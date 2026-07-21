De Paul, Instagram’da yaptığı paylaşımda rakip takım taraftarlarını Arjantin’in başarısız olmasını beklemekle suçladı ve takımın maruz kaldığı eleştirileri reddetti. Orta saha oyuncusu, bir kez daha Dünya Kupası zaferini kaçırmış olmaktan duyduğu hayal kırıklığını da dile getirerek, en büyük acının Arjantin taraftarları için kupayı bir kez daha eve getirememek olduğunu söyledi.

O şöyle yazdı: "En büyük acı, Dünya Kupası'nı ülkemize bir kez daha getiremememizdir; çünkü o duyguyu yeniden yaşamayı hak eden biri varsa, o da sizlersiniz. Ancak saatler geçtikçe, bu takımla kurdukları bağın kupadan öteye geçtiğini bize hissettiriyorlar ve bu anı atlatabilmek için ben de bu duyguya tutunmak istiyorum.

"Bugün, bu yenilgiyi bekleyen, Dünya Kupası boyunca asılsız komplo teorileri yayan o kadar çok insanı görüyorum ki; tek amaçları, biz Arjantinlilerin yaşadıklarını deneyimleyememekten duydukları acıyı dindirmek – çünkü gülümsemelerimiz onları rahatsız ediyor, çünkü davranışlarımız sinirlerine dokunuyor."







