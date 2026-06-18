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Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Güney Afrika hâlâ turnuvada! Teboho Mokoena’nın maçın son dakikalarında attığı penaltı, Bafana Bafana’ya Çekya karşısında hayati bir Dünya Kupası beraberliği kazandırdı

Güney Afrika
Dünya Kupası
T. Mokoena
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika

Teboho Mokoena’nın maçın sonlarında attığı tartışmalı penaltı, Güney Afrika’ya Çekya karşısında hayati bir puan kazandırarak 2026 Dünya Kupası umutlarını canlı tuttu. 1-1’lik beraberlik, her iki ülkenin de eleme turuna yükselme yarışında sağlam bir şekilde kalmasını sağladı.

  • Atlanta’da puanlar paylaşıldı

    Güney Afrika ve Çekya, sırasıyla Meksika ve Güney Kore’ye karşı oynadıkları açılış maçlarını kaybettiler ve hayal kırıklığı yaratan bir erken elenmeyi önlemek için yenilgiyi önlemek zorundaydılar. Sonuçta, Atlanta’da puanları paylaştılar; bu da her iki ülkenin de kendi grup maçlarını kazanmaları halinde 32’li tura yükselme şanslarının hâlâ devam ettiği anlamına geliyor.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Çeklerin maçın başlarında yakaladığı gol, maça hareketlilik katamadı

    Michal Sadilek, maçın henüz altıncı dakikasında gol atarak turnuvanın şu ana kadarki en erken golünü kaydetti ve Çekya’ya üstünlük sağladı. Ancak Çekya, bu erken golü maçı domine etmek için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, hızla aşırı defansif bir yapıya çekildi. Buna karşılık Güney Afrika, akıcı bir hücum ritmi yakalamakta büyük zorluk çekti; bu durum orta sahayı aşırı kalabalık hale getirdi ve seyircilere pek de heyecan verici olmayan bir maç izleme deneyimi yaşattı.

  • Maçın sonlarında yaşanan penaltı draması, temkinli taktiğin bedelini ödetti

    Maç, son on dakikada yaşanan ani bir gelişmeye kadar sönük ve öngörülebilir bir sonuca doğru ilerliyordu. Maçın en tartışmalı anı, 83. dakikada Thapelo Maseko’nun 18 yarda mesafeden attığı güçlü şutun, ceza sahası içindeki Pavel Sulc’un dirseğine çarpmasıyla yaşandı.

    Hemen Güney Afrika lehine bir penaltı kararı verildi ve Çek oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen, video yardımcı hakem kararı değiştirmedi. Mokoena, büyük baskı altında penaltı noktasına geldi ve kendinden emin bir vuruşla beraberlik golünü attı; böylece rakibini ikinci yarı boyunca sergilediği pasif oyunundan dolayı cezalandırdı.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Grup aşamasının son maçları, eleme turuna kalacak takımları belirleyecek

    Bafana Bafana, 90 dakika boyunca çok az net gol fırsatı yaratmış olsa da, Çekya’nın hücuma pek istekli olmaması göz önüne alındığında, maçın son dakikalarında gelen beraberlik golü adil bir sonuç olarak değerlendirildi. Puanların paylaşılması, gruba son dakikada heyecan kattı; böylece her iki takım da birer puanla eşit durumda kaldı. Karar verici son turda Güney Afrika, Güney Kore ile; Çekya ise Meksika ile karşılaşacak.


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