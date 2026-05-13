Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
South Africa Home kitadidas
Renuka Odedra

Çeviri:

Güney Afrika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Güney Afrika’nın 2026 formaları, klasik esintilerle modern bir tarzı bir araya getiriyor.

Güney Afrika, 16 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na geri dönüyor ve milli takımın 2026'dan itibaren adidas ile yeni bir ortaklığa başlamasıyla birlikte forma konusunda da heyecan yeniden başlıyor. Unutulmaz 2010 formasıdan ilham alan iç saha forması, Güney Afrika futbolu için dönüm noktası niteliğindeki bu dönemde bir gurur sembolü niteliğinde; yeni tasarım ise bu mirası onurlandırırken, yeni bir döneme kendinden emin adımlarla giriyor.

    Güney Afrika Ev Forması

    Güney Afrika'nın 2026'da başlayacak olan adidas ile ortaklığı, hem Bafana Bafana hem de Banyana Banyana için yeni bir iç saha formasıyla başlıyor. Tasarım, Güney Afrika futbolunun ruhunu yansıtan ikonik bir tasarımın cesur bir evrimini yansıtıyor.

    2026/27 iç saha forması, ulusal gururun simgesi olan yeşil süslemeli, kendine özgü sarı rengini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve rafine yapı, silueti modernize ederek günümüzün küresel futbolunun taleplerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

    En önemlisi, güncellenen tasarım Güney Afrika'nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunuyor; bu da ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbola olan ortak sevgisini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyadaki stadyumlarda bir araya gelen birçok sesi simgeliyor. Fiyatlar, perakendeciye bağlı olarak yetişkin replika forması için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuk forması için yaklaşık 60 £ olarak belirlenmiştir.

    Güney Afrika Deplasman Forması

    Deplasman forması, Güney Afrika’nın simgesel yeşil ve altın rengiyle cesur bir duruş sergiliyor – bu renk kombinasyonu, ülkenin spor kimliğine derinlemesine kök salmış durumda. Miras ile zarafeti harmanlayan tasarımda, geleneksel yeşil renk temelini oluştururken, yakadaki detaylı beyaz ve altın süslemeler ülkedeki futbolun prestijine ve gelişimine bir övgü niteliğinde. Altın ve beyaz vurgular, manşetleri ve logoları süsleyerek zamansız bir zarafeti yansıtıyor ve aynı zamanda ülkenin futbolun en büyük sahnesinde parlamak için beslediği hırsı somutlaştırıyor.

    Fiyatlar, perakendeciye bağlı olarak yetişkin replika forması için yaklaşık 85 £, orijinal oyuncu versiyonu için 120 £ ve çocuk forması için yaklaşık 60 £ olarak belirlenmiştir.

