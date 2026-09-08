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Çeviri:

Güler ve Bernardo yok: Mourinho'nun nişancıları Şampiyonlar gecesinde Inter'in açığını bulabilecek mi?

FEATURES
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
J. Mourinho
A. Guler
B. Silva
İspanya
İtalya
Portekiz
Türkiye

Real Madrid için ateşten sınav

Real Madrid, ligde Real Betis karşısında aldığı mağlubiyetin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, bu akşam sahasında Inter Milan'ı ağırlayacağı ağır sıklet bir karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'ndeki sayfayı açıyor. 

Bir Avrupa zirvesinin tüm unsurlarını barındıran bu maç, kendisini en çok güvendiği iki oyuncusundan yoksun bir şekilde ilk kıtasal sınavını vermek zorunda bulan Portekizli José Mourinho için karmaşık bir zamanlamada geliyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.


  • Çifte darbe Mourinho'nun planlarını altüst etti

    Gazeteci Antonio Romero, "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programında, Real Madrid'in Inter karşısına cezalı olmaları nedeniyle Türk Arda Güler ve Portekizli Bernardo Silva olmadan çıkmasının Mourinho'yu orta saha dizilişinde doğrudan değişiklikler yapmaya zorlayacağını doğruladı.

    İkilinin yokluğu, sezon başından bu yana en çok forma giyen ve en çok güvenilen isimler olmaları nedeniyle Portekizli teknik adam için ağır bir darbe niteliğinde. Bu durum, onu Şampiyonlar Ligi'nin ilk gecelerinden birinde takımın haritasını yeniden çizmeye mecbur bırakacak.

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  • Bellingham: Hataya yer olmayan bir gecenin zorunlu çözümü

    Romero'ya göre, en dikkat çekici değişiklik İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın mevkisinde olacak; oyuncunun orta sahadaki boşluğu doldurmak için bir adım geri çekilmesi bekleniyor.

    Romero şöyle konuştu: "Bellingham'ın biraz geriye çekilmesi çok doğal." Bu kararı zorunlu kılan şeyin maçın önemi olduğunu da belirterek şunları ekledi: "Son derece önemli bir maç, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk katılımı ve bu Avrupa'nın büyük takımları için en yüce hedef. Şampiyonlar Ligi'nde deneme yanılmaya yer yok."

    Yeni transfer edilen Sergio Martínez'i sahaya sürmek ya da Alexander-Arnold'u orta sahada görevlendirmek gibi başka seçenekler bulunmasına rağmen, fiziksel durumu ne olursa olsun öncelik yine Bellingham'da olacak.

    Romero şunları da ekledi: "Fiziksel formunun zirvesinde; geçen maçta biraz yorgun görünüyordu, bu da doğal çünkü Mbappé, Vinicius ve tüm takım arkadaşları için büyük bir çaba harcıyor."

  • İnter, Serie A'da tam not güveniyle geldi

    Diğer cephede ise Inter Milan, karşılaşmaya moral olarak zirvedeyken giriyor. Nitekim analist Bruno Alimani aynı programda Nerazzurri'nin bu sezon "İtalya'da ilk üç maçının tamamını kazanan yalnızca iki takımdan biri" olduğuna dikkat çekti.

    Alimani, bu çıkışın sırrının; Bastoni, Barella, Lautaro Martinez ve Çalhanoğlu gibi isimlerin varlığıyla takımı son dört yılda iki finale taşıyan sağlam iskeletin korunmasında yattığını, buna ek olarak son Napoli galibiyetinin verdiği moralde gizli olduğunu düşünüyor.

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  • Nerazzurri savunmasındaki açık, Mbappe ve Vinicius'a kapıyı aralıyor

    Inter kadrosundaki büyük istikrara rağmen Alemany, İtalyan takımın savunma hattında belirgin bir gerileme olduğunu düşünüyor.

    Şöyle konuştu: "Seviyelerinin biraz düştüğünü düşünüyorum, özellikle kalecilik ve savunmada. Yann Sommer gitti ama Josep Martinez var; ancak o, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın birinci kalecisi değil."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Savunmada, doğru, Akanji ve Stones gibi Manchester City'den ideal olmayan koşullarda ayrılan oyuncuları kadrolarına kattılar."

    Hücumda ise durum farklı; takımın büyük bir moralle geldiğini vurguladı: "Lautaro son maçta iki gol attı ve Napoli karşısında heyecan verici bir galibiyetten geliyorlar, bu da yüksek bir moral içinde olacakları anlamına geliyor."

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