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"Gururdan ne diyeceğimi bilemiyorum" - Matheus Cunha, Brezilya'nın İskoçya'yı mağlup ettiği Dünya Kupası maçında gol attıktan sonra Ronaldo'nun mesajına yanıt verdi
Bir efsane, yeni bir varisi kabul ediyor
Manchester United’ın forveti, geçen yaz Wolves’tan Old Trafford’a transfer olduğundan bu yana pek çok övgü aldı; ancak bu övgülerden hiçbiri “O Fenomeno”nun kamuoyundaki desteğiyle kıyaslanamaz. Çarşamba günü Brezilya’nın İskoçya’ya karşı aldığı 3-0’lık ezici galibiyetin ardından Ronaldo, sosyal medyaya başvurarak kendi efsanevi başarılarıyla Cunha’nın şu anki formunu doğrudan karşılaştırdı.
Efsanevi eski Selecao forveti, yan yana iki fotoğraf paylaştı: biri 2002 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya karşı gol attıktan sonra sevinirken çekilmiş kendi fotoğrafı, diğeri ise Cunha’nın İskoçlara attığı golün ardından sevinçle koşarken çekilmiş fotoğrafı. Ronaldo, kısa sürede viral olan bir açıklama ekleyerek şöyle yazdı: “En son bir 9 numara böyle sevinç gösterisi yaptığında ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz.”
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Cunha’nın idolüne verdiği duygusal tepki
Carlo Ancelotti yönetimindeki milli takımda ünlü 9 numaralı formayı devralan Cunha, bu mesajın etkisinden hiç etkilenmedi. 27 yaşındaki oyuncu, üç kez FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan efsaneye hemen yanıt vererek, kahramanı tarafından anılmasından duyduğu şaşkınlığı ve minnettarlığını dile getirdi. Cunha şöyle yanıtladı: “İdolüm! Gururdan ne diyeceğimi bilemiyorum.”
Bu yazışmadan açıkça onur duyan United’ın yıldızı, bir nesil boyunca forvet rolünü tanımlayan bu isme bir kez daha saygılarını sundu. Forma numarasına atıfta bulunan Cunha, sözlerine şöyle devam etti: “O numara her zaman senin olacak. Ve eğer uğrayıp yardım etmek istersen – sadece bir şeye bakmak istemiştim…”
Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları, United'ın yaptığı yatırımı haklı çıkarıyor
Cunha’nın Kuzey Amerika’daki performansları, Manchester United’ın kendisine gösterdiği güveni fazlasıyla haklı çıkardı. “Rüyalar Tiyatrosu”nda geçirdiği sağlam ilk sezonun ardından – bu sezon 10 gol ve 4 asist kaydederek kulübün Premier Lig’i üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulunmuştu – bu ivmeyi milli takım arasına da taşıdı. Fas maçında turnuvaya yedek kulübesinde başlamasına rağmen, Ancelotti için vazgeçilmez bir isim haline geldi.
Haiti karşısında attığı iki golün ardından, İskoçya maçında attığı gol Brezilya’nın eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmesini sağladı. Gol önündeki soğukkanlılığı sayesinde turnuvanın en iyi oyuncuları arasına girmeyi başaran Cunha’nın, gol krallığı sıralamasında şu anda sadece Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Vinicius Júnior’un önünde yer alıyor.
- AFP
Carrick dönemi için ivme kazanıyor
Brezilya, son 32 turuna hazırlanırken, Manchester United taraftarları giderek artan bir heyecanla maçı takip ediyor. Cunha, büyük sahnelerin baskısıyla başa çıkabildiğini kanıtlıyor; bu özellik, son dönemdeki ilerlemelerini daha da ileriye taşımayı hedefleyen Michael Carrick’in takımında hayati öneme sahip olacak. Bu forvetin Selecao’nun hücum hattını sürükleme yeteneği, önümüzdeki yıllarda Manchester United’ın hücumunun merkezinde yer alabileceğini gösteriyor.