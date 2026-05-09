Gülümseyen Mikel Arteta, Wayne Rooney'nin Arsenal'in gol sevinçlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi

Ancak bu kutlamalar, Manchester United efsanesi Rooney'nin eleştirilerine neden oldu. Yorumcu olarak konuşan Rooney, Arsenal'in henüz kupayı kazanmamış olmasına rağmen kutlamaların sınırını aştığını belirtti.

Rooney, Amazon Prime'da "Bu konumda olmayı hak ediyorlar, ancak henüz kupayı kazanmadılar" dedi. "Kutlamalar biraz abartılı. Kazandığınızda kutlayın."

Cuma günkü basın toplantısında bu yorumlar sorulduğunda Arteta eğlenmiş görünüyordu. Arsenal teknik direktörü eleştirileri önemsemedi ve dışarıdan gelen görüşlerin kendisini ilgilendirmediğini açıkça belirtti.

Arteta, "Öncelikle, bu konudan haberim yoktu" dedi. "Her görüşe saygı duymalı ve onları ait oldukları yere koymalısınız." Bu görüşlerin tam olarak nereye ait olduğu sorulduğunda ise, "Ait oldukları yere. Bilmiyorum. Bu önemli değil" diye ekledi.