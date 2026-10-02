AFP
Çeviri:
Gülmemeye çalışıyor! Viktor Gyokeres, Graham Potter’ın Manchester City’nin suçlamalarıyla ilgili şakasına verdiği tepkiyle görüntülendi
Potter'dan imalı bir son söz
İsveç Milli Takımı'nın rutin bir basın toplantısındaki atmosfer, Graham Potter'ın sürece biraz kara mizah katmaya karar vermesiyle beklenmedik bir hal aldı. Daha önce Chelsea ve Brighton'ı çalıştıran, şu anda ise İsveç Milli Takımı'nın başında olan Potter, kampta hızla yayılan ani bir hastalık nedeniyle yaşanan önemli oyuncu çekilmeleri hakkında medyaya açıklamalarda bulunuyordu.
Bir anda bu kadar çok kilit ismi kaybetmenin yarattığı lojistik kâbustan söz eden Potter, İngiliz futbolundaki en büyük gündem maddesine gönderme yapma fırsatını kaçırmadı. Potter, "Bir enfeksiyon ya da bir virüs bizi vurdu" dedi.
"İdeal değil ama oluyor. Bu yüzden harika olan bazı oyuncuları kadroya çağırdık. Kaç çekilme olduğuna gelince, sanırım sayı olarak Manchester City'nin suçlamalarına benzer bir rakamımız var."
- AFP
Gyokeres gülmemek için zorlanıyor
Odayı şaşkınlık nidaları ve kahkahaların karışımı doldururken, kameralar hızla menajerinin hemen yanında oturan Viktor Gyokeres'e çevrildi. Arsenal'in forveti, profesyonel ciddiyet ile gerçek bir eğlence arasında kalmış gibi görünüyordu; sosyal medyadaki görüntüler, oyuncunun gülmemek için kendini zor tuttuğunu açıkça gösterdi.
Potter da esprinin tartışma yaratabileceğinin farkında gibiydi ve yorumunun hemen ardından gülerek salondaki gazetecilere, "Çok mu erken?" diye sordu. O an o zamandan beri viral oldu; taraftarlar, Manchester kulübü için yoğun inceleme döneminde yaşanan bu neşeli atışmanın tadını çıkardı.
Uluslararası form ve Arsenal'deki gelecek
Basın toplantısındaki viral ana rağmen Gyokeres, sahadaki performanslarına odaklanmayı sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi'nde İsveç formasıyla oynadığı iki maçta iki gol atarak milli maç arasına verimli bir başlangıç yaptı.
Bu, Mikel Arteta yönetiminde forma rekabetinin yüksek seviyede seyrettiği Arsenal'de iç saha sezona zorlu bir başlangıç olarak tanımlanan sürecin ardından geldi. Ülkesi adına sergilediği golcülük performansı, ihtiyaç duyulduğunda Arsenal'in hücum rotasyonuna kattığı kaliteyi bir kez daha hatırlattı.
- Getty Images Sport
Gyokeres, Arsenal'dan ayrılık iddialarını reddetti
Gyokeres'in Emirates Stadyumu'ndaki geleceğine ilişkin söylentiler de dolaşmaya başladı. Bazı haberlerde, daha düzenli forma şansı bulmak için takımdan ayrılmayı isteyebileceği öne sürüldü.
Ancak golcü oyuncu, ayrılık yönündeki konuşmaları hızla küçümsedi ve Kuzey Londra'daki projeye bağlılığını koruduğunda ısrar etti. İsveçli milli oyuncu, Premier League kulübündeki mevcut durumu sorulduğunda, "Mümkün olduğunca çok futbol oynamak istediğim açık. Umarım bu da olur. Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz" dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun