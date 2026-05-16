Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi ve turnuvanın en dikkat çekecek takımlarından biri olacak.
2014 ve 2018 Dünya Kupası kampanyalarında grup aşamasında elenen takım, 2022'de son 16 turuna kalarak bu seriyi kırmayı başardı. Ancak, takımın yürüyüşü eleme aşamasında Brezilya tarafından durduruldu.
Güney Kore'nin Dünya Kupası'ndaki en iyi performansı, turnuvaya ev sahipliği yaptığı 2002 yılında gerçekleşti. Tüm beklentilerin aksine, yarı finale yükselip dördüncü oldu; bu, Asya futbolunda hala eşi benzeri olmayan tarihi bir başarıdır.
24 yıl sonra bu sihirli anı yeniden yaşayabilecekler mi?