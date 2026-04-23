Goal.com
Canlı
Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
Yosua Arya

Çeviri:

'Gururlu' Cristiano Ronaldo, Al-Nassr takım arkadaşlarına mesaj gönderdi; Kingsley Coman'ın attığı üç gol, Portekizli yıldızı kupa zaferinin eşiğine taşıdı

Al Nassr FC - Al-Ahli
AFC Champions League Two
K. Coman
Premier Lig

Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finallerine yükselmesinin ardından Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarına gurur dolu bir mesaj gönderdi. Suudi ekibi, Al Ahli'yi 5-1 mağlup ederken Kingsley Coman, attığı üç golle maçın kahramanı oldu.

  • Al-Nassr finale yükseldi

    Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finallerine katılma hakkını elde ettikten sonra Ronaldo, sosyal medyada sevincini paylaştı. Riyad merkezli dev kulüp muhteşem bir formda ve Al Ahli'yi 5-1 mağlup ederek tarihi bir çifte kupayı kazanma hayallerini canlı tuttu. Al-Nassr şu anda Suudi Pro Ligi'nde lider durumda ve bu iç sahadaki hakimiyetini kıtada da başarılı bir performansla birleştirerek, takımın sembolü olan kaptanını oldukça memnun etti.

  • Ronaldo, finale kalmayı kutluyor

    Orta Doğu'ya transfer olduktan sonra ilk büyük kupasını kazanmaya çalışan tecrübeli forvet, bu başarıyı kutlamak için maç sonrası kutlamalardan birkaç fotoğraf paylaştı. X'te şöyle yazdı: "Takımla gurur duyuyorum. Final bizi bekliyor!"


  • Dubai'nin kahramanı Coman

    Ronaldo liderlik rolünü üstlenirken, sahada manşetlere çıkan isim Coman oldu. Eski Bayern Münih kanat oyuncusu, Dubai'de Katar ekibi Al Ahli'yi mağlup etmek için kusursuz bir hat-trick yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Bu sonuçla Suudi ekibi, Al Awwal Park'ta oynanacak finalde Japon takımı Gamba Osaka ile karşılaşacak.

    Skoru belirleyen gol farkına rağmen, Jorge Jesus'un takımı için her şey yolunda gitmedi. Takım, maçın başında geriye düşmesinin ardından önemli bir direnç göstermek zorunda kaldı. Al-Nassr, 7. dakikada kaleci Bento'nun penaltıyı kurtarmasına da güvenerek geri dönüşe geçti ve Angelo ile Abdullah Al Hamdan da fileleri havalandırdı.

  • FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP

    Rekor kıran seri devam ediyor

    Al-Nassr'ın galibiyeti, sadece kupa kazanma şansını artırmakla kalmadı; aynı zamanda muhteşem bir iç saha ve kıtasal galibiyet serisini de sürdürdü. Kulüp, tüm turnuvalarda rekor kıran 19 maçlık galibiyet serisini garantiledi; bu başarı, takımın şu anki konumunu Orta Doğu futbolunun en güçlü takımı olarak pekiştiriyor.

    Dikkatler şimdi, rakibi Al Hilal'e karşı sekiz puanlık bir üstünlüğü bulunan Suudi Pro Ligi'ne geri dönüyor. Kıtasal finalin önümüzdeki ay Al Awwal Park'ta oynanacak olmasıyla birlikte, Ronaldo ve takım arkadaşları tarihi bir sezon geçirmek için mükemmel bir konumdalar.

Katar Yıldızlar Ligi
Umm Salal crest
Umm Salal
UMS
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL