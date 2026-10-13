Yorulmak bilmeyen eski orta saha oyuncusu, yaratıcı yeteneğiyle öne çıkan Lee Kang-in'i ülkesinin spor tarihinde en üst sıraya koymakta tereddüt etmedi. İspanyol günlük gazetesi Marca'ya konuşan, 12 büyük kupa kazanmış Park, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Lee Kang-in'in Güney Kore'nin yetiştirdiği teknik açıdan en yetenekli oyuncu olduğuna inanıyorum. Dünya sahnesinde ne kadar ileri gidebileceğini merak ediyorum.”

Lee'nin La Liga'ya geçişini değerlendiren Park, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyse ki Güney Kore futbolu, uluslararası düzeyde en üst seviyede mücadele edebilecek oyuncuları istikrarlı biçimde yetiştirdi ve Lee Kang-in şu anda bunun merkezinde yer alıyor. Atletico Madrid'e transferi, becerilerini bir üst seviyeye taşıması için harika bir fırsat olacak. Yalnızca benim halefim olmanın ötesinde, Güney Koreli ve Asyalı bir oyuncu olarak Avrupa futbolunda kendi izini bırakabilir. Umarım böyle bir oyuncuya dönüşür.”

Avrupa'da mücadele etmenin gerektirdiği zihinsel dayanıklılığa da değinen Park, şunları söyledi: “Lee Kang-in ile farklı oyun tarzlarına sahibiz. Kendimden bir şeyler bulduğum nokta onun oyun tarzı değil, Avrupa'da en üst seviyede mücadele etmenin ne anlama geldiği. Asyalı oyuncuların Avrupalılara karşı mücadele ederken ve sonuç almak zorundayken karşılaştıkları baskıyı iyi anlıyorum. Hayallerime ulaşmak için net bir hedefim vardı ve bunu başarmak muazzam bir çaba gerektiriyordu. Rakiplerim dünyanın en iyileriydi, bu yüzden eksiklerimin her zaman farkındaydım. Muhtemelen gelişmeye devam etmemi sağlayan itici güç de bu farkındalıktı.”