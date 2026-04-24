"Günü kurtarmak" - James Trafford, Man City'de Gianluigi Donnarumma'ya 1 numaralı kaleci pozisyonunu kaptırdığı "büyük iniş çıkışların yaşandığı" sezonu nasıl atlattığını anlatıyor

Ligde fazla süre alamamasına rağmen Trafford, profesyonel tavrını korudu ve Guardiola'nın rehberliğinde kişisel gelişimine odaklandı. Genç kaleci, yaz aylarında aldığı kararın hayal ettiği gibi sonuçlanmamış olsa da, bu deneyimin olgunlaşması açısından hayati önem taşıdığını kabul ediyor.

Bu geçiş döneminde edindiği deneyimler ve zihniyetiyle ilgili olarak BBC Sport'a konuşan Trafford, "Sezon boyunca inişli çıkışlı bir dönem geçirdim çünkü fazla forma şansı bulamadım ve yaz aylarında bir karar vermem gerekiyordu.

"Herkes karar verirken her zaman en iyi sonucu düşünür ve tabii ki bu en iyi sonuç olmadı, ama ben sadece her gün gelişmeye, pozitif kalmaya ve mutlu olmaya çalıştım.

Çünkü yıl boyunca çok büyük bir öğrenme deneyimi yaşadım, bu yüzden en istemediğim şey bunun genel mutluluğumu ve genel hislerimi etkilemesi oldu. Yıl boyunca çok şey öğrenmek zorunda kaldım ve sadece elimden geldiğince çok çalışmaya, kendimi geliştirmeye ve günü kazanmaya çalıştım."