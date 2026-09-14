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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty
Chris Burton

Çeviri:

Gus Poyet'ten Cristiano Ronaldo'nun emekliliğine dair 'çılgın' tahmin: 'Daha yavaş' Portekizli GOAT'a, istediği sürece Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynayabileceği söylendi

C. Ronaldo
Premier Lig
Al Nassr FC
Portekiz

Cristiano Ronaldo, 41 yaşında artık eskisine göre “daha yavaş” olabilir ama Gus Poyet, Portekizli GOAT’ın Suudi Pro Ligi’nde neden istediği kadar uzun süre oynayabileceğini GOAL’a anlattı. Eski Chelsea ve Tottenham yıldızı, Orta Doğu’da bir dönem teknik direktörlük yaptı ve bir başka önemli kilometre taşının peşindeki küresel süper yıldızın yakın zamanda kramponlarını asmayı düşünmesi için hiçbir neden görmüyor.

  • 233 maçlık Ronaldo'nun Portekiz kariyeri bitti mi?

    Eski Manchester United ve Real Madrid forvetinin, 233 maça ulaştıktan sonra hâlâ Portekiz'in milli takım planlarının bir parçası olup olmaması gerektiği sorgulandı. 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterirken bu seviyede istenen etkiyi yaratmakta zorlandı, ancak bu kategoriye giren Roberto Martinez'in kadrosundaki tek isim o değildi.

    Ronaldo'nun, 2030'da turnuvanın Portekiz, İspanya ve Fas'a gidecek olmasına rağmen, FIFA'nın amiral gemisi organizasyonunda yedinci kez boy göstermesi ihtimali ortadan kalktı; çünkü o tarihte 40'lı yaşlarının ortasında olacak.

    Eğer rekabet ateşi parlak şekilde yanmaya devam ederse Euro 2028 mümkün olabilir, ancak odağın kulüp meselelerine daralması bekleniyor. Şu an itibarıyla CR7, dünya futbolundaki en kazançlı sözleşme olmayı sürdüren anlaşmasını 2027 yazına kadar uzatmak için çalışıyor.

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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    1.000 gollük hedefin peşindeyken Al-Nassr sözleşmesi sona eriyor

    Sonrasında ne olacağına dair yakında kararlar verilmesi gerekecek. Riyad'da bir uzatma için daha, potansiyel olarak 12 aylık yenilenen bir sözleşmeye, razı mı olacak, yoksa kariyerini noktalamadan önce yeni bir meydan okumaya mı atılacak?

    Geçen sezon kısa bir süreliğine Al-Khaleej'in başına geçen Poyet, Ronaldo'nun öngörülebilir gelecekte Al-Nassr'da kalabileceğine inanıyor. Oğlu Cristiano Jr da burada akademi basamaklarını tırmanmayı sürdürüyor ve yakında A takımında takım arkadaşı olabilir.

    Denklemde hesaba katılması gereken bir de 1.000 resmi gol meselesi var. Bu hedefe ulaşmasına sadece 21 gol kaldı ve 2026-27 sezonu sona ermeden önce bu dikkat çekici rakama ulaşmayı umacaktır.

  • Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde ne kadar daha oynayabilir?

    Ronaldo’nun oradaki seviyeyi bizzat görmüş biri olarak Suudi Arabistan’da daha ne kadar oynayabileceği sorulan Poyet, bahis siteleri için güvenilir rehber olan Gambling.com iş birliğiyle konuşurken GOAL’a şunları söyledi: “İstediği sürece.

    “Çünkü bakın, Suudi Arabistan Championship’inde çok net bir durum var ve bunu herkesin bilmesi çok iyi. Özel bir oyuncu için hamle yapabilecek takımlar gerçekten bastırıyor ve fark yaratıyor. Hatta birkaç tanesi daha şu anda stratejisini değiştiriyor, bu da çok iyi, ama yine de çok para ödüyorlar. Sonra da transfer yapamayan takımlar var. Onlara karşı oynadığınızda bu adil olmuyor.

    “Ben orada bir ay kaldım ve oraya bir ay gitmiş olmaktan çok memnunum çünkü 2024’te Suudi Arabistan’ı içeriden görmek için ziyaret ettim. Birkaç maç izledim ama biliyorsunuz, teknik direktör olarak bunu anlıyor ve ‘Tamam, bunu yapabilirim, şunu yapabilirim’ diye düşünüyorsunuz. Ama antrenmanda durum farklı.

    “Ve o bir ay bana, bir takıma gittiğinizde neyle karşılaşacağınız, nasıl oynayabileceğiniz, kaynaklarınızı nasıl kullanabileceğiniz konusunda net bir tablo verdi. Sonra Ronaldo’nun olduğu başka bir takıma gittiğinizde ise farklı türde bir durumla karşılaşıyorsunuz.

    “Bu yüzden benim için çok net. Belki dışarıdan insanlar bunun farkına varmıyor. Mali olarak devlet destekli dört takım var. Bir de özel olan üç ya da dört takım var. Müthiş şekilde bastırıyorlar, bunlardan biri Brendan Rodgers’la. Standartlar çok ama çok iyi, tesisler ve statlar da çok iyi, yeni statlar, inanılmaz. Sonra da kümede kalma mücadelesi verecek altı ya da yedi takım var.

    “Ve o takımlarda, kadronuzda bulundurabileceğiniz iki yabancıyı kaçırırsanız bitersiniz, düşersiniz. Kimseyi kaçırmamanız gerekir. Bu tür durumlar zor çünkü çoğu takım ayrıca tecrübeye yöneliyor. Ama tecrübe belli bir yaş demek ve hava çok sıcak, koşmanız gerekiyor ve bu bir oyun.

    “Yani bu zor bir durum. Ama Ronaldo’ya bakınca, fiziksel olarak onun gibi çok fazla oyuncu yok. Elbette daha yavaş. Bunu biliyor. Elbette biraz çeviklik kaybediyorsunuz. Bunu biliyor. Muhtemelen bu yüzden orada oynuyor.

    “Bakın, [Lionel] Messi konusunda fazla ileri gitmeyin. Messi MLS’te oynuyor, bunu dünyanın en üst düzey ligleri arasına koyabilirsiniz. Yani belli ligler için belli dönemler vardır ve Ronaldo hâlâ oynayabilir.

    “Bence kalıyor. Emeklilik zamanının 1.000 golden önce geleceğini sanmıyorum. Asla. Bu çılgınlık olurdu.”

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  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    Hollywood oyuncusu mu? Ronaldo geleceğini düşünüyor

    Ronaldo, emekliliğin artık düşüncelerinin bir parçası olduğuna dair ara sıra bazı ipuçları verdi; çünkü görünüşe göre insanüstü bir varlık olsa da sonsuza kadar devam edemeyeceğini kabul ediyor.

    Rekorları altüst eden futbolculuk kariyeri sona erdiğinde önünde keşfedebileceği pek çok heyecan verici yol bulunuyor ve birçok kişi onun Hollywood'a gidip gişe filmi sektöründe şansını deneyeceğini düşünüyor. Ancak o gün gelmeden önce ulaşılması gereken hedefler hâlâ var; Al-Nassr ve Suudi Pro Ligi, kendi projelerinin bir parçası olarak onun mümkün olduğunca uzun süre kalmasını istiyor.

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