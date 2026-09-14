Ronaldo’nun oradaki seviyeyi bizzat görmüş biri olarak Suudi Arabistan’da daha ne kadar oynayabileceği sorulan Poyet, bahis siteleri için güvenilir rehber olan Gambling.com iş birliğiyle konuşurken GOAL’a şunları söyledi: “İstediği sürece.

“Çünkü bakın, Suudi Arabistan Championship’inde çok net bir durum var ve bunu herkesin bilmesi çok iyi. Özel bir oyuncu için hamle yapabilecek takımlar gerçekten bastırıyor ve fark yaratıyor. Hatta birkaç tanesi daha şu anda stratejisini değiştiriyor, bu da çok iyi, ama yine de çok para ödüyorlar. Sonra da transfer yapamayan takımlar var. Onlara karşı oynadığınızda bu adil olmuyor.

“Ben orada bir ay kaldım ve oraya bir ay gitmiş olmaktan çok memnunum çünkü 2024’te Suudi Arabistan’ı içeriden görmek için ziyaret ettim. Birkaç maç izledim ama biliyorsunuz, teknik direktör olarak bunu anlıyor ve ‘Tamam, bunu yapabilirim, şunu yapabilirim’ diye düşünüyorsunuz. Ama antrenmanda durum farklı.

“Ve o bir ay bana, bir takıma gittiğinizde neyle karşılaşacağınız, nasıl oynayabileceğiniz, kaynaklarınızı nasıl kullanabileceğiniz konusunda net bir tablo verdi. Sonra Ronaldo’nun olduğu başka bir takıma gittiğinizde ise farklı türde bir durumla karşılaşıyorsunuz.

“Bu yüzden benim için çok net. Belki dışarıdan insanlar bunun farkına varmıyor. Mali olarak devlet destekli dört takım var. Bir de özel olan üç ya da dört takım var. Müthiş şekilde bastırıyorlar, bunlardan biri Brendan Rodgers’la. Standartlar çok ama çok iyi, tesisler ve statlar da çok iyi, yeni statlar, inanılmaz. Sonra da kümede kalma mücadelesi verecek altı ya da yedi takım var.

“Ve o takımlarda, kadronuzda bulundurabileceğiniz iki yabancıyı kaçırırsanız bitersiniz, düşersiniz. Kimseyi kaçırmamanız gerekir. Bu tür durumlar zor çünkü çoğu takım ayrıca tecrübeye yöneliyor. Ama tecrübe belli bir yaş demek ve hava çok sıcak, koşmanız gerekiyor ve bu bir oyun.

“Yani bu zor bir durum. Ama Ronaldo’ya bakınca, fiziksel olarak onun gibi çok fazla oyuncu yok. Elbette daha yavaş. Bunu biliyor. Elbette biraz çeviklik kaybediyorsunuz. Bunu biliyor. Muhtemelen bu yüzden orada oynuyor.

“Bakın, [Lionel] Messi konusunda fazla ileri gitmeyin. Messi MLS’te oynuyor, bunu dünyanın en üst düzey ligleri arasına koyabilirsiniz. Yani belli ligler için belli dönemler vardır ve Ronaldo hâlâ oynayabilir.

“Bence kalıyor. Emeklilik zamanının 1.000 golden önce geleceğini sanmıyorum. Asla. Bu çılgınlık olurdu.”