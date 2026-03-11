Getty Images Sport
'Gururlu' Harry Kane, İngiltere milli takım arkadaşı Kyle Walker'ın uluslararası futboldan emekliye ayrılmasının ardından duygusal bir mesaj gönderdi
Sheffield'dan dünya sahnesine
Defans oyuncusunun kariyer yolu, Sheffield United'dan Tottenham'a geçip ardından Manchester City'de seri şampiyonluklar kazanan elit zihniyetinin bir kanıtıdır. Kulüp vitrininde altı Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi madalyası bulunan Walker'ın ününü belirleyen ise dünya sahnesindeki mücadeleleri olmuştur.
Kane, Walker'a övgüler yağdırıyor
Onun ayrılmasıyla Kane, milli takımın kaderini yeniden canlandıran kadrodan geriye kalan birkaç kıdemli isimden biri oldu. Bayern Münih yıldızı, sosyal medyada eski takım arkadaşına destek mesajı gönderdi ve birkaç fotoğraf ekledi: "Seninle yıllarca aynı sahayı paylaşmak benim için büyük bir zevkti @kylewalker2!! Bu süreçte asla unutmayacağım birçok inanılmaz anı biriktirdik! Seni takım arkadaşım olarak görmekten gurur duyuyorum! Uluslararası futboldan emekli olmanla ilgili en iyi dileklerimi sunuyorum ve ülkene verdiğin her şey için teşekkür ederim."
Thomas Tuchel geleceğe bakıyor
Walker'ın hızı ve toparlanma gücü 30'lu yaşlarının ortasına gelmesine rağmen etkileyici olmaya devam etse de, Thomas Tuchel'in son İngiltere kadrosuna dahil edilmemesi, Alman teknik direktörün geleceğe odaklandığını gösterdi. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Tuchel Chelsea'den Reece James gibi daha genç oyunculara güvenmeye kararlı görünüyor. Her zaman profesyonel olan Walker, 2011'de İspanya'ya karşı yaptığı ilk maçtan 2025 Haziranında City Ground'da Senegal'e karşı oynadığı son maça kadar süren yolculuğunun "artık kapandığını" belirterek durumun gerçekliğini kabul etti. Prestijli 100 maç barajına sadece dört maç kala kalan Walker, Fabio Capello'dan Gareth Southgate'e kadar birlikte çalıştığı tüm teknik direktörlerin saygısını kazanan istikrarlı bir kariyer bırakıyor.
Sırada ne var?
Walker için, eski bir uluslararası oyuncu olmaya geçiş, 14 yıl önce İngiltere'deki ilk maçında yerine geçtiği Scott Parker'ın yönetimindeki Burnley'deki rolüne tamamen odaklanmasını sağlıyor. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, Parker'ın takımı şu anda ligde 19. sırada ve küme düşme hattından 9 puan uzakta olduğu için Clarets'ı Premier Lig'de tutmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.
