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Adhe Makayasa

Çeviri:

Güney Kore, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından eski Luis Enrique yardımcısına yönelen KFA'nın kararıyla eski İspanya teknik direktörünü göreve getirdi

Güney Kore
R. Moreno
Luis Enrique
M. Hong

Kore Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'ndaki grup aşaması felaketinin ardından eski İspanya teknik direktörü Robert Moreno'yu geçici başantrenör olarak göreve getirdi. 48 yaşındaki Moreno, Hong Myung-bo'nun görevden ayrılmasının ardından karışıklık içindeki takımın başına geçerken, KFA sözleşmesinin performans değerlendirmelerine bağlı olarak yaklaşan Asya Kupası için uzatılabileceğini doğruladı.

  • Moreno geçici olarak görevi devraldı

    KFA, boşalan teknik direktörlük görevini doldurmak için yürütülen açık işe alım sürecinin ardından Moreno'yu geçici başantrenör olarak atadı. Bu görev, Hong'un haziranda Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında yaşanan kötü elenmenin ardından istifa etmesiyle boşaldı. 48 yaşındaki teknik adam, Güney Kore milli takımının başına geçen ilk İspanyol oldu.


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  • FBL-WC-2026-KORAFP

    Skandallar Kore futbolunu sardı

    Atama, KFA için ciddi iç karışıklıkların ortasında geldi. Buna, geçen ay Hong'un 2024'te göreve getirilmesi nedeniyle genel merkezine düzenlenen polis baskınları ve yabancı hakemlere cinsel içerikli eğlence sağlandığı iddialarıyla ilgili kamuoyuna yapılan özür de dahil.

    Moreno'nun kendi uluslararası geçmişinde, Enrique'nin kızının hastalığı nedeniyle görevinden ayrıldığı 2019'da İspanya'da onun yerine geçmesi de bulunuyor. İkili, Enrique'nin Euro 2020 öncesinde geri dönmesiyle kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadı; Enrique, eski yardımcısını sadakatsizlikle suçladı.

  • İspanyol, teknoloji iddialarını yalanladı

    Eski Monaco ve Granada teknik direktörü, Eylül 2025'te ayrılmadan önce Sochi'nin başındayken yapay zekâ kullandığı iddiasıyla Rus medyası tarafından suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İspanyol gazetesi Marca'ya yazdığı açık mektupta bu iddiaları kesin bir dille reddeden Moreno, "Maçlara hazırlanmak, ilk 11'e karar vermek ya da oyuncu seçmek için hiçbir zaman ChatGPT veya herhangi bir yapay zekâ kullanmadım. Bu tamamen yanlış" ifadelerini kullandı.

    Kararların teknik ekibiyle birlikte alındığını vurgulayan Moreno, "Futboldaki kariyerim tam olarak veri ve video analiziyle başladı. Benim uzmanlık alanım bu ve ilk dönemlerimde fark yaratan da buydu" diye ekledi.

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  • South Korea 03282026(C)Getty Images

    Hazırlık maçları Asya Kupası'ndan önce oynanır

    Moreno, eylülde Ekvador ve Uruguay'a karşı oynanacak iç sahadaki hazırlık maçlarını yönetecek. Bunu ekimde Venezuela ve Özbekistan karşılaşmaları takip edecek, kasım için de ilave maçlar planlanabilir. Federasyon, performans değerlendirmesine bağlı olarak 7 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası'nda da takıma liderlik edebileceğini doğruladı. Yaklaşan bu sınavlar, milli takıma yönelik kamuoyundaki güveni yeniden tesis etmek adına kritik bir fırsat niteliği taşıyor.