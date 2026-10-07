Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Choi Hwi-young, kısa süre önce Ulusal Meclis komitesinde düzenlenen oturumda bu konuya doğrudan değindi ve geniş kapsamlı muafiyetler döneminin sona yaklaşıyor olabileceğini belirtti. Choi, sistemin 50 yılı aşkın süredir yürürlükte olduğunu ancak ülkenin kültürel yapısının önemli ölçüde değiştiğini söyledi. Komiteye sistemin “kaçınılmaz olarak daraltılması gerekeceğini” ifade eden Choi, uzun bir kariyer arasından kaçınmayı uman profesyonel futbolcular açısından bunun olası bir dönüm noktası olabileceğinin sinyalini verdi.

Choi, oturum sırasında, BBC Sport'un aktardığına göre, “Sistemin seçkin sanatçılar ve sporcuların yeteneklerini koruyup geliştirmelerine katkı sağladığı doğru” dedi. “Ancak adalet anlayışına verilen önem ve askerlik hizmetine ilişkin kamuoyu algısı değişti. Sistemin bir kez daha kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğine katılıyorum.”