Çeviri:
Guti, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den kovulmasının nedeninin 'çok ciddi ve önemli bir olay' olduğunu iddia ediyor
Guti, Alonso’nun Real Madrid’den ani ayrılışını sorguluyor
Alonso’nun Real Madrid’deki görevi, kulübün onu göreve getirmesinden sadece birkaç ay sonra, Ocak ayında görevden almasıyla ani bir şekilde sona erdi. Alonso’nun Santiago Bernabéu’da uzun vadeli bir yeniden yapılanma sürecine öncülük edeceği beklentisi göz önüne alındığında, bu karar pek çok kişiyi şaşırttı. Eski Madrid orta saha oyuncusu Guti, bu görevden almanın arkasında sadece kötü sonuçlardan daha fazlası olduğunu öne sürdü.
Guti, soyunma odasındaki gerginliğe dikkat çekiyor
Iker Casillas ile birlikte "Bajo los palos" programında konuşan Guti, kararın bu kadar hızlı alınmasının ciddi iç sorunlara işaret ettiğini öne sürdü. La Fabrica'dan yetişerek Madrid'in A takımında 15 yıl geçiren Guti, perde arkasında önemli bir olay yaşanmadıkça Florentino Pérez'in normalde böylesine büyük bir projeyi bu kadar çabuk terk etmeyeceğini savundu.
Guti, "Alonso'nun bu şekilde ayrılması için çok ciddi bir şey olmuş olmalı" dedi. "Xabi, beş aylık ya da bir yıllık bir proje değildi. O, uzun vadeli bir projeydi. Florentino'yu tanıyorsam, ciddi ve önemli bir şey olmadıkça bu tür bir karar almaz. Bence işlerin bu şekilde sonuçlanması için soyunma odasında garip bir şey olmuş olmalı."
Madrid’in izlediği yol konusunda endişeler artıyor
Madrid hala üst düzey hücum yeteneklerine sahip olsa da, Guti takımın sağlam bir kolektif yapıdan ziyade bireysel anlara fazla bağımlı hale geldiğini düşünüyor. Ayrıca soyunma odasındaki değişen yapının, kulüple geleneksel olarak özdeşleşen birlikteliği zayıflattığını da belirtti.
"Nesi eksik değil ki? Bu takımda eksik olan çok şey var," diye ekledi. "Defansif olarak çok fazla gol yiyor. Hücumda ise, neredeyse tüm hücum gücü Vinicius [Junior] veya [Kylian] Mbappe'ye bağlı. Takım olarak bu takımda çok eksiklik var. Daha fazla yerli oyuncunun olması takımı daha güçlü hale getiriyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen oyuncular varken bir takım oluşturmak çok zor. Eskiden bu daha kolaydı."
Madrid, hızlı bir şekilde yeniden yapılanma baskısıyla karşı karşıya
Real Madrid, bu sezon hiçbir kupa kazanamaması üzerine istikrarı yeniden tesis etme konusunda giderek artan bir baskı altında. Soyunma odasındaki ortamla ilgili soru işaretleri devam ederken, takımın savunma yapısı ve taktiksel dengesi konusundaki endişeler de giderek artıyor. Kulübün atacağı sonraki adımlar yakından takip edilecek; zira Álvaro Arbeloa'nın ayrılmasıyla birlikte Los Blancos'un kalıcı bir teknik direktör ataması gerekiyor. Ayrıca, 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi gibi bir başka önemli olay da kulübü bekliyor.