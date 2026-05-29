Guti, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den kovulmasının nedeninin 'çok ciddi ve önemli bir olay' olduğunu iddia ediyor

Iker Casillas ile birlikte "Bajo los palos" programında konuşan Guti, kararın bu kadar hızlı alınmasının ciddi iç sorunlara işaret ettiğini öne sürdü. La Fabrica'dan yetişerek Madrid'in A takımında 15 yıl geçiren Guti, perde arkasında önemli bir olay yaşanmadıkça Florentino Pérez'in normalde böylesine büyük bir projeyi bu kadar çabuk terk etmeyeceğini savundu.

Guti, "Alonso'nun bu şekilde ayrılması için çok ciddi bir şey olmuş olmalı" dedi. "Xabi, beş aylık ya da bir yıllık bir proje değildi. O, uzun vadeli bir projeydi. Florentino'yu tanıyorsam, ciddi ve önemli bir şey olmadıkça bu tür bir karar almaz. Bence işlerin bu şekilde sonuçlanması için soyunma odasında garip bir şey olmuş olmalı."