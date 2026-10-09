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'Gün izin vermeyen bendim!' - Cristian Chivu, Hakan Calhanoglu hakkındaki Türkiye söylentilerine yanıt verdi
Chivu, Calhanoglu'nun milli takım tartışması hakkında konuştu
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Türkiye'de çıkan ve Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım görevindeki yokluğunu sorgulayan haberlerin ardından konuyla ilgili spekülasyonlara değindi. Oyun kurucu, rehabilitasyon sürecini tamamlamak için üç haftalık süreç boyunca Inter Training Center'da kaldı.
Chivu, Çalhanoğlu'nun hafta boyunca herhangi bir kısıtlama olmadan antrenman yaptığını ve cumartesi günü Parma'ya karşı oynanacak maçta tamamen forma giyebilecek durumda olduğunu doğruladı.
Chivu, gazetecilere "Haberlerin Türkiye'den geldiğini biliyorum, bazı şeyleri netleştirmek istiyorum" dedi. "Onun milli takıma çağrılmasını engelleyen bir sorunu vardı."
- Anadolu Agency
Teknik direktör, orta saha oyuncusunu takımda tutma kararı aldı
Rumen teknik adam, Calhanoglu'nun milli takımındaki takım arkadaşlarını izlemek için seyahat etmek yerine antrenman programını tamamlamak üzere Milano'da kalmasını bizzat kendisinin istediğini açıkladı. Chivu, "Ona izin vermeyen bendim, çünkü antrenman için onu grubun içinde tutmak istedim" dedi.
"Sahip olduğu özelliklerle bizim için önemli. Geç bitirdik ve milli takımdaki takım arkadaşlarına yetişmesinin hiçbir yolu yoktu."
"Bir haftadır kısıtlama olmadan antrenman yapıyor ve hazır."
Spence, uzun süren iyileşme sürecinin ardından yeniden forma yarışında
Chivu, sakatlık ve turnuva sonrası toparlanma süreci nedeniyle iki aylık aranın ardından kısıtlama olmadan bir haftalık antrenmanını tamamlayan bek oyuncusu Djed Spence hakkında da olumlu haberler verdi.
"Djed'in bacaklarında beş iyi idman var. Rehabilitasyon sürecini ve tatilini unutmamalıyız," diye belirtti Chivu.
"Artık forma giymeye hazır ve kadroya çağrılacak. Geri dönmesi bizi memnun ediyor, sonunda onun gülümsemesini ve özelliklerini yeniden görüyoruz."
- Getty Images Sport
Yoğun fikstürde kadro yükünü yönetmek
Inter, bir sonraki milli araya kadar her üç günde bir maça çıkacakken, Chivu kilit önemdeki milli oyuncuları korumanın gerekliliğini vurguladı. Son Serie A şampiyonu, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek için San Siro'da Parma'yı ağırlıyor.
Chivu ayrıca kalede olası bir rotasyonun sinyalini verdi; Ivan Provedel forma için baskı yapıyor.
Inter, taraftarı önünde ikna edici bir performans ortaya koymayı hedefliyor.
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