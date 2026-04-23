'Gururlu' Cristiano Ronaldo, Al-Nassr takım arkadaşlarına mesaj gönderdi; Kingsley Coman'ın attığı üç gol, Portekizli yıldızı kupa zaferinin eşiğine taşıdı
Al-Nassr finale yükseldi
Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finallerine katılma hakkını elde ettikten sonra Ronaldo, sosyal medyada sevincini paylaştı. Riyad merkezli dev kulüp muhteşem bir formda ve Al Ahli'yi 5-1 mağlup ederek tarihi bir çifte kupayı kazanma hayallerini canlı tuttu. Al-Nassr şu anda Suudi Pro Ligi'nde lider durumda ve bu iç sahadaki hakimiyetini kıtada da başarılı bir performansla birleştirerek, takımın sembolü olan kaptanını oldukça memnun etti.
Ronaldo, finale kalmayı kutluyor
Orta Doğu'ya transfer olduktan sonra ilk büyük kupasını kazanmaya çalışan tecrübeli forvet, bu başarıyı kutlamak için maç sonrası kutlamalardan birkaç fotoğraf paylaştı. X'te şöyle yazdı: "Takımla gurur duyuyorum. Final bizi bekliyor!"
Dubai'nin kahramanı Coman
Ronaldo liderlik rolünü üstlenirken, sahada manşetlere çıkan isim Coman oldu. Eski Bayern Münih kanat oyuncusu, Dubai'de Katar ekibi Al Ahli'yi mağlup etmek için kusursuz bir hat-trick yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Bu sonuçla Suudi ekibi, Al Awwal Park'ta oynanacak finalde Japon takımı Gamba Osaka ile karşılaşacak.
Skoru belirleyen gol farkına rağmen, Jorge Jesus'un takımı için her şey yolunda gitmedi. Takım, maçın başında geriye düşmesinin ardından önemli bir direnç göstermek zorunda kaldı. Al-Nassr, 7. dakikada kaleci Bento'nun penaltıyı kurtarmasına da güvenerek geri dönüşe geçti ve Angelo ile Abdullah Al Hamdan da fileleri havalandırdı.
Rekor kıran seri devam ediyor
Al-Nassr'ın galibiyeti, sadece kupa kazanma şansını artırmakla kalmadı; aynı zamanda muhteşem bir iç saha ve kıtasal galibiyet serisini de sürdürdü. Kulüp, tüm turnuvalarda rekor kıran 19 maçlık galibiyet serisini garantiledi; bu başarı, takımın şu anki konumunu Orta Doğu futbolunun en güçlü takımı olarak pekiştiriyor.
Dikkatler şimdi, rakibi Al Hilal'e karşı sekiz puanlık bir üstünlüğü bulunan Suudi Pro Ligi'ne geri dönüyor. Kıtasal finalin önümüzdeki ay Al Awwal Park'ta oynanacak olmasıyla birlikte, Ronaldo ve takım arkadaşları tarihi bir sezon geçirmek için mükemmel bir konumdalar.