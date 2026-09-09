Maç öncesi basın toplantısında konuşan Bosz, PSV'nin önceki yıllara kıyasla takım olarak daha üstün bir futbol oynadığını belirtti. Ancak 62 yaşındaki teknik direktör, oyuncularını Avrupa kupalarında üç puanı almak için daha yüksek seviyede yoğunluk ve odaklanma gerektiği konusunda uyardı.

Bosz, lig aşamasında uzun vadeli sıralama hedefleri belirlemek yerine, turnuvaya her maça tek tek yaklaşma felsefesini yineledi.

Bosz, "Geçen yılın bu dönemine kıyasla gelişimimizin çok daha ileri seviyede olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim" dedi. "Şimdi çok daha iyi futbol oynuyoruz, ancak Şampiyonlar Ligi için seviyemizi bir kademe daha yükseltmemiz gerekiyor."