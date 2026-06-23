Mainzli oyuncu, Undav gibi 0-1 gerideyken Fildişi Sahili karşısında oyuna girmiş ve Undav’ın beraberlik golünün asistini yapmıştı; ancak bu ayrıntıyı daha önce hiç fark etmemişti. "Dün bunu gördüğümde gülmekten öldüm," dedi Undav (VfB Stuttgart), milli takım arkadaşına. O sahneyi birlikte tekrar izlediklerinde ise gülmekten kendilerini alamadılar.

İkinci yarıda sakatlanan Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna giren Rüdiger, sevinç çığlıkları atan takım arkadaşlarının arkasındaki çitlere atlamıştı. Bu sırada, 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalan ve diğer tüm yedek oyuncular gibi toplu coşkuya kapılarak sahaya koşan David Raum’un saçlarını kısa bir süre çekiştirdi.

Özellikle Nick Woltemade, sevinç anlarında takım arkadaşlarının ensesine ya da kafasının arkasına bir iki şaplak attı, özellikle de Jonathan Tah’a. “Kafaya vurmayı kimin icat ettiğini bilmiyorum,” dedi Amiri. “Sadece bana vurulduğunu fark ettim. Yedi kişi ayak parmağıma bastı, canım yandı,” dedi Undav gülerek.

Bu önemli golün ardından hep birlikte coşkuyla kutlamaları şunu gösteriyor: “Takım ruhu var, herkes birbirinin adına seviniyor. Kıskançlık yok. Bizi biz yapan da bu ve umarım böyle devam eder,” diye açıkladı VfB yıldızı, ki kendisi Dünya Kupası’nda şu ana kadar beş skor puanı (üç gol, iki asist) topladı.