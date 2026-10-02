İsveç Milli Takımı'nın rutin bir basın toplantısındaki atmosfer, Graham Potter'ın sürece biraz kara mizah katmaya karar vermesiyle beklenmedik bir hal aldı. Daha önce Chelsea ve Brighton'ı çalıştıran, şu anda ise İsveç Milli Takımı'nın başında olan Potter, kampta hızla yayılan ani bir hastalık nedeniyle yaşanan önemli oyuncu çekilmeleri hakkında medyaya açıklamalarda bulunuyordu.

Bir anda bu kadar çok kilit ismi kaybetmenin yarattığı lojistik kâbustan söz eden Potter, İngiliz futbolundaki en büyük gündem maddesine gönderme yapma fırsatını kaçırmadı. Potter, "Bir enfeksiyon ya da bir virüs bizi vurdu" dedi.

"İdeal değil ama oluyor. Bu yüzden harika olan bazı oyuncuları kadroya çağırdık. Kaç çekilme olduğuna gelince, sanırım sayı olarak Manchester City'nin suçlamalarına benzer bir rakamımız var."