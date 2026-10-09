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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Gün izin vermeyen bendim!' - Cristian Chivu, Hakan Calhanoglu hakkındaki Türkiye söylentilerine yanıt verdi

Inter
C. Chivu
Inter - Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A
Hakan Çalhanoğlu

Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye kadrosunda yer almamasına ilişkin söylentilere açıklık getirdi ve orta saha oyuncusunun Parma'ya karşı oynamaya tamamen hazır olduğunu doğruladı. Rumen çalıştırıcı ayrıca Djed Spence'in yeniden forma yarışına dahil olduğunu açıkladı.

  • Chivu, Calhanoglu'nun milli takım tartışması hakkında konuştu

    Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Türkiye'de çıkan ve Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım görevindeki yokluğunu sorgulayan haberlerin ardından konuyla ilgili spekülasyonlara değindi. Oyun kurucu, rehabilitasyon sürecini tamamlamak için üç haftalık süreç boyunca Inter Training Center'da kaldı.

    Chivu, Çalhanoğlu'nun hafta boyunca herhangi bir kısıtlama olmadan antrenman yaptığını ve cumartesi günü Parma'ya karşı oynanacak maçta tamamen forma giyebilecek durumda olduğunu doğruladı.

    Chivu, gazetecilere "Haberlerin Türkiye'den geldiğini biliyorum, bazı şeyleri netleştirmek istiyorum" dedi. "Onun milli takıma çağrılmasını engelleyen bir sorunu vardı."

  • imago-sport-1077615464.jpgAnadolu Agency

    Teknik direktör, orta saha oyuncusunu takımda tutma kararı aldı

    Rumen teknik adam, Calhanoglu'nun milli takımındaki takım arkadaşlarını izlemek için seyahat etmek yerine antrenman programını tamamlamak üzere Milano'da kalmasını bizzat kendisinin istediğini açıkladı. Chivu, "Ona izin vermeyen bendim, çünkü antrenman için onu grubun içinde tutmak istedim" dedi.

    "Sahip olduğu özelliklerle bizim için önemli. Geç bitirdik ve milli takımdaki takım arkadaşlarına yetişmesinin hiçbir yolu yoktu."

    "Bir haftadır kısıtlama olmadan antrenman yapıyor ve hazır."

  • Spence, uzun süren iyileşme sürecinin ardından yeniden forma yarışında

    Chivu, sakatlık ve turnuva sonrası toparlanma süreci nedeniyle iki aylık aranın ardından kısıtlama olmadan bir haftalık antrenmanını tamamlayan bek oyuncusu Djed Spence hakkında da olumlu haberler verdi.

    "Djed'in bacaklarında beş iyi idman var. Rehabilitasyon sürecini ve tatilini unutmamalıyız," diye belirtti Chivu.

    "Artık forma giymeye hazır ve kadroya çağrılacak. Geri dönmesi bizi memnun ediyor, sonunda onun gülümsemesini ve özelliklerini yeniden görüyoruz."

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    Yoğun fikstürde kadro yükünü yönetmek

    Inter, bir sonraki milli araya kadar her üç günde bir maça çıkacakken, Chivu kilit önemdeki milli oyuncuları korumanın gerekliliğini vurguladı. Son Serie A şampiyonu, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek için San Siro'da Parma'yı ağırlıyor.

    Chivu ayrıca kalede olası bir rotasyonun sinyalini verdi; Ivan Provedel forma için baskı yapıyor.

    Inter, taraftarı önünde ikna edici bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

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