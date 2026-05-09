Gülümseyen Mikel Arteta, Wayne Rooney'nin Arsenal'in gol sevinçlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi
Arsenal, Atlético Madrid'i toplamda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve Avrupa futbolunun en büyük sahnesine dönmek için 20 yıllık bekleyişi sona erdirdi. Emirates Stadyumu'nda duygusal anlar yaşandı; Arteta, bu tarihi anı taraftarlarla kutlamak üzere oyuncularının yanına sahaya indi. Bu an, kulübün final turnuvasının en önemli maçından yirmi yıl uzak kaldıktan sonra elde ettiği büyük bir başarı oldu.
- AFP
Arteta, Rooney’nin sözlerini gülerek geçiştirdi
Ancak bu kutlamalar, Manchester United efsanesi Rooney'nin eleştirilerine neden oldu. Yorumcu olarak konuşan Rooney, Arsenal'in henüz kupayı kazanmamış olmasına rağmen kutlamaların sınırını aştığını belirtti.
Rooney, Amazon Prime'da "Bu konumda olmayı hak ediyorlar, ancak henüz kupayı kazanmadılar" dedi. "Kutlamalar biraz abartılı. Kazandığınızda kutlayın."
Cuma günkü basın toplantısında bu yorumlar sorulduğunda Arteta eğlenmiş görünüyordu. Arsenal teknik direktörü eleştirileri önemsemedi ve dışarıdan gelen görüşlerin kendisini ilgilendirmediğini açıkça belirtti.
Arteta, "Öncelikle, bu konudan haberim yoktu" dedi. "Her görüşe saygı duymalı ve onları ait oldukları yere koymalısınız." Bu görüşlerin tam olarak nereye ait olduğu sorulduğunda ise, "Ait oldukları yere. Bilmiyorum. Bu önemli değil" diye ekledi.
Diğer yöneticilerden gelen destek mesajları
Rooney eleştirilerde bulunurken, Arteta ise Arsenal’in başarısının ardından diğer teknik direktörlerden geniş destek gördüğünü açıkladı. İspanyol teknik adam, eski mentoru ve şu anki Premier Lig şampiyonluk rakibi olan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da dahil olmak üzere birçok meslektaşının bu sonuçtan dolayı kendisini tebrik etmek için ulaştığını söyledi.
Arteta, "Hepsi çok güzel bir şekilde benimle iletişime geçti ve ben de aynı şekilde cevap verdim" dedi. "Onlar da bunun büyük bir parçası, çünkü gelişmeme, evrimleşmeme ve onlardan öğrenmeme yardımcı oldular. Bunun için çok minnettarım.
"Küçüklüğümden beri hayatımın bir parçası olan birçok kişiden yüzlerce mesaj aldım. Memleketimden, tüm kulüplerden, tüm teknik direktörlerden ve tabii ki birçok aile üyesinden ve arkadaşımdan. Çok özeldi. Şampiyonlar Ligi finalinin ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz."
Arsenal, şampiyonluk yarışına yeniden odaklandı
Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali etrafındaki heyecana rağmen, Arsenal öncelikle Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edecek. Ligde kalan üç maç ve ikinci sıradaki Manchester City'ye karşı beş puanlık bir avantajla Arteta, Gunners'ı üç maçlık galibiyet serisine taşımayı hedefliyor. Takımın son üç maçlık serisi bu hafta sonu West Ham ile oynanacak maçla başlayacak; ardından Burnley ile karşılaşacak ve son olarak da Crystal Palace deplasmanına çıkacak.