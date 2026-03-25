Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı şimdiden garantiledi ve tıpkı Japonya gibi Asya kıtasından izlenmesi gereken takımlardan biri olacak.

2014 ve 2018 Dünya Kupası kampanyalarında grup aşamasında elendikten sonra, 2022'de son 16 turuna kalarak bu seriyi kırmayı başardılar. Ancak, eleme aşamasında Brezilya tarafından durduruldular.

Güney Kore'nin Dünya Kupası'ndaki en iyi performansı, turnuvaya ev sahipliği yaptığı 2002 yılında gerçekleşti. Tüm beklentilerin aksine, yarı finale yükselip dördüncü oldular; bu, Asya futbolunda hala eşi benzeri olmayan tarihi bir başarıdır.

24 yıl sonra bu sihirli anı yeniden yaşayabilecekler mi?

    Kaleciler

    Asya ekibinin kaleci kadrosunda, deneyimli Seung-gyu Kim’in gelecek yılki bu önemli turnuvada birinci kaleci olarak takımın kalesini koruyacağı tahmin ediliyor. 80’in üzerinde milli maç tecrübesi ve daha önceki Dünya Kupası deneyimi ile Kim, Güney Kore için en önemli seçenek olacak.

    Ulsan HD'den Hyeon-woo Jo da bir başka mükemmel seçenek ve Kim'in ardından milli takımda ilk 11'de yer almak için güçlü bir aday olacak.

    OyuncuKulüp 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Chang-geun LeeDaejeon Hana Citizen
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Dong-heon KimIncheon United
    Defans oyuncuları

    Güney Kore, savunmasını güçlendirecek kaliteli oyunculara sahip. Bayern Münih’te forma giyen Kim Min-jae, ligin en iyi stoperlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve milli takımda da büyük bir etki yarattı. Onun varlığı, Asya ekibinin dünya sahnesinde savunma hattını yönetmesi açısından hayati önem taşıyacak.

    Min-jae'nin yanı sıra Güney Kore'de, hem kulüplerinde hem de milli takımda geniş alanlarda olağanüstü performanslar sergileyen Yung-woo Seol ve Tae-seok Lee gibi oyuncular da bulunuyor.

    Sharjah'tan Yu-min Cho da güvenilir bir stoper ve gelecek yılki Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin merkez savunma ikilisi olarak Kim Min-jae ile sağlam bir ortaklık kurabilir.

    OyuncuKulüp
    Min-Jae KimBayern Münih
    Seung-wook ParkShimizu S-Pulse
    Ju-sung KimSanfrecce Hiroshima
    Moon-hwan KimDaejeon Hana Citizen
    Tae-seok LeeAustria Viyana
    Tae-hyeon KimKashima Antlers
    Yu-min ChoSharjah
    Yung-woo SeolCrvena Zvezda
    Jae-won HwangDaegu
    Han-beom LeeMidtjylland
    Shin Min-HaGangwon
    Jin-seob ParkZhejiang
    Orta saha oyuncuları

    Orta sahada Güney Kore’nin birçok harika seçeneği bulunuyor. In-beom Hwang, Hollanda’daki Feyenoord’da olduğu kadar milli takımda da kilit bir rol oynadı. Hwang’ın orta sahadaki varlığı, Güney Kore’nin istikrar sağlaması ve gol fırsatları yaratması açısından hayati önem taşıyacak.

    Öte yandan Al Ain'den Yong-woo Park, defansif orta saha oyuncusu olarak görev yaparken takımın düzenini korumada kilit rol oynayacak. Tottenham'ın yetenekli genç oyuncusu Min-hyeok Yang da Myung-bo Hong'un takımında orta sahada büyük bir kazanç olabilir.

    Ji-sung Eom ve Dong-gyeong Lee de yedek kulübesinden oyuna girerek belirleyici olabilecek sağlam seçeneklerdir.

