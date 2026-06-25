"Gururdan ne diyeceğimi bilemiyorum" - Matheus Cunha, Brezilya'nın İskoçya'yı mağlup ettiği Dünya Kupası maçında gol attıktan sonra Ronaldo'nun mesajına yanıt verdi

Manchester United’ın forveti, geçen yaz Wolves’tan Old Trafford’a transfer olduğundan bu yana pek çok övgü aldı; ancak bu övgülerden hiçbiri “O Fenomeno”nun kamuoyundaki desteğiyle kıyaslanamaz. Çarşamba günü Brezilya’nın İskoçya’ya karşı aldığı 3-0’lık ezici galibiyetin ardından Ronaldo, sosyal medyaya başvurarak kendi efsanevi başarılarıyla Cunha’nın şu anki formunu doğrudan karşılaştırdı.

Efsanevi eski Selecao forveti, yan yana iki fotoğraf paylaştı: biri 2002 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya karşı gol attıktan sonra sevinirken çekilmiş kendi fotoğrafı, diğeri ise Cunha’nın İskoçlara attığı golün ardından sevinçle koşarken çekilmiş fotoğrafı. Ronaldo, kısa sürede viral olan bir açıklama ekleyerek şöyle yazdı: “En son bir 9 numara böyle sevinç gösterisi yaptığında ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz.”