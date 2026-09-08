Güler ve Bernardo yok: Mourinho'nun nişancıları Şampiyonlar gecesinde Inter'in açığını bulabilecek mi?

Real Madrid, ligde Real Betis karşısında aldığı mağlubiyetin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, bu akşam sahasında Inter Milan'ı ağırlayacağı ağır sıklet bir karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'ndeki sayfayı açıyor.
Bir Avrupa zirvesinin tüm unsurlarını barındıran bu maç, kendisini en çok güvendiği iki oyuncusundan yoksun bir şekilde ilk kıtasal sınavını vermek zorunda bulan Portekizli José Mourinho için karmaşık bir zamanlamada geliyor.
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