Mourinho, takımının geçen salı Elche'yi 3-2 yendiği maç öncesinde Güler hakkında şunları söyledi: "Oyununun kalitesi muhteşem. Vizyonu, karar alma becerisi, oyun kurması ve takıma verdiği istikrar."

Ve ekledi: "Belki de çok üst seviyeden olduğunu söylemeye kadar gitmek istemem, ama kesinlikle üst seviyeden olduğunu söyleyebilirim."

Güler, orta sahada daha geride bir rolde, sağ kanatta ve son olarak da Elche karşılaşmasında oyun kurucu pozisyonunda oynadıktan sonra hâlâ en iyi mevkiini arıyor. Ancak Real Madrid orta saha oyuncularından düz 4-4-2 dizilişi içinde geniş alanları kapatmalarının istendiği önceki sezonların aksine, artık Güler'in sahip olduğu teknik yeteneklere sahip bir oyuncu için ilk on birde daha doğal bir yer oluştu.

Mourinho yönetimindeki Real Madrid şimdiye kadar daha yukarıdan ve daha dar bir şekilde savunma yaptı; savunma anında hatlar arasındaki alanları ve oyuncular arasındaki mesafeleri daralttı.

La Liga'daki altı maçında topla oynama oranı ortalaması yalnızca yüzde 54,5'te kaldıktan sonra takım topsuz alanda daha rahat hale geldi ve top kaybı sırasında takımı güvence altına almak için artık her zaman Jude Bellingham ile Federico Valverde'nin büyük fiziksel kapasitesine bağımlı değil.

Bu da Güler'in top rakibin ayağındayken artık aynı ölçüde açıkta kalmadığı anlamına geliyor; bu durum, takımı topu geri kazanır kazanmaz onun belirleyici ileri paslar gönderme becerilerinin öne çıkmasına imkân tanıyor.



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