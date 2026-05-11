Gunners, Kadınlar Süper Ligi’nin son maçları öncesinde üç oyuncunun ayrıldığını duyururken, Lionesses’in simgesi Beth Mead, Kuzey Londra’da geçirdiği dokuz yılın ardından Arsenal’den ayrılacak

Bu, Mead'in Arsenal Kadınlar Süper Ligi maçlarının sadece 10'unda ilk 11'de yer almasına rağmen yine de önemli bir oyuncu olarak öne çıktığı bir sezonun sonunda gerçekleşti. Sınırlı süre almasına rağmen, WSL'de doğrudan gol katkısı açısından hala beşinci sırada yer alıyor ve sadece Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum ve Olivia Smith'in gerisinde kalıyor. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde ise aynı istatistiklerde sadece Russo onun üzerinde yer alıyor.

Mead'in elit seviyede hala çok etkili bir isim olduğu açık ve Arseblog'un haberine göre kulüp onu kadroda tutmak istiyordu ve ona yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırdı. Ancak Man City'nin ilgisiyle ilgili yorumda, haberde yeni seçilen WSL şampiyonlarının Mead'e Arsenal'den daha uzun süreli bir sözleşme sunmasının "muhtemel" olduğu belirtildi.

Böylece, 31 yaşındaki oyuncu, kuzey Londra'da geçirdiği dokuz yılın ardından bu yaz ayrılacak. Bu süre zarfında 258 maça çıkan ve 83 gol atan Mead, WSL tarihinin en çok asist yapan oyuncusu listesinin zirvesine adını yazdırdı. Bu katkıları, Arsenal'in bir WSL şampiyonluğu, üç Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve ilk FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

Gunners'ın kadın futbol direktörü Clare Wheatley, "Beth, dokuz yıl boyunca futbol kulübümüze büyük katkı sağladı ve en iyi forvetlerimizden biri ve kulübün efsanelerinden biri olarak tarihe geçecek" dedi. "Beth çok özel bir insan ve Arsenal'de her zaman hoş karşılanacak. Taraftarlarımızın da benimle birlikte Beth'e gelecekteki çabalarında mutluluk ve başarılar dilediğini biliyorum."