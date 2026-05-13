Güney Afrika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Güney Afrika'nın 2026'da başlayacak olan adidas ile ortaklığı, hem Bafana Bafana hem de Banyana Banyana için yeni bir iç saha formasıyla başlıyor. Tasarım, Güney Afrika futbolunun ruhunu yansıtan ikonik bir tasarımın cesur bir evrimini yansıtıyor.

2026/27 iç saha forması, ulusal gururun simgesi olan yeşil süslemeli, kendine özgü sarı rengini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve rafine yapı, silueti modernize ederek günümüzün küresel futbolunun taleplerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

En önemlisi, güncellenen tasarım Güney Afrika'nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunuyor; bu da ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbola olan ortak sevgisini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyadaki stadyumlarda bir araya gelen birçok sesi simgeliyor. Fiyatlar, perakendeciye bağlı olarak yetişkin replika forması için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuk forması için yaklaşık 60 £ olarak belirlenmiştir.