil olmak üzere Real Madrid üzerindeki yoğun baskı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen’in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield’daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecek. Konate, bedelsiz olarak Madrid’e giderek Trent Alexander-Arnold’un izinden yürüdü ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak güvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real Madrid’inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip olacak. Yine de bunun onun yapabileceği bir şey olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bedelsiz ayrılması mali açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık yıldız hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'yı da imzasında geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat yorum da yapmıştı, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'a karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin cisimleşmiş hâli, yetenek ile mücadele gücünün kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Doğrusunu söylemek gerekirse Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil, ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea açısından bu biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de geldikten sonra pek iyi başlamamış olsa da o zamandan bu yana Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında olduğu rahatlıkla savunulabilir. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve kulislerde ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanmakla yetinecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için sonraki transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı, zaten tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne diyorsa o oluyor; Real Madrid de erken dönem transfer çalışmalarına sürpriz bir hamleyle başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcamıştı ama bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarını engellemedi. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının karşılığını anında almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella’nın kariyerinin zirvesinde olması gerekir ama Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı Cucurella oldu; dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit bir oyuncu haline gelme ihtimali de oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman oynayıp zaman zaman kulübeye çekilmesi muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, hemen katkı vermek zorunda; aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları nedeniyle, sabırsızlığıyla nam salmış Bernabeu tribünlerinin hedefi olma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, zirvesindeyken tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satmış bile olacaktı. Ancak şimdi sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla alışmış değil, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadeleciliği ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı acı biçimde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir ama sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ancak Spurs'ün elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı savunuluyordu ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Sonradan da olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi sunmadı. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; Scotland kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmiş olması biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi ölçüde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğu için Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından gerçekten çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti ve ancak gecikmeli şekilde onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebi verdiği anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'de alınan acınası 12.'lik, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesiyle, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz Suudi Arabistanlı sahipler altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi, bu yüzden işleri sonunda yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması pek de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. İleri üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir. Ayrıca Liverpool doğumlu oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat vardı; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi anlamda istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer olmayı başardı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; bu yaz ise ilk başta Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barcelona'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon büyük ihtimalle şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal ile aynı 11'de sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle