"Günü kurtarmak" - James Trafford, Man City'de Gianluigi Donnarumma'ya 1 numaralı kaleci pozisyonunu kaptırdığı "büyük iniş çıkışların yaşandığı" sezonu nasıl atlattığını anlatıyor
Trafford, takımdaki rolünü değerlendiriyor
Trafford’un City’deki ikinci dönemi, 2025-26 sezonuna umut verici bir başlangıcın ardından karakterini sınayan önemli bir sınav oldu. Championship’te muhteşem bir sezonun ardından yaz aylarında Burnley’den kulübe geri dönen İngiltere milli takım oyuncusu, City’nin Premier League’deki ilk üç maçında forma giydi. Ancak City, Paris Saint-Germain'den İtalya kaptanı Donnarumma'yı transfer etmeye karar verince durum dramatik bir şekilde değişti ve Trafford, üst düzey maçlarda yedek kulübesine mahkum oldu.
Zihinsel dayanıklılığa odaklanın
Ligde fazla süre alamamasına rağmen Trafford, profesyonel tavrını korudu ve Guardiola'nın rehberliğinde kişisel gelişimine odaklandı. Genç kaleci, yaz aylarında aldığı kararın hayal ettiği gibi sonuçlanmamış olsa da, bu deneyimin olgunlaşması açısından hayati önem taşıdığını kabul ediyor.
Bu geçiş döneminde edindiği deneyimler ve zihniyetiyle ilgili olarak BBC Sport'a konuşan Trafford, "Sezon boyunca inişli çıkışlı bir dönem geçirdim çünkü fazla forma şansı bulamadım ve yaz aylarında bir karar vermem gerekiyordu.
"Herkes karar verirken her zaman en iyi sonucu düşünür ve tabii ki bu en iyi sonuç olmadı, ama ben sadece her gün gelişmeye, pozitif kalmaya ve mutlu olmaya çalıştım.
Çünkü yıl boyunca çok büyük bir öğrenme deneyimi yaşadım, bu yüzden en istemediğim şey bunun genel mutluluğumu ve genel hislerimi etkilemesi oldu. Yıl boyunca çok şey öğrenmek zorunda kaldım ve sadece elimden geldiğince çok çalışmaya, kendimi geliştirmeye ve günü kazanmaya çalıştım."
Yurtiçinde üçlü kupayı kovalamak
Trafford’un kupa müsabakalarındaki katkıları hayati önemini koruyor; özellikle Arsenal’i mağlup ettikleri Carabao Kupası finalinde kalesini gole kapatması ve FA Kupası’nda Mohamed Salah’ın penaltısını kurtarması öne çıkıyor. Bu performanslar, şu anda Premier Lig’de lider konumda bulunan City’nin ikinci bir iç saha üçlüsü kazanma yolunda ilerlemesini sağladı.
Sezonun son aylarına yönelik hedefleri ve İngiltere milli takımına çağrılma umutları hakkında konuşan Trafford, şunları ekledi: "Elbette kadroya girmeye çalışmak istiyorum. Bu benim için harika bir deneyim olacak. Muhteşem olacak, ancak şu andan o zamana kadar yapabileceğim bir şey yok. Oynadığım maçlarda sadece elimden gelenin en iyisini yapıp kadroya girmeye çalışacağım. [Üçlü kupa hakkında] Umarım hedefimiz budur. Katıldığımız her maçı kazanabiliriz. Elbette zor olacak ama harika bir kadromuz var ve bunu başarabileceğimize tam olarak inanıyoruz."
Wembley maçı ve belirsiz gelecek
Trafford'un Cumartesi günü Southampton ile oynanacak FA Cup yarı finalinde ilk 11'de yer alması bekleniyor; bu maç, Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'i etkilemek için kendisine bir başka önemli fırsat sunuyor. Trafford, City'nin kupa yarışında kilit bir rol oynamaya devam ederken, Aston Villa'nın gösterdiği ilgi, bu yaz kalıcı bir transferin gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Guardiola'nın daha önce kaleciyle ilgili "özel" bir durumdan bahsetmesi nedeniyle, bu son kupa maçları 23 yaşındaki oyuncu için bir veda niteliğinde olabilir.