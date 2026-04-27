Guti, Álvaro Arbeloa üzerindeki baskı artarken Real Madrid'e "en iyi dönemini geride bırakmış" José Mourinho'yu yeniden işe almaması konusunda uyarıda bulundu
Guti, Mourinho'nun geri dönüşüne şüpheyle yaklaşıyor
Arbeloa üzerindeki baskı artarken, Mourinho’nun sansasyonel bir dönüşüne dair spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı. Ancak Real Madrid efsanesi Guti, Portekizli teknik adamın geri dönüşünü isteyenler arasında yer almıyor ve eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün artık eskisi kadar etkili olmadığını ima ediyor.
Marca'ya mevcut Benfica teknik direktörünün ikinci bir dönem geçirme olasılığı hakkında konuşan 49 yaşındaki Guti, değerlendirmesinde oldukça açık sözlüydü. "Mourinho harika bir teknik direktör, ancak bence şu an en iyi döneminde değil – Fenerbahçe'den geldiği ve Benfica'yı çok kötü bir dönemde devraldığı anlamında. Mou'dan daha iyi durumda olan ve benim tercih edeceğim teknik direktörler var," diye açıkladı.
İspanya'nın başkentinde yarım kalan işler
Mourinho’nun 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid’de geçirdiği ilk dönemi, kupa yağmuru ve heyecan dolu dramlarla dolu bir fırtına gibiydi; bu dönemde bir La Liga şampiyonluğu ve bir Copa del Rey kupası kazandı. Ayrılışı bazı sürtüşmelerle gölgelenmiş olsa da, haberlere göre teknik direktör kulüpte henüz tamamlamadığı işleri olduğunu düşünüyor ve İspanya’nın en üst seviyesinde hâlâ kazanabileceğini kanıtlamak için sansasyonel bir dönüş yapmayı planlıyor.
Mourinho'nun deneyimine değer veren Real Madrid yönetim kurulunun birçok üyesinin de bu geri dönüşün cazibesini paylaştığı bildiriliyor. Ancak kulüp yönetimi, özellikle Guti'nin, futbolun bir zamanlar Mourinho'yu dünya futbolunun en saygın teknik direktörü yapan taktiksel yaklaşımı geride bırakmış olabileceğine dair endişeleri göz önüne alındığında, Mourinho'nun peşinden gelen sorunlara karşı temkinli davranıyor.
Arbeloa uçurumun eşiğinde
Arbeloa yönetimindeki son birkaç ayın hayal kırıklığı yaratan performansı, teknik direktör koltuğundaki değişim sürecini tetikledi. La Liga'da sadece beş maç kalmışken Barcelona'nın zirvede büyük bir farkla liderlik koltuğunda oturması nedeniyle, Los Blancos üst üste ikinci kez büyük bir kupa kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya. Başarının tek geçerli para birimi olduğu bir kulüpte, böyle bir kupa hasreti genellikle teknik direktör değişikliğini kaçınılmaz kılar.
Perez, sonuçlar söz konusu olduğunda acımasızlığıyla ünlüdür ve Arbeloa'nın durumu hala belirsizliğini koruyor. Mourinho'nun temsilcileriyle henüz resmi bir görüşme yapılmamış olsa da, kulübün iç saha kampanyası tam bir fiyasko ile sonuçlanırsa bir değişiklik yapma kararı alması ve yaz aylarında yeni bir teknik direktör ataması için kapıyı aralık bırakması bekleniyor.
Perez'in şu anki aday listesi
Mourinho tanıdık bir isim olsa da, İspanya’nın başkentinde gündemde olan tek yüksek profilli aday o değil. Madrid yönetimi şu anda dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroyu yönetecek doğru profili bulmak için geniş çaplı bir arama yürütüyor ve Guti’nin açıklamaları, kulübün üst kademelerinde daha modern seçeneklere yönelme isteğini yansıtıyor.
Kulübü eski ihtişamına kavuşturmak için çaresiz olan Perez'in tercih ettiği isimler arasında Jurgen Klopp ve Mauricio Pochettino gibi isimler dolaşmaya devam ediyor. Başkanın Mourinho'nun dönüşünün getireceği nostaljiye bahis oynamaya karar vereceği mi, yoksa Guti'nin uyarısını dikkate alıp başka bir yere bakacağı mı, henüz belli değil.