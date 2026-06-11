Güney Afrika’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Güney Afrika’nın 2026’da başlayacak olan adidas ile ortaklığı, hem Bafana Bafana hem de Banyana Banyana için yeni bir iç saha formasıyla başlıyor. Bu tasarım, Güney Afrika futbolunun ruhunu yansıtan ikonik bir tasarımın cesur bir evrimidir.

2026/27 iç saha forması, ulusal gururun simgesi olan sarı zemin ve yeşil süslemelerden oluşan kendine özgü renk paletini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve rafine yapı, silueti modernize ederek günümüzün küresel futbolunun taleplerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

En dikkat çekici olanı ise, güncellenen tasarımın Güney Afrika’nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunmasıdır; bu, ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbola olan ortak sevgisini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda bir araya gelen pek çok sesi sembolize etmektedir. Fiyatlar, satıcıya bağlı olarak yetişkin replika forması için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuk formaları için yaklaşık 60 £ civarındadır.