Güney Afrika hâlâ turnuvada! Teboho Mokoena’nın maçın son dakikalarında attığı penaltı, Bafana Bafana’ya Çekya karşısında hayati bir Dünya Kupası beraberliği kazandırdı

Maç, son on dakikada yaşanan ani bir gelişmeye kadar sönük ve öngörülebilir bir sonuca doğru ilerliyordu. Maçın en tartışmalı anı, 83. dakikada Thapelo Maseko’nun 18 yarda mesafeden attığı güçlü şutun, ceza sahası içindeki Pavel Sulc’un dirseğine çarpmasıyla yaşandı.

Hemen Güney Afrika lehine bir penaltı kararı verildi ve Çek oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen, video yardımcı hakem kararı değiştirmedi. Mokoena, büyük baskı altında penaltı noktasına geldi ve kendinden emin bir vuruşla beraberlik golünü attı; böylece rakibini ikinci yarı boyunca sergilediği pasif oyunundan dolayı cezalandırdı.