Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi ve turnuvanın en dikkat çekecek takımlarından biri olacak.

2014 ve 2018 Dünya Kupası kampanyalarında grup aşamasında elenen takım, 2022'de son 16 turuna kalarak bu seriyi kırmayı başardı. Ancak, takımın yürüyüşü eleme aşamasında Brezilya tarafından durduruldu.

Güney Kore'nin Dünya Kupası'ndaki en iyi performansı, turnuvaya ev sahipliği yaptığı 2002 yılında gerçekleşti. Tüm beklentilerin aksine, yarı finale yükselip dördüncü oldu; bu, Asya futbolunda hala eşi benzeri olmayan tarihi bir başarıdır.

24 yıl sonra bu sihirli anı yeniden yaşayabilecekler mi?

    Kaleciler

    Asya ekibinin kaleci kadrosunda, tecrübeli Seung-gyu Kim’in Dünya Kupası’nda ilk tercih edilen kaleci olması bekleniyor. 80’in üzerinde milli maç tecrübesi ve uluslararası turnuvalardaki geçmiş deneyimi ile Kim, 1 numara olarak görevine devam etmeye hazır.

    Ulsan HD'den Hyeon-woo Jo da bir başka mükemmel seçenek ve güçlü bir yedek olacak.

    OyuncuKulüp 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Defans oyuncuları

    Güney Kore, savunmasını güçlendirecek kaliteli oyunculara sahip. Bayern Münih’ten Kim Min-jae, ligin en iyi stoperlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve milli takımda da son derece etkili bir rol oynadı. Onun varlığı, Asya ekibinin dünya sahnesinde savunma hattını yönetmesi açısından hayati önem taşıyacak.

    Min-jae'nin yanı sıra Güney Kore'de, hem kulüplerinde hem de milli takımda geniş alanlarda olağanüstü performanslar sergileyen Yung-woo Seol ve Tae-seok Lee gibi oyuncular da bulunuyor.

    Sharjah'tan Yu-min Cho da güvenilir bir stoper ve Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin merkez savunma ikilisi olarak Min-jae ile sağlam bir ortaklık kurması bekleniyor.

    OyuncuKulüp
    Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
    Kim Min-jaeBayern Münih
    Kim Tae-hyonKashima Antlers
    Park Jin-seobZhejiang
    Seol Young-wooCrvena Zvezda
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Lee Ki-hyukGangwon
    Lee Tae-seokAustria Viyana
    Lee Han-beomMidtjylland
    Cho Yu-minSharjah
    Orta saha oyuncuları

    Orta sahada Güney Kore, bu dünya turnuvasında oyunun gidişatını belirleyecek çok sayıda üst düzey oyuncuya sahip. Feyenoord’da forma giyen Hwang In-beom, hem Hollanda’da hem de milli takımda son derece önemli bir rol oynadı; Hong Myung-bo’nun takımının orta sahada istikrar sağlaması ve rakip savunmaları aşması için onun oyun kurucu varlığı hayati önem taşıyacak.

    Taeguk Warriors, orta sahasını güçlendirmek için İngiltere ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip. Wolves'un forveti Hwang Hee-chan ve Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in, ileri orta saha pozisyonlarından muazzam bir yaratıcılık katarken, Birmingham City'den Paik Seung-ho, Stoke City'den Bae Jun-ho ve Celtic'ten Yang Hyun-jun kadroya inanılmaz bir dinamizm katıyor. Ayrıca, Mainz'ın deneyimli oyuncusu Lee Jae-sung ve Jeonbuk'tan Kim Jin-gyu, kadroya hayati öneme sahip taktiksel zeka ve turnuva tecrübesi katıyor.

