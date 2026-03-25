Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı şimdiden garantiledi ve tıpkı Japonya gibi Asya kıtasından izlenmesi gereken takımlardan biri olacak.
2014 ve 2018 Dünya Kupası kampanyalarında grup aşamasında elendikten sonra, 2022'de son 16 turuna kalarak bu seriyi kırmayı başardılar. Ancak, eleme aşamasında Brezilya tarafından durduruldular.
Güney Kore'nin Dünya Kupası'ndaki en iyi performansı, turnuvaya ev sahipliği yaptığı 2002 yılında gerçekleşti. Tüm beklentilerin aksine, yarı finale yükselip dördüncü oldular; bu, Asya futbolunda hala eşi benzeri olmayan tarihi bir başarıdır.
24 yıl sonra bu sihirli anı yeniden yaşayabilecekler mi?