Gustavo Zabarelli kimdir: Milan ve Inter'in ilgisini çeken Sao Paulo'nun "yeni Kakà'sı"

Zabarelli, Brezilya'nın en umut vaat eden ve ilgi çekici isimlerinden biri.

Profiline Avrupa'nın dört bir yanındaki birçok kulüp tarafından yakından ilgi gösterildi: Barcelona'dan Ajax'a, Porto, Benfica ve Fiorentina'ya kadar, ayrıca - Il Giornale'nin haberine göre - Inter ve Milan da dahil.

9 Mart 2009 doğumlu oyuncu, Temmuz 2025'te Sao Paulo ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve sözleşmesinin süresi 2028'e kadar uzatıldı. Göz ardı edilmemesi gereken bu detay, Brezilya kulübünün, tüm büyük Avrupa kulüpleri tarafından takip edilen bu genç oyuncunun potansiyeline ne kadar inandığını teyit ediyor.