'Gururlu' Harry Kane, İngiltere milli takım arkadaşı Kyle Walker'ın uluslararası futboldan emekliye ayrılmasının ardından duygusal bir mesaj gönderdi

Onun ayrılmasıyla Kane, milli takımın kaderini yeniden canlandıran kadrodan geriye kalan birkaç kıdemli isimden biri oldu. Bayern Münih yıldızı, sosyal medyada eski takım arkadaşına destek mesajı gönderdi ve birkaç fotoğraf ekledi: "Seninle yıllarca aynı sahayı paylaşmak benim için büyük bir zevkti @kylewalker2!! Bu süreçte asla unutmayacağım birçok inanılmaz anı biriktirdik! Seni takım arkadaşım olarak görmekten gurur duyuyorum! Uluslararası futboldan emekli olmanla ilgili en iyi dileklerimi sunuyorum ve ülkene verdiğin her şey için teşekkür ederim."