    OyuncuKulüp
    In-beom HwangFeyenoord
    Hyeon-seok HongGent (Mainz'dan kiralık) 
    Min-hyeok YangCoventry (Spurs'tan kiralık)
    Ji-Sung EomSwansea
    Yong-woo ParkAl Ain
    Ho-yeon JungSuwon Samsung Bluewings (Minnesota'dan kiralık)
    Seon-min MoonSeul
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Jun-ho BaeStoke City
    Seung-ho PaikBirmingham City
    Dong-gyeong LeeUlsan HD 
    Saldırganlar

    Hücumda, Asya ekibi kadrosunda bazı büyük isimlere sahip. Tottenham efsanesi Heung-min Son, MLS’e transferinden bu yana LAFC formasıyla mükemmel bir performans sergiliyor ve ülkesini zafere taşımayı hedefliyor. 

    Son'un yanı sıra, Wolverhampton Wanderers'tan Hee-chan Hwang da 2022'de kulübe katıldığından beri istikrarlı bir performans sergiliyor ve gol pozisyonlarında Kore için önemli bir varlık olacak. Öte yandan, şu anda Ligue 1'de PSG forması giyen Kang-in Lee, hücumda şans yaratma ve kilit paslar konusunda çok önemli bir rol oynayacak.

    Hyeon-gyu Oh da Türkiye'de Beşiktaş formasıyla yüksek seviyede performans sergiliyor ve 9 numara pozisyonunda oynayarak maçın kaderini belirleyebilir. Kang-in Lee'ye benzer şekilde, Güney Kore kadrosunda Jae-sung Lee de bulunuyor ve gelecek yılki bu önemli turnuvada Hong'un takımında önemli bir yaratıcılık kaynağı olabilir.

    OyuncuKulüp 
    Heung-min SonLAFC 
    Hee-chan HwangWolves
    Kang-in LeePSG
    Jae-sung LeeMainz
    Hyeon-gyu OhBeşiktaş
    Hyun-jun YangCeltic
    Ji-sung EomSwansea
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Yong-joon LeeGrasshopper
    Güney Kore'nin yıldız oyuncuları

    Görüldüğü üzere Güney Kore, sahanın her bölgesinde kaliteli oyunculara sahip, dengeli bir kadroya sahip. Gelecek yılki Dünya Kupası’nda ileriye doğru ilerleyebilmeleri için yıldız oyuncularının bu önemli anlarda görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri gerekiyor. Heung-min Son, hücum hattında kilit bir isim olacak; hızı, oyun görüşü ve top sürme yeteneği ile rakip savunmalar için sürekli bir tehdit oluşturacak.

    Kang-in Lee ve Jae-sung Lee de Güney Kore hücumunun önemli bileşenleri olup, fırsatlar yaratmak ve gerektiğinde genişlik kazandırmakla görevli. Forvette ise Hee-chan Hwang, Myung-bo Hong'un takımında fırsatları gole çevirmede belirleyici bir rol oynayacak.

    Orta sahada, In-beom Hwang, disiplinli Yong-woo Park ile birlikte oyunun temposunu belirlemekten sorumlu olacak, savunmada ise Min-jae Kim, Güney Kore'nin savunma hattını yönetmede kilit rol oynayacak.

    2026 Dünya Kupası için Güney Kore'nin Tahmin Edilen İlk 11'i

    Güney Kore'nin kalesinde, tecrübeli kaleci Seung-gyu Kim'in Dünya Kupası'nda ilk tercih edilen kaleci olarak ilk 11'de yer alması beklenirken, Hyeon-woo Jo da güvenilir bir yedek olarak görev yapacak.

    Savunmada, Min-jae Kim ve Yu-min Cho, savunma hattının merkezinde güçlü bir stoper ikilisi oluştururken, Young-woo Seol ve Tae-seok Lee ise kanatlarda genişlik ve hücumda destek sağlamakla görevlendirilecek.

    Orta sahada ise Yong-woo Park ve In-beom Hwang, takımın istikrarını korumak ve temposunu belirlemek konusunda önemli roller üstlenecek.

    Sahanın daha ilerisinde ise kaptan Heung-min Son, Kang-in Lee ve Jae-sung Lee'nin ölümcül bir hücum üçlüsü oluşturması beklenirken, Hee-chan Hwang forvet hattını yönetecek ve kale önündeki fırsatları gole çevirmekle görevli olacak.

    Güney Kore'nin tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): S. Kim; Y. Seol, M. Kim, Y. Cho, T. Lee; Y. Park, I. Hwang; H. Son, J.S. Lee, K. Lee; H. Hwang

