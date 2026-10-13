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“Güney Kore’nin bugüne kadar yetiştirdiği teknik açıdan en yetenekli oyuncu”: Manchester United efsanesi Park Ji-sung, Lee Kang-in’i Atletico Madrid’in simge isimlerinden biri olabilecek bir futbolcu olarak övdü
Efsane isim, ülkenin en büyük yeteneğini ilan etti
Park, vatandaşını ülkesinin yetiştirdiği teknik açıdan en donanımlı futbolcu olarak görüyor ve İspanya'da saygı duyulan bir idol hâline gelmek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyor. Bu övgü dolu değerlendirme, oyun kurucunun düzenli olarak ilk takımda forma giyme kararı almasının ardından geldi. Oyuncu, PSG ile çıktığı iki önemli Avrupa finalinde süre alamamıştı.
İkilinin bağı yıllar öncesine uzanıyor. İlk kez, genç futbolcunun yeteneğini sergilediği bir televizyon reklamı çekiminde tanışmışlardı.
- Getty Images Sport
Madrid'e transfer yaratıcılığı artırıyor
Yorulmak bilmeyen eski orta saha oyuncusu, yaratıcı yeteneğiyle öne çıkan Lee Kang-in'i ülkesinin spor tarihinde en üst sıraya koymakta tereddüt etmedi. İspanyol günlük gazetesi Marca'ya konuşan, 12 büyük kupa kazanmış Park, hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: “Lee Kang-in'in Güney Kore'nin yetiştirdiği teknik açıdan en yetenekli oyuncu olduğuna inanıyorum. Dünya sahnesinde ne kadar ileri gidebileceğini merak ediyorum.”
Lee'nin La Liga'ya geçişini değerlendiren Park, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyse ki Güney Kore futbolu, uluslararası düzeyde en üst seviyede mücadele edebilecek oyuncuları istikrarlı biçimde yetiştirdi ve Lee Kang-in şu anda bunun merkezinde yer alıyor. Atletico Madrid'e transferi, becerilerini bir üst seviyeye taşıması için harika bir fırsat olacak. Yalnızca benim halefim olmanın ötesinde, Güney Koreli ve Asyalı bir oyuncu olarak Avrupa futbolunda kendi izini bırakabilir. Umarım böyle bir oyuncuya dönüşür.”
Avrupa'da mücadele etmenin gerektirdiği zihinsel dayanıklılığa da değinen Park, şunları söyledi: “Lee Kang-in ile farklı oyun tarzlarına sahibiz. Kendimden bir şeyler bulduğum nokta onun oyun tarzı değil, Avrupa'da en üst seviyede mücadele etmenin ne anlama geldiği. Asyalı oyuncuların Avrupalılara karşı mücadele ederken ve sonuç almak zorundayken karşılaştıkları baskıyı iyi anlıyorum. Hayallerime ulaşmak için net bir hedefim vardı ve bunu başarmak muazzam bir çaba gerektiriyordu. Rakiplerim dünyanın en iyileriydi, bu yüzden eksiklerimin her zaman farkındaydım. Muhtemelen gelişmeye devam etmemi sağlayan itici güç de bu farkındalıktı.”
Birlikte çıkılan yolculuk kalıcı bir bağ oluşturuyor
Oyun kurucuyla ilk kez henüz altı yaşındayken karşılaşmasını hatırlayan, kariyeri başarılarla dolu orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Kang-in çocukken bile ünlüydü. Bu yüzden onunla tanışmayı gerçekten istiyordum ve nasıl bir çocuk olduğunu merak ediyordum. Ancak çekimde başka çocuklar da vardı, dolayısıyla tamamen ona odaklanamadım.
“O zamandan beri Kore'deki herkes gibi onun büyümesini izledim. Küçük bir çocuğun bugünkü oyuncuya dönüşmesini görmek, onu destekleme isteği uyandırıyor. Koreli taraftarlar Lee Kang-in'i gerçekten özel biri olarak görüyor. Olağanüstü becerileriyle ünlüydü ve televizyonda da sık sık görünmüştü. Ancak onu bizzat gördüğümde potansiyelinin beklediğimden çok daha yüksek olduğunu fark ettim. Muhtemelen tüm sporcuların imreneceği bir yeteneğe sahipti. En üst düzeyde oynayacağına emindim ve ona sıkı çalışmaya devam etmesini söylediğimi hatırlıyorum.”
Metropolitano'da Griezmann'ın yerini almanın getirdiği yük hakkında ise şöyle konuştu: “Lee Kang-in'in Atletico Madrid'e iyi uyum sağlaması şaşırtıcı değil. Bunu, yeni bir sıçramanın başlangıcı olarak görüyorum. Büyük bir kulüp efsanesinin bıraktığı boşluğu kısa sürede doldurmak son derece zor. Ancak Lee Kang-in, uzun vadede bunu yapabilecek potansiyele sahip. Sahada kendini kanıtlamaya devam ederse kendisi de bir efsane olabilir. Lee Kang-in'in ‘ikinci Griezmann’ olmak yerine ‘dünya çapında bir Lee Kang-in’ olmasını umuyorum. Son Heung-min'in Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasını pek az kişi bekliyordu, ama o bunu başardı. Lee Kang-in de aynı potansiyele sahip.”
- Penta Press
Kıta çapındaki kritik karşılaşma, yükselen statüyü sınıyor
Gözler şimdi büyük bir Avrupa gecesine çevrildi, çünkü Diego Simeone'nin ekibi Şampiyonlar Ligi'nde United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Bu dev karşılaşma, genç oyun kurucuya üst düzey rakiplere karşı kendini sınaması ve en üst seviyede yerinin olduğunu kanıtlaması için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Yeniden buluşma öncesinde Old Trafford'un eski gözdesi, Marca'ya esprili bir açıklamada bulundu: “Korelilerin çoğu Atletico'nun kazanmasını isteyecek. Lee Kang-in'in tüm yeteneklerini sergilemesi için onu destekleyeceğim ama Manchester United'ın kazanmasını umuyorum.”
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