Sport Bild gazetesi bu haberi aktarıyor ve yeni menajerin adını da açıklıyor: Eski profesyonel futbolcu Sebastian Hille’nin bundan böyle Borussia Dortmund’un kiralık oyuncularıyla daha yakından ilgilenmesi ve genç takımdan A takıma daha fazla oyuncunun geçişini sağlaması bekleniyor.
Çeviri:
Gümüş çatal bıçak takımlarıyla ilgilenmesi gerekiyor: Ole Book, BVB'de yeni bir pozisyon oluşturdu
Özellikle kiralanan profesyonel oyuncuların gelişimine odaklanacak birini kadroya katma fikri yeni değil. Bu konudaki planlar, Book’un selefi Sebastian Kehl’in dönemine kadar uzanıyor. Sarı-Siyahlılar, kendi oyuncularını kiralarken potansiyellerini tam olarak değerlendirme konusunda daha fazla gelişme kaydedilebileceğini düşünüyor. Bunun yanı sıra, mümkün olduğunca daha fazla yetenekli oyuncunun altyapıdan profesyonel kadroya yükselmesi hedefleniyor. Pozisyonun kamuya duyurulmasının ardından Hille, 300'den fazla rakibini geride bırakarak seçildi.
45 yaşındaki Hille'nin görevi, kiralık oyuncularla sürekli ilgilenmek ve anlaşmalar imzalanmadan önce kiralık kulüplerin BVB oyuncularına en uygun şekilde uyup uymadığını kontrol etmek.
Sebastian Hille bir zamanlar BVB'de oynamıştı
Hille, profesyonel futbolcu olarak VfL Bochum ve Arminia Bielefeld gibi takımlarda forma giydi. Her iki kulüpte de 2. Bundesliga’da oynadı. Ayrıca BVB’de de bir geçmişi var: 2007 ile 2010 yılları arasında bu orta saha oyuncusu, Dortmund’un yedek takımında forma giydi.
Hille, UEFA A Lisansı sahibidir ve 2015'te futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Arminia'da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Orada pazarlama departmanında ve genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 2016'dan 2023'e kadar Ostwestfalen'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır. Book, onu Dortmund'daki yeni göreve atama kararını, genç yetenekler merkezinin başkanı Paul Schaffran ile görüşerek verdi.
Bu sezon Bundesliga'da ikinci sırada yer alan takım, dört oyuncuyu kiraladı: Diant Ramaj (24, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20, FC Basel), Cole Campbell (20, 1899 Hoffenheim) ve Kjell Wätjen (20, VfL Bochum).