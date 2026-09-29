AFP
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Gururlu Mark Van Bommel, Belçika'nın Zinedine Zidane'ın Fransa'sına karşı aldığı acı yenilginin ardından paniğe kapılmayı reddetti
Belçika için son dakikada yıkım
Belçika, rakibine karşı mücadeleci bir beraberlik almaya dakikalar kadar yaklaşmıştı ki Michael Olise büyü anı yarattı. Bayern Münih'in kanat oyuncusu topu aldı, Arthur De Cuyper'i geçti ve 88. dakikada Davy Lammens'i net bir vuruşla avlamadan önce nefes kesen 60 metrelik bir solo koşuya imza attı. Bu, tamamen dolu tribünler önünde yüksek tempoda geçen karşılaşma boyunca yürekli bir şekilde mücadele eden Belçika için acımasız bir sonuç oldu.
Zinedine Zidane'ın ekibi ilk yarının uzun bölümlerinde oyuna hükmetti; Desire Doue erken dakikalarda direği geçemedi, Lammens ise birkaç kritik kurtarış yapmak zorunda kaldı. Ancak Belçika'nın da öne geçme fırsatları vardı; bunların en dikkat çekeni, kalede büyük bir boşluk varken Charles De Ketelaere'nin Kevin De Bruyne'nin ortasına dokunamamasıydı. Sonuç Belçika'yı iki maç sonunda üç puanda bıraksa da, dünyanın elit milli takımlarından birine karşı ortaya konan performans seviyesi ev sahibi taraftarlara fazlasıyla umut verdi.
- AFP
Van Bommel meydan okuyan tavrını sürdürüyor
Geç gelen yenilgi golünün yarattığı acıya rağmen Van Bommel, sonucun takımının kısa süre içinde kaydettiği taktiksel gelişmenin önüne geçmesine izin vermedi. Son düdüğün ardından konuşan eski Hollanda milli futbolcusu, oyuncularının sahadaki uygulamasını övmekte gecikmedi. Van Bommel, maç sonrası basın toplantısında, "Soyunma odasında hayal kırıklığı çok büyüktü" itirafında bulundu. "Maçın sonunda o golü yemek üzücü. Oyuncular büyük bir özveriyle oynadı."
Başantrenör, skor tabelasının ortaya konan oyunun kalitesini yansıtmadığını da söyledi. Van Bommel, "Hepsi en az 10 üzerinden 7'yi hak ediyor" dedi. "Onlara yönelik hiçbir eleştirim yok. Bunlar zeki ve kaliteli oyuncular. Eleştirel olmamalıyız, doğru yoldayız. Pres yapma şeklimiz, kanat değiştirmelerimiz ve pozisyon üretme biçimimiz iyiydi. Yaptığımız işlerin arkasındaki fikri görebiliyoruz. Herkesin keyif aldığını hissedebiliyordunuz. Detaylara iyi hâkimiz. Sadece gol atmayı başaramadık."
Seçkin rakiplere karşı taktiksel gelişim
Bu maç, özellikle de İtalya'da alınan etkileyici galibiyetten sadece üç gün sonra gelmesi nedeniyle, Van Bommel'in futbol anlayışı açısından önemli bir turnusol testi niteliği taşıdı. Fransa sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıktı, ancak Belçikalı teknik adam takımının zayıflamış bir rakiple karşılaştığı yönündeki her türlü imaı reddetti. Fransa'nın Zidane yönetiminde gelişim döngüsünde doğal olarak daha ileride olduğuna dikkat çeken Van Bommel, kendi görev süresinin ise henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. Odak noktası, iki yıl sonra en üst seviyede mücadele edebilecek bir takım inşa etme yönündeki uzun vadeli proje olmaya devam ediyor.
Van Bommel, bunun grupla rekabetçi bir ortamda geçirdiği yalnızca ilk hafta olduğunu hatırlatmakta istekliydi. Teknik direktör, "B takıma karşı oynadığımızı söyleyemeyiz. Sağlam bir takımdı" dedi. "Elbette Fransa bizden daha ileride. Bunu inkâr edemem. Pazartesi günü, onların sahasında daha da fazla zorlanabiliriz. Bu sadece birlikte geçirdiğimiz ilk hafta, bunu unutmamalıyız. Hedefimiz iki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası. Ama performansımızdan çok memnunum."
- AFP
Uluslar Ligi grubunda her şey açık
Bu sonuç, A1 Grubu’ndaki sıralamayı yeniden şekillendirirken Belçika’yı yaklaşan maçlar öncesinde yapması gereken çok iş bırakıyor. İtalya’nın Türkiye’yi 4-1 mağlup etmesinin ardından İtalya puanını 3’e çıkararak Belçika’yla aynı seviyeye geldi, Fransa ise 6 puanla yoluna kayıpsız devam ederek zirvedeki yerini korudu. Türkiye ise puansız şekilde grubun dibinde kaldı. Baskı artık bir sonraki maç gününe kayarken, Van Bommel görevdeki ilk haftalarında yakaladığı ivmeyi korumak ve yeniden kazanma yoluna dönmek için çaresizce uğraşacak. Belçika şimdi gözünü cuma günü Sclessin’de Türkiye’ye karşı oynayacağı maça çevirecek; bu karşılaşma, turnuvada ilerleme umutları açısından kritik hale gelmiş durumda.
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