"Gururla ayrılıyorum" - Barcelona ve Chelsea efsanesi Pedro, 39 yaşında futbolu bıraktı

Futbolun en mütevazı ve en başarılı seri kazananlarından biri, oyunculuk kariyerine resmen nokta koydu. Kulüp ve milli takım düzeyinde her şeyi kazanan Pedro, 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012'yi de İspanya ile kaldırmıştı, 39 yaşında çarşamba günü emekliliğini açıkladı.

Bu açıklama, Lazio ile sözleşmesinin yaz başında sona ermesinin ardından kısa bir değerlendirme döneminden sonra geldi. Pedro, sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle paylaştığı duygusal bir mesajda, Tenerife'den bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken genç bir oyuncu olarak sahneye çıkışından bu yana yaşadığı hayat için derin bir minnettarlık duyduğunu ifade etti. Şunları yazdı: 'Zamanın geldiğini hissediyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve ileriye doğru bir adım atmak için doğru zaman. Hayalimi yaşamış olmaktan ve bunu mümkün kılmak için yanımda olan herkesten gurur duyarak ayrılıyorum. Bana bu kadar mutluluk verdiğin için teşekkürler futbol.'

Mütevazı başlangıcını ve sonunda ulaştığı başarının büyüklüğünü anlatan Pedro'nun video mesajı, Barcelona formasıyla sahaya ilk çıktığı ana da döndü. Tecrübeli hücum oyuncusu, ilk maçındaki heyecanı ve gerginliği hatırlatırken, Katalonya'daki o ilk günlerden bu yana ne kadar yol kat ettiğini de vurguladı. 'Bugün bile o sesi, tribünlerdeki binlerce insanı ve burada kenarda bekleyen Tenerife'den 20 yaşındaki çocuğu hatırlıyorum. O gün bir futbol sahasına adım attım ve başka bir hayatın kapılarını açtım. O anda bundan sonra ne olacağını hayal etmek imkânsızdı' dedi.







