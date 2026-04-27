Guti, Álvaro Arbeloa üzerindeki baskı artarken Real Madrid'e "en iyi dönemini geride bırakmış" José Mourinho'yu yeniden işe almaması konusunda uyarıda bulundu

Arbeloa üzerindeki baskı artarken, Mourinho’nun sansasyonel bir dönüşüne dair spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı. Ancak Real Madrid efsanesi Guti, Portekizli teknik adamın geri dönüşünü isteyenler arasında yer almıyor ve eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörünün artık eskisi kadar etkili olmadığını ima ediyor.

Marca'ya mevcut Benfica teknik direktörünün ikinci bir dönem geçirme olasılığı hakkında konuşan 49 yaşındaki Guti, değerlendirmesinde oldukça açık sözlüydü. "Mourinho harika bir teknik direktör, ancak bence şu an en iyi döneminde değil – Fenerbahçe'den geldiği ve Benfica'yı çok kötü bir dönemde devraldığı anlamında. Mou'dan daha iyi durumda olan ve benim tercih edeceğim teknik direktörler var," diye açıkladı.