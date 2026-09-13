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Gürültü gelsin! Formda Nygren, düşmanca Ibrox uğultusunu Celtic enerjisine çevireceğine söz verdi
Nygren, derbi mücadelesinde yarı final biletini hedefliyor
Benjamin Nygren, Celtic'in Rangers ile Ibrox'ta oynayacağı ve kazananın her şeyi alacağı Premier Sports Cup çeyrek finalinde müthiş formunu sürdürmeye çalışacak. Hearts, Hibernian ve 10 kişi kalan Aberdeen ise Hampden Park'taki son dört biletini şimdiden aldı.
Pazar günkü derbinin galibi yarı final eşleşmelerini tamamlayacak, kura çekimi ise maçın hemen ardından yapılacak.
SPFL'nin kararı sonrası deplasman taraftarlarının girişine izin verilmezken, Martin O'Neill'ın ekibini 50.000 kişilik düşmanca bir ev sahibi taraftar duvarı bekliyor.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu, düşmanca stat atmosferinden besleniyor
Karşılaşma öncesinde konuşan Nygren, taraftarların kendisini destekleyip desteklememesinden bağımsız olarak gürültülü ve yoğun atmosferlerde en iyi performansını sergilediğini söyledi. 25 yaşındaki İsveçli milli oyuncu, deplasman desteğinin yokluğuna rağmen takımın oyun planını uygulamaya tamamen odaklandığını vurguladı.
Oyuncu, taraflı atmosferi galibiyeti almak için ekstra bir motivasyon olarak görüyor.
Nygren, "Her zaman gürültülü kalabalıkları sevdim, bu yüzden kariyerim boyunca iç sahada da deplasmanda da oynamaktan keyif aldım" dedi. "Ben bunu sadece stadyumdaki enerji olarak görüyorum ve o enerjiyi içime çekiyorum. Bizim sadece maça odaklanmamız ve taraftarlarımızın kutlamayı başka yerde yapmasına izin vermemiz gerekiyor."
Formda olan hücum oyuncusu ilk derbi golünü hedefliyor
Nygren, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta beş gol ve altı asist kaydederek karşılaşmaya öldürücü bir form grafiğiyle çıkıyor. Celtic formasıyla toplam 26 gole ulaşan kanat oyuncusu, Old Firm derbisindeki ilk golünü atmayı umuyor.
Ancak bireysel başarıların ötesinde asıl önceliğinin fırsatlar yaratmak ve takım başarısını sağlamak olduğunu vurguladı.
"Bu elbette çok şey ifade ederdi ama açıkçası gerçekten düşündüğüm şey bu değil" diye ekledi Nygren. "Ben sadece takım arkadaşlarım için fırsatlar yaratmak istiyorum, bu yüzden asist yapıp maçı kazanabilirsem, aynı derecede mutlu olurum."
- Eibner Europa
Hoops, Lig Kupası'ndaki üstünlüğünü sürdürmek istiyor
Celtic, bu sezon İskoç Premiership'te çıktığı altı maçın tamamını kazanarak kusursuz iç saha performansının üzerine koymayı hedefliyor. Celtic, ayrıca Lig Kupası'nda Rangers ile oynadığı son altı karşılaşmayı da kazandı ve bu da ona tarihsel olarak önemli bir üstünlük sağlıyor.
Nygren, takımın taktik anlamda süren geliştirmelerinin maç gününde karşılığını vereceğinden emin.
Bir galibiyet, Celtic'i ekim ayı sonu için planlanan Hampden Park'taki yarı finale taşıyacak.
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