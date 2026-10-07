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Khaled Mahmoud
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Güney Kore hükümeti, Asya Oyunları’nın ardından askeri muafiyet sisteminin "geri çekilmesi gerektiği" uyarısında bulundu

Güney Kore
Asian Games

Güney Kore hükümeti, elit sporcular için uzun süredir yürürlükte olan askerlik muafiyeti sistemini elden geçirme niyetini resmen ortaya koydu. Bu adım, yakın zamanda düzenlenen Asya Oyunları'nın ardından gelen ciddi kamuoyu tepkisinin sonrasında atıldı; burada milli futbol takımının kutlamaları, adalet konusunda ülke çapında bir tartışma başlatmıştı.

  • Bakan, elli yıllık politikayı gözden geçirme sözü verdi

    Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Choi Hwi-young, kısa süre önce Ulusal Meclis komitesinde düzenlenen oturumda bu konuya doğrudan değindi ve geniş kapsamlı muafiyetler döneminin sona yaklaşıyor olabileceğini belirtti. Choi, sistemin 50 yılı aşkın süredir yürürlükte olduğunu ancak ülkenin kültürel yapısının önemli ölçüde değiştiğini söyledi. Komiteye sistemin “kaçınılmaz olarak daraltılması gerekeceğini” ifade eden Choi, uzun bir kariyer arasından kaçınmayı uman profesyonel futbolcular açısından bunun olası bir dönüm noktası olabileceğinin sinyalini verdi.

    Choi, oturum sırasında, BBC Sport'un aktardığına göre, “Sistemin seçkin sanatçılar ve sporcuların yeteneklerini koruyup geliştirmelerine katkı sağladığı doğru” dedi. “Ancak adalet anlayışına verilen önem ve askerlik hizmetine ilişkin kamuoyu algısı değişti. Sistemin bir kez daha kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğine katılıyorum.”

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    Kaptan Lee Gi-hyuk tepkiyle karşı karşıya

    Hükümetin bu ani politika değişikliğinin tetikleyicisi, takımın tartışmalı kutlamaları oldu. Finalde ev sahibi Japonya karşısında alınan galibiyetin ardından, üç oyuncu muafiyetlerini kutladıkları gerekçesiyle sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı; bunlar arasında Güney Kore kaptanı Lee Gi-hyuk da vardı. Lee, altın madalyasıyla birlikte yüksek sesle "askere gitmeyeceğini" söylediği anlarda görüntülendi. Görüntüler viral olurken, askerliği çoğu zaman kutsal bir ulusal görev ve tüm genç erkekler arasında ortak bir fedakârlık olarak gören kamuoyundan yoğun tepki geldi.

    Lee daha sonra davranışları nedeniyle özür diledi, ancak muafiyet politikasının itibarına verilen zararın çoktan oluştuğu görülüyor. Bakan Choi, oyuncunun davranışını değerlendirirken sözlerini sakınmadı ve bu açıklamaları "tam anlamıyla olgunluktan uzak" diye niteledi. Olay, elit sporculara genel nüfusa kıyasla gereksiz ölçüde hoşgörülü davranıldığına inananlar için odak noktası hâline geldi.

  • Adalet ve sportif liyakat soruları

    Tartışma futbol sahasının ötesine geçip siyasi iktidarın koridorlarına kadar uzandı. Kore Demokratik Partisi'nin önde gelen üyelerinden Cho Kye-won, mevcut kurallardaki algılanan eşitsizlik nedeniyle bakana itiraz etti. Cho, mevcut sistemin, özellikle de ayrıcalıkların farklı sportif başarılar arasında dağıtılma biçimi nedeniyle, gençler arasında "ciddi bir adaletsizlik duygusu" yarattığını savundu.

    Güney Koreli erkeklerin 28 yaşına gelmeden önce 18 ila 21 ay arasında aktif askerlik hizmeti yapması zorunluyken, mevcut düzenlemelere göre yalnızca herhangi bir renkte Olimpiyat madalyası kazananlar ile Asya Oyunları'nda altın madalya alanlar bu hizmet muafiyetinden yararlanabiliyor; bu da yükümlülüklerini bir aydan kısa temel eğitime indiriyor.

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    Yararlanıcı sayılarındaki dengesizlik

    Tartışma sırasında sunulan istatistiksel kanıtlar, faydaların popüler takım sporlarında belirgin şekilde yoğunlaştığını ortaya koydu. Herhangi bir branşta dünya şampiyonu olmanın, Asya Oyunları'nda altın madalya kazanmaktan çok daha zor olduğuna, buna rağmen diğer sporlardaki dünya şampiyonlarının herhangi bir hizmet avantajı elde etmediğine dikkat çeken Cho, şöyle dedi: "Bu Asya Oyunları'nda bu haktan yararlanma koşulunu sağlayan 44 kişiden 36'sı futbol ve beyzboldaydı."