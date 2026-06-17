AFP
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Güney Afrika’nın yıldız oyuncusu, Meksika maçında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı üç maçlık cezasından dolayı Dünya Kupası grup aşamasının geri kalanında forma giyemeyecek
Deneyimli oyun kurucu, ardında büyük bir boşluk bırakıyor
Zwane, Bafana Bafana’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki açılış maçında Meksika’ya yenildiği karşılaşmada gördüğü tartışmalı kırmızı kartın ardından FIFA tarafından üç maçlık bir cezaya çarptırıldı. Bu ağır ceza, 36 yaşındaki tecrübeli oyun kurucunun grup aşamasının geri kalanını kaçıracağı anlamına geliyor ve Hugo Broos ile takımına büyük bir darbe vuruyor. Parlak kariyeri boyunca milli takımda 55 maça çıkıp 12 gol atan Zwane, takımın hücum düzeninde önemli bir boşluk bırakıyor. Milli takım, artık sahada hücum hattını yöneten en deneyimli ve etkili isimlerinden biri olmadan, son derece zorlu A Grubu mücadelesinin geri kalanını atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda.
- AFP
Disiplin kurulu, standart men cezasını uzattı
ESPN’e göre, FIFA Disiplin Kurulu, Zwane’ye verilen ilk bir maçlık cezasını üç maçlık bir cezaya çıkarmaya karar verdi; ancak bu karar, olası bir temyiz başvurusuna tabidir. Orta saha oyuncusu, 11 Haziran’da Azteca Stadyumu’nda 61. dakikada oyuna girmişti, ancak sahadaki süresi sadece 23 dakika sürmüştü. 84. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem, Bafana Bafana'nın aktif bir şekilde atağa çıkmış olmasına rağmen, Roberto Alvarado'ya karşı kural dışı bir şekilde kolunu kaldırdığı gerekçesiyle oyuncuyu oyundan attı. Yönetim organı, bu ihlalin ciddi faul teşkil ettiğine hükmetti ve doğrudan kırmızı kart için uygulanan standart otomatik cezaya ek olarak iki maçlık bir ceza daha verilmesine karar verdi.
Yumuşak kırmızı kart öncesindeki istatistiksel zorluklar
Erken oyundan çıkmadan önce Zwane, Meksika karşısında kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı. Oyuna sonradan giren oyuncu, sadece sekiz kez topa dokundu ve yalnızca beş pas tamamladı; oyundan atılana kadar hiçbir yer mücadelesi kazanamadı.
Bu sönük performansa rağmen, Bafana Bafana teknik direktörü Hugo Broos, kırmızı kart konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. "İkinci [kırmızı kart] hakkında tartışabiliriz," dedi Broos, takımının açılış maçındaki yenilgisinin ardından gazetecilere. "Benim oyuncumu engelleyen Meksikalı oyuncuydu. Bu hakemin kararı ve biz de bunu kabul etmek zorundayız, ancak [bunun kırmızı kartlık bir hareket olduğunu] düşünmüyorum; kırmızı kart gösterilmesi için çok hafif bir fauldu."
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Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maça hazırlanıyor
Teknik ekip, Zwane’nin oyundan atılmasına hâlâ tepkili olsa da Broos, Sphephelo Sithole’ye daha önce gösterilen kırmızı kartın geçerliliğini kabul etti. Güney Afrika, Perşembe günü Atlanta’da Çekya ile karşı karşıya gelecek; her iki milli takım da umutsuzca toparlanmaya çalışıyor. Avrupa ekibi, açılış maçında Güney Kore’ye 2-1 yenildi; bu nedenle, eleme turlarına ulaşmayı hedefleyen ve kadrosu ciddi şekilde zayıflamış Afrika takımı için bu maç, kazanılması zorunlu bir karşılaşma haline geldi.