    OyuncuKulüp
    Kim Jin-gyuJeonbuk
    Bae Jun-hoStoke City 
    Paik Seung-hoBirmingham
    Yang Hyun-junCeltic
    Eom Ji-sungSwansea
    Lee Kang-inParis Saint-Germain
    Lee Dong-gyeongUlsan
    Lee Jae-sungMainz 05
    Hwang In-beomFeyenoord
    Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
    Saldırganlar

    Hücumda, Asya'nın devleri Kuzey Amerika'da forvet hattını yönetecek bazı ünlü isimlere sahip. Efsanevi eski Tottenham Hotspur forveti Son Heung-min, büyük yankı uyandıran transferinden bu yana Major League Soccer ekibi Los Angeles FC'de muhteşem bir form sergiliyor ve bu karizmatik kaptan, dördüncü Dünya Kupası finallerinde ülkesini zafere taşımayı hedefliyor.

    Taeguk Warriors'ın forvet hattı, ölümcül ve çok yönlü golcü tehditleriyle daha da güçleniyor. Oh Hyeon-gyu, Türkiye'de Beşiktaş formasıyla olağanüstü bir performans sergiledikten sonra bu büyük turnuvaya katılıyor ve geleneksel 9 numara rolünde dinamik ve kararlı bir seçenek sunuyor.

    Bu müthiş ve yüksek kaliteli hücum kadrosunu tamamlayan isim ise Midtjylland'ın golcü forveti Cho Gue-sung. Cho, Hong Myung-bo'nun takımına hayati bir fiziksel varlık, kusursuz bitiricilik ve en büyük sahnede kanıtlanmış turnuva tecrübesi katıyor.

    OyuncuKulüp 
    Heung-min SonLAFC 
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Güney Kore'nin yıldız oyuncuları

    Güney Kore, sahanın her bölgesinde kaliteli oyunculara sahip, dengeli bir kadroya sahiptir. Dünya Kupası’nda ileriye gidebilmek için yıldız oyuncularının bu önemli anlarda görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri gerekecektir. Heung-min Son, hücum hattında kilit bir isim olacak; hızı, oyun görüşü ve top sürme yeteneği ile rakip savunmalar için sürekli bir tehdit oluşturacaktır.

    Kang-in Lee ve Jae-sung Lee de Güney Kore hücumunun kilit isimleri arasında yer alıyor ve gerektiğinde fırsatlar yaratmak ve genişlik kazandırmakla görevli. Forvette ise Hee-chan Hwang, Myung-bo'nun takımında fırsatları gole çevirmede belirleyici bir rol oynayacak.

    Orta sahada In-beom Hwang maçın temposunu belirlemekten sorumlu olacak, savunmada ise Kim Min-jae kilit bir rol oynayacak.

    2026 Dünya Kupası için Güney Kore'nin Tahmin Edilen İlk 11'i

    Güney Kore'nin kaleciliğinde, tecrübeli kaleci Seung-gyu Kim'in Dünya Kupası'nda ilk tercih olarak ilk 11'de yer alması beklenirken, Hyeon-woo Jo da güvenilir bir yedek olarak görev yapacak.

    Savunmada, Min-jae Kim ve Yu-min Cho, savunma hattının merkezinde güçlü bir stoper ikilisi oluştururken, Young-woo Seol ve Tae-seok Lee ise kanatlarda genişlik ve hücumda destek sağlamakla görevlendirilecek.

    Orta sahada Feyenoord'un usta oyuncusu Hwang In-beom, Birmingham City'den Paik Seung-ho ile birlikte oynayacak. Bu ikili, takımın yapısal dengesini korumak, rakibin oyunlarını bozmak ve Kore takımının temposunu belirlemek konusunda kilit rol oynayacak.

    Sahanın daha ilerisinde ise, takımın sembolü kaptan Son Heung-min, Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in ve Mainz'dan Lee Jae-sung'dan oluşan yıldızlarla dolu yaratıcı birimden, forvet hattını sürükleyen Beşiktaşlı golcü Oh Hyeon-gyu'ya gol fırsatları yaratması bekleniyor.

    Güney Kore'nin tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Kim S.G.; Seol Y.W., Kim M.J., Cho Y.M., Lee T.S.; Paik S.H., Hwang I.B.; Son H.M., Lee J.S., Lee K.I.; Oh H.G.