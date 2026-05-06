Gümüş çatal bıçak takımlarıyla ilgilenmesi gerekiyor: Ole Book, BVB'de yeni bir pozisyon oluşturdu

Hille, profesyonel futbolcu olarak VfL Bochum ve Arminia Bielefeld gibi takımlarda forma giydi. Her iki kulüpte de 2. Bundesliga’da oynadı. Ayrıca BVB’de de bir geçmişi var: 2007 ile 2010 yılları arasında bu orta saha oyuncusu, Dortmund’un yedek takımında forma giydi.

Hille, UEFA A Lisansı sahibidir ve 2015'te futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Arminia'da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Orada pazarlama departmanında ve genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 2016'dan 2023'e kadar Ostwestfalen'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır. Book, onu Dortmund'daki yeni göreve atama kararını, genç yetenekler merkezinin başkanı Paul Schaffran ile görüşerek verdi.

Bu sezon Bundesliga'da ikinci sırada yer alan takım, dört oyuncuyu kiraladı: Diant Ramaj (24, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20, FC Basel), Cole Campbell (20, 1899 Hoffenheim) ve Kjell Wätjen (20, VfL Bochum).