'Gururlu' Cristiano Ronaldo, Al-Nassr takım arkadaşlarına mesaj gönderdi; Kingsley Coman'ın attığı üç gol, Portekizli yıldızı kupa zaferinin eşiğine taşıdı

Ronaldo liderlik rolünü üstlenirken, sahada manşetlere çıkan isim Coman oldu. Eski Bayern Münih kanat oyuncusu, Dubai'de Katar ekibi Al Ahli'yi mağlup etmek için kusursuz bir hat-trick yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Bu sonuçla Suudi ekibi, Al Awwal Park'ta oynanacak finalde Japon takımı Gamba Osaka ile karşılaşacak.

Skoru belirleyen gol farkına rağmen, Jorge Jesus'un takımı için her şey yolunda gitmedi. Takım, maçın başında geriye düşmesinin ardından önemli bir direnç göstermek zorunda kaldı. Al-Nassr, 7. dakikada kaleci Bento'nun penaltıyı kurtarmasına da güvenerek geri dönüşe geçti ve Angelo ile Abdullah Al Hamdan da fileleri havalandırdı.