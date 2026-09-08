Güler ve Bernardo yok: Mourinho'nun nişancıları Şampiyonlar gecesinde Inter'in açığını bulabilecek mi?

Romero'ya göre, en dikkat çekici değişiklik İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın mevkisinde olacak; oyuncunun orta sahadaki boşluğu doldurmak için bir adım geri çekilmesi bekleniyor.

Romero şöyle konuştu: "Bellingham'ın biraz geriye çekilmesi çok doğal." Bu kararı zorunlu kılan şeyin maçın önemi olduğunu da belirterek şunları ekledi: "Son derece önemli bir maç, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk katılımı ve bu Avrupa'nın büyük takımları için en yüce hedef. Şampiyonlar Ligi'nde deneme yanılmaya yer yok."

Yeni transfer edilen Sergio Martínez'i sahaya sürmek ya da Alexander-Arnold'u orta sahada görevlendirmek gibi başka seçenekler bulunmasına rağmen, fiziksel durumu ne olursa olsun öncelik yine Bellingham'da olacak.

Romero şunları da ekledi: "Fiziksel formunun zirvesinde; geçen maçta biraz yorgun görünüyordu, bu da doğal çünkü Mbappé, Vinicius ve tüm takım arkadaşları için büyük bir çaba harcıyor."