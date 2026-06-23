"David (Raum, ed.) sahaya koştu, herkes sahaya koştu ve mutluydu. Sonra Toni’yi (Rüdiger, ed.) görüyorsun, o şeylerin üzerine atlıyor ve David’in saçlarını çekiyor," diye hatırladı Undav, DFB’nin YouTube kanalında, 2026 Dünya Kupası’nda Almanya’nın ikinci grup maçında 2-1’lik skoru belirleyen golünü attıktan hemen sonraki kutlamaları anlattı ve Rüdiger’in bu hareketi üzerine Amiri ile birlikte kahkahalara boğuldu.
Çeviri:
"Gülmekten öldüm": DFB’nin maçın kahramanları Deniz Undav ve Nadiem Amiri, Antonio Rüdiger’in Fildişi Sahili’ne karşı yaptığı bir hareket yüzünden gülmekten kendilerini alamıyorlar
Mainzli oyuncu, Undav gibi 0-1 gerideyken Fildişi Sahili karşısında oyuna girmiş ve Undav’ın beraberlik golünün asistini yapmıştı; ancak bu ayrıntıyı daha önce hiç fark etmemişti. "Dün bunu gördüğümde gülmekten öldüm," dedi Undav (VfB Stuttgart), milli takım arkadaşına. O sahneyi birlikte tekrar izlediklerinde ise gülmekten kendilerini alamadılar.
İkinci yarıda sakatlanan Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna giren Rüdiger, sevinç çığlıkları atan takım arkadaşlarının arkasındaki çitlere atlamıştı. Bu sırada, 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalan ve diğer tüm yedek oyuncular gibi toplu coşkuya kapılarak sahaya koşan David Raum’un saçlarını kısa bir süre çekiştirdi.
Özellikle Nick Woltemade, sevinç anlarında takım arkadaşlarının ensesine ya da kafasının arkasına bir iki şaplak attı, özellikle de Jonathan Tah’a. “Kafaya vurmayı kimin icat ettiğini bilmiyorum,” dedi Amiri. “Sadece bana vurulduğunu fark ettim. Yedi kişi ayak parmağıma bastı, canım yandı,” dedi Undav gülerek.
Bu önemli golün ardından hep birlikte coşkuyla kutlamaları şunu gösteriyor: “Takım ruhu var, herkes birbirinin adına seviniyor. Kıskançlık yok. Bizi biz yapan da bu ve umarım böyle devam eder,” diye açıkladı VfB yıldızı, ki kendisi Dünya Kupası’nda şu ana kadar beş skor puanı (üç gol, iki asist) topladı.
- Getty Images Sport
Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda Deniz Undav'ı ilk 11'de oynatacak mı?
Turnuvanın açılış maçında Curacao’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyette Undav, yedek olarak oyuna girip bir gol attı ve iki asist yaptı. Fildişi Sahili karşısında 29 yaşındaki oyuncu 60. dakikada oyuna girdi ve kısa süre sonra (68.) Amiri’nin güzel ortasının ardından ilk olarak beraberlik golünü attı. Uzatma dakikalarında ise Undav, Felix Nmecha’nın pasını alarak soğukkanlı bir vuruşla 2-1’lik galibiyet golünü attı. Bu gol, grubu erken aşamada lider bitirmeyi garantiledi; zira Ekvador kısa süre sonra Curacao karşısında sürpriz bir şekilde puan kaybetti (0-0) ve böylece Almanya, Perşembe günü Ekvador ile oynayacağı grup aşaması son maçı öncesinde bile E Grubu'ndaki birinciliğinden mahrum kalmayacak.
Formda olan Undav’ın, yedek olarak sergilediği iki muhteşem performansın ardından turnuvanın ilerleyen aşamalarında ilk 11’de yer alıp almayacağı sorusuna ise, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Fildişi Sahili maçının ardından net bir cevap vermedi. ZDF'ye konuşan Nagelsmann, Stuttgartlı oyuncunun maçın başından itibaren sahada yer almasının "kesinlikle mümkün" olduğunu vurguladı, ancak yaşadığı ikilemi de şöyle açıkladı: "Onu bu akışında ve rolünde bırakacağım da denebilir, çünkü bu şekilde iki maçın sonucunu da etkiledi."
Bu arada, Kuzey Amerika'ya üçüncü stoper olarak giden Rüdiger'in, Dünya Kupası'nda bundan sonra muhtemelen ilk on birde yer alacağı tahmin ediliyor. Pazartesi gününden beri bilindiği üzere, Schlotterbeck Fildişi Sahili maçında sol ayak bileğinde ciddi bir iç bağ yaralanması geçirdi ve bu nedenle turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek. Rüdiger, Fildişi Sahili maçında olduğu gibi BVB'li savunmacının yerini alacak ve savunma kaptanı Jonathan Tah ile birlikte Almanya'nın savunma merkezini oluşturacak.
DFB takımının son 16 turunda kiminle karşılaşacağı henüz belli değil, ancak her halükarda önümüzdeki Pazartesi (29 Haziran, 22.30 Alman saati) Boston’da (ABD) en iyi sekiz grup üçüncüsünden biri ilk eleme turundaki rakip olacak. Çeyrek finalde ise süperstar Kylian Mbappé’nin yer aldığı Fransa ile heyecan verici bir maç oynanabilir.
Deniz Undav, DFB Milli Takımı’nda: Bugüne kadarki milli maçlarına genel bakış
Tarih
Maç
Yarışma
Oynama süresi (dakika)
Goller
23 Mart 2024
Fransa - Almanya 0:2
Hazırlık maçı
10
-
3 Haziran 2024
Almanya - Ukrayna 0:0
Hazırlık maçı
45
-
19 Haziran 2024
Almanya - Macaristan 2:0
2024 Avrupa Şampiyonası
6
-
10 Eylül 2024
Hollanda - Almanya 2:2
Uluslar Ligi
63
1
11 Ekim 2024
Bosna-Hersek - Almanya 1:2
Uluslar Ligi
67
2
8 Haziran 2025
Almanya - Fransa 0:2
Uluslar Ligi
45
-
30 Mart 2026
Almanya - Gana 2:1
Hazırlık maçı
45
1
31 Mayıs 2026
Almanya - Finlandiya 4:0
Hazırlık maçı
61
2
6 Haziran 2026
ABD - Almanya 1:2
Hazırlık maçı
29
-
14 Haziran 2026
Almanya - Curacao 7:1
2026 Dünya Kupası
26
1
20 Haziran 2026
Almanya - Fildişi Sahili 2:1
2026 Dünya Kupası
30
2