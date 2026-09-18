Real Madrid, Mourinho yönetiminde topu son iki bölgede ilerletirken daha organize bir hâl aldı. Geçmişte, özellikle Ancelotti döneminde oyuncular kısa paslarla oyunu bağlamak için sıklıkla sol kanatta toplanıyordu; ancak bu sezon daha geniş bir oyun tarzını benimsiyorlar, bu da Güler'e o ölümcül pasları atması için alan açıyor.
Ancak Güler'in çevresindeki oyuncuların hareketleri de rakip savunmayı genişletmek açısından önemli. Vinicius Junior topu almak için geri çekildiğinde, Bellingham sol taraftaki alanı doldurmak için hızla harekete geçiyor. Sağ tarafta ise Dumfries bekin yerinde kalmasını sağlamak için ileri çıkarken, Mbappe savunma hattının arkasındaki alana hızla hücum ediyor.
Oyuncuların sahanın enine tehlikeli koşular yapmasıyla birleşen bu koordineli hareketler, Real Madrid hızla ileri çıktığında Güler'e pek çok seçenek sunuyor.
Güler'in pas isabetliliği, maç açık hâle geldiğinde sürekli olarak fırsat üretmesine olanak tanıyor; bu da sezona yaptığı çarpıcı başlangıcı açıklamaya yardımcı oluyor.
Oynadığı dakikaların sınırlı olmasına rağmen, zira Real Madrid'in ligdeki ilk altı maçının dördünde ilk on birde başladı, La Liga'da hiçbir oyuncu onun ürettiği 27 fırsattan fazlasını üretemedi; tamamlanan ara pas sayısında ise onu yalnızca üç oyuncu geçiyor.
Aşağıdaki grafik, Güler'in bu sezon Mbappe ve Vinicius Junior'a attığı tüm pasları gösteriyor. Görüldüğü üzere, bunların çoğu ileriye doğru olumlu paslardı ve her iki oyuncuyu da beşer kez ceza sahası içine sokmaya bilfiil katkı sağladı.