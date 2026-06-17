Erken oyundan çıkmadan önce Zwane, Meksika karşısında kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı. Oyuna sonradan giren oyuncu, sadece sekiz kez topa dokundu ve yalnızca beş pas tamamladı; oyundan atılana kadar hiçbir yer mücadelesi kazanamadı.

Bu sönük performansa rağmen, Bafana Bafana teknik direktörü Hugo Broos, kırmızı kart konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. "İkinci [kırmızı kart] hakkında tartışabiliriz," dedi Broos, takımının açılış maçındaki yenilgisinin ardından gazetecilere. "Benim oyuncumu engelleyen Meksikalı oyuncuydu. Bu hakemin kararı ve biz de bunu kabul etmek zorundayız, ancak [bunun kırmızı kartlık bir hareket olduğunu] düşünmüyorum; kırmızı kart gösterilmesi için çok hafif bir fauldu."