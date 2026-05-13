Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve "Tiger’s Ambush" (Kaplanın Pusu) adlı ana temaya odaklanıyor. Bu tema, geleneksel Kore folkloruyla modern ve agresif futbol felsefesini harmanlayarak milli takımın kimliğini yansıtmayı amaçlıyor. Koleksiyon, ulusal gururu keşfetmeye yönelik bir girişim niteliğinde olup, sürpriz, hassasiyet ve kolektif gücü ön plana çıkarıyor.
