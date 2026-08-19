Taraftarlara doğrudan seslenen Musiala, bu durumun yönetilebilir olduğunu ve sağlığı açısından daha geniş çaplı, uzun vadeli bir risk teşkil etmediğini açıkladı. Bayern'in ve kişisel destek ağının teşhisinden tamamen haberdar olduğunu doğruladı.

"Birçoğunuzun endişeli olduğunu anlıyorum" diye yazdı Musiala. "Bugün bu endişeleri gidermek ve durumu açıklamak istiyorum: Nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan kısa süreli, geçici ama tedavi edilebilir absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, son dönemde görülen ve Leipzig maçında ya da Heidenheim'daki karşılaşmada yaşananlar gibi olaylara yol açabiliyor.

"İlk bakışta endişe verici görünebileceklerini biliyorum, ancak benim için şu anda bunlar günlük hayatımın bir parçası. Çok iyi bir tıbbi bakım alıyorum ve son derece iyimserim. FC Bayern ve kişisel destek ağım tam yanımda, bu süreçte bana yardımcı oluyor."







