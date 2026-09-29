Gururlu Mark Van Bommel, Belçika'nın Zinedine Zidane'ın Fransa'sına karşı aldığı acı yenilginin ardından paniğe kapılmayı reddetti

Belçika, rakibine karşı mücadeleci bir beraberlik almaya dakikalar kadar yaklaşmıştı ki Michael Olise büyü anı yarattı. Bayern Münih'in kanat oyuncusu topu aldı, Arthur De Cuyper'i geçti ve 88. dakikada Davy Lammens'i net bir vuruşla avlamadan önce nefes kesen 60 metrelik bir solo koşuya imza attı. Bu, tamamen dolu tribünler önünde yüksek tempoda geçen karşılaşma boyunca yürekli bir şekilde mücadele eden Belçika için acımasız bir sonuç oldu.

Zinedine Zidane'ın ekibi ilk yarının uzun bölümlerinde oyuna hükmetti; Desire Doue erken dakikalarda direği geçemedi, Lammens ise birkaç kritik kurtarış yapmak zorunda kaldı. Ancak Belçika'nın da öne geçme fırsatları vardı; bunların en dikkat çekeni, kalede büyük bir boşluk varken Charles De Ketelaere'nin Kevin De Bruyne'nin ortasına dokunamamasıydı. Sonuç Belçika'yı iki maç sonunda üç puanda bıraksa da, dünyanın elit milli takımlarından birine karşı ortaya konan performans seviyesi ev sahibi taraftarlara fazlasıyla umut verdi.