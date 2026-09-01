Atama, KFA için ciddi iç karışıklıkların ortasında geldi. Buna, geçen ay Hong'un 2024'te göreve getirilmesi nedeniyle genel merkezine düzenlenen polis baskınları ve yabancı hakemlere cinsel içerikli eğlence sağlandığı iddialarıyla ilgili kamuoyuna yapılan özür de dahil.

Moreno'nun kendi uluslararası geçmişinde, Enrique'nin kızının hastalığı nedeniyle görevinden ayrıldığı 2019'da İspanya'da onun yerine geçmesi de bulunuyor. İkili, Enrique'nin Euro 2020 öncesinde geri dönmesiyle kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadı; Enrique, eski yardımcısını sadakatsizlikle suçladı.