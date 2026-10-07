Getty Images Sport
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"Gururla ayrılıyorum" - Barcelona ve Chelsea efsanesi Pedro, 39 yaşında futbolu bıraktı
Efsanevi bir yolculuk sona eriyor
Futbolun en mütevazı ve en başarılı seri kazananlarından biri, oyunculuk kariyerine resmen nokta koydu. Kulüp ve milli takım düzeyinde her şeyi kazanan Pedro, 2010 Dünya Kupası ve Euro 2012'yi de İspanya ile kaldırmıştı, 39 yaşında çarşamba günü emekliliğini açıkladı.
Bu açıklama, Lazio ile sözleşmesinin yaz başında sona ermesinin ardından kısa bir değerlendirme döneminden sonra geldi. Pedro, sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle paylaştığı duygusal bir mesajda, Tenerife'den bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken genç bir oyuncu olarak sahneye çıkışından bu yana yaşadığı hayat için derin bir minnettarlık duyduğunu ifade etti. Şunları yazdı: 'Zamanın geldiğini hissediyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve ileriye doğru bir adım atmak için doğru zaman. Hayalimi yaşamış olmaktan ve bunu mümkün kılmak için yanımda olan herkesten gurur duyarak ayrılıyorum. Bana bu kadar mutluluk verdiğin için teşekkürler futbol.'
Mütevazı başlangıcını ve sonunda ulaştığı başarının büyüklüğünü anlatan Pedro'nun video mesajı, Barcelona formasıyla sahaya ilk çıktığı ana da döndü. Tecrübeli hücum oyuncusu, ilk maçındaki heyecanı ve gerginliği hatırlatırken, Katalonya'daki o ilk günlerden bu yana ne kadar yol kat ettiğini de vurguladı. 'Bugün bile o sesi, tribünlerdeki binlerce insanı ve burada kenarda bekleyen Tenerife'den 20 yaşındaki çocuğu hatırlıyorum. O gün bir futbol sahasına adım attım ve başka bir hayatın kapılarını açtım. O anda bundan sonra ne olacağını hayal etmek imkânsızdı' dedi.
- Getty Images Sport
Pedro'nun mirası, tartışmasız şekilde tarihin en büyük kulüp takımlarından birinin parçası olduğu Barcelona'nın altın çağıyla ayrılmaz biçimde bağlantılı. Camp Nou'daki parlak döneminde İspanyol oyuncu, çok sayıda başka başarının yanı sıra beş La Liga şampiyonluğu, üç Kral Kupası ve üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Başarısı İngiltere'de Chelsea ile de sürdü; burada etkileyici kupalar koleksiyonuna bir Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve bir Avrupa Ligi kupası daha ekledi.
İspanyol oyuncu, emeklilik açıklamasında Katalan başkentinde geçirdiği dönemin önemini ve La Roja'yı en büyük sahnelerde temsil etmenin kendisine verdiği gururu vurgulamakta gecikmedi. Kupalarla dolu kariyer dönemine hayranlık duygusuyla bakan Pedro, başarılarının çocukluk hayallerinin bile ötesine geçtiğini kabul etti. "Tarihin en iyi Barca'sının bir parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı. Her şeyi kazandık ve dünyayı hayran bıraktık. Kalbim her zaman Barca ile olacak. Ve bir gün, ben bile buna neredeyse inanamazken, dünya şampiyonu oldum ve Dünya Kupası finalinde ilk 11'de başladım" dedi.
Londra’da başarı ve yeni bir başlangıç
2015'te Barcelona'dan ayrılma zamanı geldiğinde Pedro, yeteneklerini Premier League'e taşıdı ve Chelsea'ye imza attı. Bazıları onun İngiliz futbolunun fiziksel yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağını sorgulasa da, Stamford Bridge'de kilit bir performans oyuncusu hâline gelerek eleştirmenlerini kısa sürede susturdu. Kramponlarını astığında İspanyol oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 776 maçta attığı 187 gol ve yaptığı 113 asistle dikkat çekici bir kulüp karnesine sahipti.
Kanat oyuncusu, Birleşik Krallık'ta geçirdiği dönemden övgüyle söz etti ve bu deneyimin saha içinde ve dışında olgunlaşmasına yardımcı olduğunu belirtti. Tüm hayatını İspanya'da geçirdikten sonra yeni bir lige taşınmak, onun tamamen benimsediği yeni bir meydan okuma sundu. "Londra bana yeniden sıfırdan başlamayı, başka bir kültürü keşfetmeyi ve bir insan olarak büyümeyi öğretti" diyen Pedro, Premier League'deki sportif başarısına eşlik eden kişisel gelişime ne kadar değer verdiğinin altını çizdi.
- Getty Images Sport
İtalyan dönemi ve son veda
Pedro'nun görkemli kariyerinin son perdesi, hem Roma hem de Lazio forması giyme gibi ender rastlanan bir başarıya imza attığı İtalya'da yaşandı. Giallorossi'de geçirdiği tek sezonun ardından, 2021'de tartışmalı bir şehir içi transferle Lazio'ya katıldı.
Son taraftarlarına hitap etmek için İtalyancaya geçen Pedro, kendisini oyunun tecrübeli bir ismi olarak bağrına basan ülkeye duygusal bir övgüde bulundu. “İtalya... İtalya kalbime dokundu. Buraya bir veteran olarak geldim ve siz bana bir oğul gibi davrandınız” dedi. Pedro, emeklilik mesajını, yolculuğunu paylaştığı kişilere geniş çaplı teşekkürlerle tamamladı. “Bugün her şeyin başladığı yere, harika bir bölümü kapatmak için dönüyorum. Bunun doğru zaman olduğunu hissediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkürler: en güzel şey kupalar değildi, hepinizdiniz. Kapılarını bana açan kulüplere teşekkürler. Bana inanan teknik direktörlere teşekkürler. Tüm sevgileri için taraftarlara teşekkürler. Ve çocuklarıma, aileme ve arkadaşlarıma teşekkürler.”
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