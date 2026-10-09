Rumen teknik adam, Calhanoglu'nun milli takımındaki takım arkadaşlarını izlemek için seyahat etmek yerine antrenman programını tamamlamak üzere Milano'da kalmasını bizzat kendisinin istediğini açıkladı. Chivu, "Ona izin vermeyen bendim, çünkü antrenman için onu grubun içinde tutmak istedim" dedi.

"Sahip olduğu özelliklerle bizim için önemli. Geç bitirdik ve milli takımdaki takım arkadaşlarına yetişmesinin hiçbir yolu yoktu."

"Bir haftadır kısıtlama olmadan antrenman yapıyor ve hazır."