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'Günlük hayatımın bir parçası' - Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, endişe verici saha içi yığılmalarının ardından sessizliğini bozdu
Musiala, sahada yığıldıktan sonra konulan teşhisi açıkladı
Musiala, dört gün içinde sahada iki kez yere yığılmasının ardından absans nöbetleri nedeniyle tıbbi tedavi gördüğünü açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, salı günü Heidenheim'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna girdikten kısa süre sonra yere yığıldı.
Her iki takımın oyuncuları, sahada tıbbi müdahale gören Musiala'nın etrafında koruyucu bir çember oluşturdu ve oyuncu daha sonra yürüyerek kenara geldi. Olay, Almanya Milli Takımı oyuncusunun cumartesi günü RB Leipzig'e karşı oynanan hazırlık maçında sersemlemiş bir halde sahayı terk ettiği benzer bir çöküşün ardından yaşandı.
Artan endişeleri gidermek için Instagram'dan açıklama yapan Musiala, bu olayların nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklandığını belirtti. Yıldız oyuncu, uzman doktorların gözetimi altında olduğunu ve futbol kariyerini sürdürmeye tamamen odaklandığını söyleyerek taraftarlara güvence verdi.
Almanya millî oyuncusu sağlık durumuna açıklık getirdi
Taraftarlara doğrudan seslenen Musiala, bu durumun yönetilebilir olduğunu ve sağlığı açısından daha geniş çaplı, uzun vadeli bir risk teşkil etmediğini açıkladı. Bayern'in ve kişisel destek ağının teşhisinden tamamen haberdar olduğunu doğruladı.
"Birçoğunuzun endişeli olduğunu anlıyorum" diye yazdı Musiala. "Bugün bu endişeleri gidermek ve durumu açıklamak istiyorum: Nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan kısa süreli, geçici ama tedavi edilebilir absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, son dönemde görülen ve Leipzig maçında ya da Heidenheim'daki karşılaşmada yaşananlar gibi olaylara yol açabiliyor.
"İlk bakışta endişe verici görünebileceklerini biliyorum, ancak benim için şu anda bunlar günlük hayatımın bir parçası. Çok iyi bir tıbbi bakım alıyorum ve son derece iyimserim. FC Bayern ve kişisel destek ağım tam yanımda, bu süreçte bana yardımcı oluyor."
Oynamaya devam edebilmek için sağlık kontrollerinden geçmek
Bayern sportif direktörü Max Eberl, salı günkü maçın ardından kulüp yönetiminin Musiala'nın sağlık geçmişi hakkında sahaya çıkmadan önce tamamen bilgilendirildiğini doğruladı. Tıbbi uzmanlar da daha sonra oyun kurucunun futbol oynamayı güvenli şekilde sürdürmesine onay verdi.
Şunları ekledi: "Önemli olan, söz konusu ek bir sağlık riski bulunmaması. Uzmanlarla yakın istişare ve düzenli temas halinde, nörologların tıbbi onayıyla bu meydan okumayla yüzleşmek benim kişisel arzumdu; iyileşmeme en çok yardımcı olan şeyi yapmaya devam etmek istiyorum: sadece hayatımı yaşamak ve futbol oynama tutkumun peşinden gitmek. Bu kararın tüm sorumluluğunu üstlendim. Genel olarak kendimi çok olumlu hissediyorum ve doğru yolda ilerliyorum."
- getty
Bayern, Almanya Süper Kupası'na hazırlanıyor
Musiala, devam eden tedavi süreciyle ilgili mahremiyet talep etti ve bundan sonraki ayrıntıları yalnızca ailesi, kulüp ve sağlık uzmanlarıyla paylaşmayı düşündüğünü doğruladı. Kendini pozitif hissettiğini vurgulayan oyuncu, oynama kararıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.
Bayern Münih şimdi dikkatini yeni sezonun resmen başlamasıyla birlikte rekabetçi maçlara çevirdi. Bayern, cumartesi günü Almanya Süper Kupası'nda ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, yurt içi sezonun geleneksel açılış maçı niteliğini taşıyor.
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