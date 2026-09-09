AFP
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'Gülünç ve saçma!' - Peter Bosz, PSV hakkında iddialı bir Şampiyonlar Ligi iddiasında bulunurken medyaya yüklendi
Bosz, PSV'nin büyük ölçüde geliştiğini söyledi
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Peter Bosz, ekibinin Philips Stadion'da Shakhtar Donetsk ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde çok daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor. Hollanda şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş sezonunda 1. maç gününde yenildiği için, açılış günündeki inatçı uğursuzluğu kırmayı hedefliyor.
PSV, turnuvanın ana formatındaki 20. katılımına hazırlanırken bu maça moralli çıkıyor ve Ajax'ın 19 katılım rekorunu geride bırakıyor.
Bosz, kadrosunun geçen sezonun aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde geliştiğini vurguladı.
- ANP
Teknik direktör Avrupa'da ekstra vites talep ediyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Bosz, PSV'nin önceki yıllara kıyasla takım olarak daha üstün bir futbol oynadığını belirtti. Ancak 62 yaşındaki teknik direktör, oyuncularını Avrupa kupalarında üç puanı almak için daha yüksek seviyede yoğunluk ve odaklanma gerektiği konusunda uyardı.
Bosz, lig aşamasında uzun vadeli sıralama hedefleri belirlemek yerine, turnuvaya her maça tek tek yaklaşma felsefesini yineledi.
Bosz, "Geçen yılın bu dönemine kıyasla gelişimimizin çok daha ileri seviyede olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim" dedi. "Şimdi çok daha iyi futbol oynuyoruz, ancak Şampiyonlar Ligi için seviyemizi bir kademe daha yükseltmemiz gerekiyor."
Bosz, medyadaki “saçma” fırtınayı sert sözlerle eleştirdi
Bosz, tartışmalı bir müdahalenin ardından Ruben van Bommel etrafında süren medya fırtınasına da değindi ve genç oyuncuyu sert biçimde savundu. Teknik direktör, olayı daha da büyütmemek için Van Bommel'e özel muamele yapmamayı tercih ettiğini açıklarken, rakip oyuncunun iyileşme sürecinin iyi gitmesinden duyduğu rahatlamayı da dile getirdi.
Bosz, medya haberlerindeki çifte standarda da dikkat çekerek, geçmişte PSV oyuncularının yaşadığı ve kamuoyunda çok daha az tepki gören sakatlıkları hatırlattı.
Bosz, "Tüm bu medya tepkisi gülünç ve saçma" dedi. "Bu, sadece bir futbol maçındaki tek bir olaydı. Ruben'in kafasının rahat etmesi için bu polemiğin artık sona ermesi gerekiyor."
- Getty Images Sport
Odak şimdi Shakhtar sınavına çevrildi
PSV, yetenekli Brezilyalı transferleri kaliteli Ukraynalı oyuncularla birleştirmesiyle tanınan bir Shakhtar takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme ayrıca iki takımın 2024'teki dramatik karşılaşmasını da hatırlatıyor; PSV, 86. dakikadan sonra attığı üç geç golle Eindhoven'da 3-2'lik müthiş bir galibiyet almıştı.
PSV'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçında toplam 44 gol atılması, taraftarların yine eğlenceli ve bol gollü bir mücadele bekleyebileceği anlamına geliyor.
Bosz, Avrupa serüvenine mükemmel bir başlangıç yapmak için Philips Stadion'da oyuncularından tam konsantrasyon isteyecek.
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