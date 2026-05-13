Renuka Odedra

Çeviri:

Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Güney Kore'nin 2026 formaları açıklandı: Güçlü kaplandan ilham alan tasarımlardan çiçek desenlerine kadar.

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve "Tiger’s Ambush" (Kaplanın Pusu) adlı ana temaya odaklanıyor. Bu tema, geleneksel Kore folkloruyla modern ve agresif futbol felsefesini harmanlayarak milli takımın kimliğini yansıtmayı amaçlıyor. Koleksiyon, ulusal gururu keşfetmeye yönelik bir girişim niteliğinde olup, sürpriz, hassasiyet ve kolektif gücü ön plana çıkarıyor.

    Güney Kore Ev Forması

    Ev forması, güç ve korumanın değişmez ulusal sembolü olan beyaz kaplanın cesur bir yorumuna odaklanıyor. Kumaşa işlenmiş çarpıcı kaplan kamuflaj deseni, hem geleneklere bağlı hem de belirgin bir şekilde modern bir his uyandıran dinamik bir görsel yaratıyor. Özel tipografi, geleneksel Kore kaligrafisini Batı tasarım öğeleriyle birleştirerek geçmiş ile bugünün kaynaşmasını pekiştiriyor. Ev sahibi forması, kontrollü bir agresiflik ve görsel bir özgüvenle Kore'nin kimliğini ifade ederek, sürprizler yaratmak için kurulmuş bir takımın ruhunu yansıtıyor.

    Güney Kore Deplasman Forması

    Deplasman forması, Kore’nin tutkusunu ve ivmesini çiçeklerden ilham alan bir ifadeyle “Ambush” temasını daha da genişletiyor. Tasarım, hareket, duygu ve birikip serbest kaldıkça ortaya çıkan kolektif enerjiyi yakalayarak yoğun bir şekilde çiçek açıyor. Cesur Mor renk tonu üzerine yerleştirilen grafik tasarım, zarafeti ve gücü dengeleyerek Kore’nin rekabet ortamında güzelliği ve agresifliği bir araya getirme yeteneğini yansıtıyor. Deplasman forması, kültürel gururu pekiştirirken keskin bir rekabet avantajını da koruyan alternatif bir kimlik olarak, etkileyici ve kendinden emin bir hava yaratıyor.

