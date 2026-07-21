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"Gülümsemelerimiz onları rahatsız ediyor" - Rodrigo De Paul, Arjantin'in Dünya Kupası serüveniyle ilgili "asılsız komplo teorileri"ne sert tepki gösterdi
Arjantinli yıldız, takımını savundu
De Paul, Arjantin’in Dünya Kupası serüveninin finalde İspanya’ya 1-0 yenilgiyle sona ermesinin ardından ülkeye yönelik ateşli bir savunma başlattı. Lionel Scaloni’nin takımı, 64 yıl sonra kupayı başarıyla savunmayı başaran ilk ülke olma fırsatını kaçırdı; finale yükselmek için büyük bir mücadele vermesine rağmen MetLife Stadyumu’nda uzatmaların ardından mağlup oldu.
Olayların ardından eleştiriler sadece maç sonucuyla sınırlı kalmadı; final maçındaki sportmenlik dışı davranışları ve disiplin sorunları nedeniyle Arjantin'in tutumu da mercek altına alındı.
De Paul karşılık verdi
De Paul, Instagram’da yaptığı paylaşımda rakip takım taraftarlarını Arjantin’in başarısız olmasını beklemekle suçladı ve takımın maruz kaldığı eleştirileri reddetti. Orta saha oyuncusu, bir kez daha Dünya Kupası zaferini kaçırmış olmaktan duyduğu hayal kırıklığını da dile getirerek, en büyük acının Arjantin taraftarları için kupayı bir kez daha eve getirememek olduğunu söyledi.
O şöyle yazdı: "En büyük acı, Dünya Kupası'nı ülkemize bir kez daha getiremememizdir; çünkü o duyguyu yeniden yaşamayı hak eden biri varsa, o da sizlersiniz. Ancak saatler geçtikçe, bu takımla kurdukları bağın kupadan öteye geçtiğini bize hissettiriyorlar ve bu anı atlatabilmek için ben de bu duyguya tutunmak istiyorum.
"Bugün, bu yenilgiyi bekleyen, Dünya Kupası boyunca asılsız komplo teorileri yayan o kadar çok insanı görüyorum ki; tek amaçları, biz Arjantinlilerin yaşadıklarını deneyimleyememekten duydukları acıyı dindirmek – çünkü gülümsemelerimiz onları rahatsız ediyor, çünkü davranışlarımız sinirlerine dokunuyor."
Zorluklar karşısında birlik
De Paul, turnuva süresince yöneltilen eleştirilerin Arjantin takımının soyunma odasındaki dayanışmayı daha da güçlendirdiğini belirtti.
"Ancak bu, formamıza duyduğumuz tutku ve sevginin her şeyi başarabileceğini bir kez daha teyit etti," diye ekledi. "Bu acı uzun süre devam edecek, ama bugün her zamankinden daha fazla ARJANTİNLİ olmaktan gurur duyuyorum."
- Getty Images
Finalin ardından gerilim devam ediyor
İspanya ile oynanan final maçının hararetli sonunun ardından Arjantin'in Dünya Kupası serüveni gündemde kalmaya devam ediyor. Enzo Fernández'in daha önce oyundan atılmasının ardından, Leandro Paredes de maçın bitiş düdüğünün çalınmasından sonra oyundan atıldı. FIFA'nın yaptırım uygulayabileceği yönündeki haberler üzerine, Albiceleste'nin davranışlarına yönelik eleştiriler, finale kadar uzanan serüvenlerinin ardından da devam edecek gibi görünüyor.
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