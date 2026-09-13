Nygren, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta beş gol ve altı asist kaydederek karşılaşmaya öldürücü bir form grafiğiyle çıkıyor. Celtic formasıyla toplam 26 gole ulaşan kanat oyuncusu, Old Firm derbisindeki ilk golünü atmayı umuyor.

Ancak bireysel başarıların ötesinde asıl önceliğinin fırsatlar yaratmak ve takım başarısını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Bu elbette çok şey ifade ederdi ama açıkçası gerçekten düşündüğüm şey bu değil" diye ekledi Nygren. "Ben sadece takım arkadaşlarım için fırsatlar yaratmak istiyorum, bu yüzden asist yapıp maçı kazanabilirsem, aynı derecede mutlu olurum."