Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie A
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Gustavo Zabarelli kimdir: Milan ve Inter'in ilgisini çeken Sao Paulo'nun "yeni Kakà'sı"

Brezilya altyapısından çıkan genç oyuncuya ilgi var, kim olduğunu öğrenelim.

Brezilya sınırları dışında da adından söz ettirmeye başlayan bir isim. Brezilya futbolunun yeni yıldızı, Sao Paulo kulübünün altyapısında yetişen, henüz 17 yaşında (2009 doğumlu) Gustavo Zabarelli.

Çok yönlü, yaratıcı, eklektik olarak tanımlanan ve muazzam bir potansiyele sahip olan bu oyuncu, birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda. Kulüpler, Brezilya'nın kendi neslinin en iyileri arasında gösterilen bu yeteneği kadrolarına katmak için kıyasıya bir rekabetin içine girmiş durumda.

Hadi bu genç oyuncu hakkında biraz daha bilgi edelim.

  • ONUN PEŞİNDE

    Zabarelli, Brezilya'nın en umut vaat eden ve ilgi çekici isimlerinden biri.

    Profiline Avrupa'nın dört bir yanındaki birçok kulüp tarafından yakından ilgi gösterildi: Barcelona'dan Ajax'a, Porto, Benfica ve Fiorentina'ya kadar, ayrıca - Il Giornale'nin haberine göre - Inter ve Milan da dahil.

    9 Mart 2009 doğumlu oyuncu, Temmuz 2025'te Sao Paulo ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve sözleşmesinin süresi 2028'e kadar uzatıldı. Göz ardı edilmemesi gereken bu detay, Brezilya kulübünün, tüm büyük Avrupa kulüpleri tarafından takip edilen bu genç oyuncunun potansiyeline ne kadar inandığını teyit ediyor.

  • ÖZELLİKLER

    Peki, 17 yaşındaki Zabarelli nasıl bir oyuncu?

    Ofansif bir futbolcu, hem ofansif orta saha hem de ofansif forvet pozisyonlarında oynayabilen, ayrıca sol kanatta ofansif kanat oyuncusu olarak da görev alabilen bir oyuncu. Biraz forvet, biraz da orta sahada ustaca hareket edebilen bir oyuncu; bu çok yönlülüğü çoğu scout ve gözlemci tarafından takdir ediliyor.

    Instagram profilinde Sao Paulo'nun genç takımlarında oynarken çekilmiş fotoğraflarında da görüldüğü gibi, biraz 11 numara, biraz da 10 numara. Yaratıcılıkla hayal gücünü birleştiren teknik bir profile sahip olan Zabarelli, hatlar arasında topu alma, taktik zeka ve takım arkadaşlarına pas verme konusunda önemli niteliklere sahip olduğunu kanıtlıyor.

    Zabarelli, yetenekleriyle maçın temposunu yükseltmek için manevralara güveniyor. Bazı veritabanlarına ve raporlara göre, teknik açıdan çok temiz bir oyun sergiliyor, rakibe referans noktası vermeme ve rakip savunmadaki boşlukları okuma becerisine sahip.

  • YENİ KAKA' VE İTALYA

    Sao Paulo'nun altyapısında sergilediği özellikler ve gelişim göz önüne alındığında, Brezilya'da yetenek ve potansiyel açısından Kakà gibi ikonik bir oyuncuyla karşılaştırılması hiç de tesadüf değildir.

    Bu, genç yaşta sergilediği nitelikler açısından önemli bir benzetme olmakla birlikte, ülkenin bu 17 yaşındaki Brezilyalı yeteneğe ne kadar saygı ve güven duyduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Ancak Serie A kulüplerinin ilgisinin ötesinde, Zabarelli'nin kaderinde yine de İtalya yer alabilir: FIGC, onu vatandaşlığa kabul etmek amacıyla (İtalyan pasaportunu göz önünde bulundurarak) takip ediyor.

    Bu konu, Mart 2027'de 18 yaşını doldurup Brezilya'dan ayrılabilmesi durumunda gündeme gelecek.

