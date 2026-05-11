Çeviri:
Gunners, Kadınlar Süper Ligi’nin son maçları öncesinde üç oyuncunun ayrıldığını duyururken, Lionesses’in simgesi Beth Mead, Kuzey Londra’da geçirdiği dokuz yılın ardından Arsenal’den ayrılacak
Resmi: Mead, Arsenal'den ayrılıyor
Mead'in ayrılacağına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu. İngiliz yıldız, geçen yaz London City Lionesses'in ciddi ilgisini çekmişti, ancak Arsenal'de kalmayı tercih etmişti. Son haftalarda, partneri ve eski Arsenal forveti Vivianne Miedema'nın forma giydiği Manchester City'ye transfer olacağı konuşuluyordu. Bu transfer gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, Pazartesi günü yapılan açıklamayla Mead'in Arsenal'den ayrılacağı kesinleşti.
Bir efsane veda ediyor! Mead, Arsenal efsanesi olarak ayrılıyor
Bu, Mead'in Arsenal Kadınlar Süper Ligi maçlarının sadece 10'unda ilk 11'de yer almasına rağmen yine de önemli bir oyuncu olarak öne çıktığı bir sezonun sonunda gerçekleşti. Sınırlı süre almasına rağmen, WSL'de doğrudan gol katkısı açısından hala beşinci sırada yer alıyor ve sadece Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum ve Olivia Smith'in gerisinde kalıyor. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nde ise aynı istatistiklerde sadece Russo onun üzerinde yer alıyor.
Mead'in elit seviyede hala çok etkili bir isim olduğu açık ve Arseblog'un haberine göre kulüp onu kadroda tutmak istiyordu ve ona yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırdı. Ancak Man City'nin ilgisiyle ilgili yorumda, haberde yeni seçilen WSL şampiyonlarının Mead'e Arsenal'den daha uzun süreli bir sözleşme sunmasının "muhtemel" olduğu belirtildi.
Böylece, 31 yaşındaki oyuncu, kuzey Londra'da geçirdiği dokuz yılın ardından bu yaz ayrılacak. Bu süre zarfında 258 maça çıkan ve 83 gol atan Mead, WSL tarihinin en çok asist yapan oyuncusu listesinin zirvesine adını yazdırdı. Bu katkıları, Arsenal'in bir WSL şampiyonluğu, üç Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve ilk FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.
Gunners'ın kadın futbol direktörü Clare Wheatley, "Beth, dokuz yıl boyunca futbol kulübümüze büyük katkı sağladı ve en iyi forvetlerimizden biri ve kulübün efsanelerinden biri olarak tarihe geçecek" dedi. "Beth çok özel bir insan ve Arsenal'de her zaman hoş karşılanacak. Taraftarlarımızın da benimle birlikte Beth'e gelecekteki çabalarında mutluluk ve başarılar dilediğini biliyorum."
Sezonun sonuna yaklaşırken Arsenal üç oyuncunun ayrıldığını duyurdu
Bu hafta taraftarlara veda edecek tek oyuncu Mead değil; zira Arsenal, Çarşamba akşamı Everton’a karşı sezonun son iç saha maçını oynayacak ve Cumartesi günü Liverpool deplasmanına çıkarak sezonu tamamlayacak. Günün erken saatlerinde Arsenal, Laia Codina ve Victoria Pelova’nın da sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Pelova, Ocak 2023'te kulübe katılmış ve başlangıçta oldukça olumlu bir etki yaratmıştı, ancak 2024 yazında ön çapraz bağından sakatlanarak büyük bir darbe aldı. Bu sakatlık, Hollanda milli takım oyuncusunu dokuz ay sahalardan uzak tuttu ve o zamandan beri takıma düzenli olarak geri dönmek için mücadele etti.
Codina da kulüpte geçirdiği süre boyunca forma şansı bulmakta zorlandı. Defans oyuncusu, İspanya'nın İngiltere'yi yendiği 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca sahada kaldı ve bu zaferin hemen ardından Arsenal'e transferi açıklandı. Ancak ilk sezonunda WSL'de sadece beş kez ilk 11'de yer aldı, geçen yıl dört kez ve bu sezon da beş kez forma giydi; bu, Arsenal'in stoper pozisyonunda yaşadığı sakatlıklara rağmen gerçekleşti.
Yine de her ikisi de Arsenal'in son dönemdeki başarılarında rol oynayarak kulüpten ayrılıyor. Her ikisi de Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Kupası'nı kazandı; Codina ayrıca bir Lig Kupası, Pelova ise iki Lig Kupası kaldırdı.
Daha fazla ayrılık mı, yoksa daha fazla sözleşme uzatımı mı? İki Arsenal yıldızının geleceği hâlâ belirsiz
Arsenal'in açıklayacağı başka ayrılıklar da olabilir. Kim Little, Leah Williamson, Stina Blackstenius ve Steph Catley, sözleşmelerinin sona erme tarihi yaklaşırken son haftalarda yeni anlaşmalar imzaladılar; ancak Katie McCabe ve Caitlin Foord'un geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.
Man City'nin ilgilendiği McCabe'in ayrılacağı görünüyordu. Ancak Telegraph gazetesi geçen hafta Arsenal'in ona yeni bir sözleşme teklif edebileceğini bildirdi. Foord'a gelince, Gunners, kanatlarda kadro derinliğini zayıflatacağı için aynı yaz hem ona hem de Mead'e veda etmek istemedi, bu nedenle İngiltere milli takım oyuncusunun ayrılması, Foord'un kuzey Londra'daki kalış süresini uzatacağı anlamına gelebilir.