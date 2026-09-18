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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Güler, Mourinho'nun planlarını altüst etti: Farklı becerilere sahip bir yetenek Real Madrid'de yer arıyor

A. Guler
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
Real Madrid
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Türkiye
Portekiz
Côte d’Ivoire
İngiltere
Brezilya
Fransa
İspanya

süper pas kralı

Arda Güler'in Real Madrid ile hücumları organize etmedeki parlak performansı, José Mourinho'nun Türk oyuncu için en uygun pozisyonu ararken, oyunun temposunu kontrol etme, fırsat yaratma ve baskı altında pas verme konusundaki dikkat çekici becerisiyle birlikte çok yönlü hücum rollerini gözler önüne serdi.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Güler, Real Madrid'in hücuma yatkın bir takımın dengesini korumak için alışılagelmiş şekilde güvendiği güçlü orta saha oyuncusu profilinde görünmüyor; ancak Mourinho'nun yeni kadrosuna daha az önemli olmayan unsurlar sunuyor: kontrol, sükûnet ve karar almadaki netlik.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho'nun beğenisi

    Mourinho, takımının geçen salı Elche'yi 3-2 yendiği maç öncesinde Güler hakkında şunları söyledi: "Oyununun kalitesi muhteşem. Vizyonu, karar alma becerisi, oyun kurması ve takıma verdiği istikrar."

    Ve ekledi: "Belki de çok üst seviyeden olduğunu söylemeye kadar gitmek istemem, ama kesinlikle üst seviyeden olduğunu söyleyebilirim."

    Güler, orta sahada daha geride bir rolde, sağ kanatta ve son olarak da Elche karşılaşmasında oyun kurucu pozisyonunda oynadıktan sonra hâlâ en iyi mevkiini arıyor. Ancak Real Madrid orta saha oyuncularından düz 4-4-2 dizilişi içinde geniş alanları kapatmalarının istendiği önceki sezonların aksine, artık Güler'in sahip olduğu teknik yeteneklere sahip bir oyuncu için ilk on birde daha doğal bir yer oluştu.

    Mourinho yönetimindeki Real Madrid şimdiye kadar daha yukarıdan ve daha dar bir şekilde savunma yaptı; savunma anında hatlar arasındaki alanları ve oyuncular arasındaki mesafeleri daralttı.

    La Liga'daki altı maçında topla oynama oranı ortalaması yalnızca yüzde 54,5'te kaldıktan sonra takım topsuz alanda daha rahat hale geldi ve top kaybı sırasında takımı güvence altına almak için artık her zaman Jude Bellingham ile Federico Valverde'nin büyük fiziksel kapasitesine bağımlı değil.

    Bu da Güler'in top rakibin ayağındayken artık aynı ölçüde açıkta kalmadığı anlamına geliyor; bu durum, takımı topu geri kazanır kazanmaz onun belirleyici ileri paslar gönderme becerilerinin öne çıkmasına imkân tanıyor.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Çok yönlü yetenekler

    La Liga'da hiçbir takım bu sezon Mourinho yönetimindeki Real Madrid'den daha fazla hızlı kontratak sonrası şut çekmedi ve çoğu zaman rakibin baskısının ilk hattını aşarak hızlı hücumu başlatabilecek en yetenekli oyuncu Güler oluyor.

    Örneğin Real Betis karşılaşmasında, rakibin bir orta pasını kestikten sonra Real Madrid topu hızlıca Güler'e taşıdı; Güler de arkasından yaptığı zekice bir dokunuşla topu Bellingham'a aktardı ve ustaca tek dokunuşla orta sahadaki üç oyuncuyu oyun dışı bıraktı.

    21 yaşındaki oyuncunun topu elinde tutması ve rakibin savunmasını yaran pasları görebilme yeteneği, onu özellikle ilerlemek için alanların uygun olduğu durumlarda derin bölgelerde önemli bir seçenek haline getiriyor.

    Güler'in katkısı yalnızca savunmadan hücuma geçişlerle sınırlı değil; takımın rakip baskısını aşmasına yardımcı olan kaliteli anlarla Real Madrid'in hücumlarını hızlandırabiliyor da.

    Real Madrid'in 1-0 kaybettiği Betis karşılaşmasının erken dakikalarında, takımı yüksek baskı altında hücumu kurmaya çalışırken Güler pas alabilmek için kendini göstermek amacıyla içeri hareket etti.

    Antonio Rüdiger, Güler'e bir geri pas gönderdi, ancak Türk orta saha oyuncusu topu ara alanda hızlıca kontrol altına aldı, ardından kanata aktararak Denzel Dumfries'in ilerlemesinin önünü açtı.

    Orta blokla nispeten önalıcı bir savunma yapan Elche karşılaşmasında ise Güler önce hücumun kurulmasına yardımcı olmak için geriye çekildi, ardından hatlar arasında hareket edip ileri bir pas alma fırsatını fark etti.

    Güler topu aldıktan sonra biraz bekledi ve Vinicius Junior'a yapılacak daha zor pası riske atmamayı tercih ederek topu kanata gönderdi; böylece Marc Cucurella'nın ilk dokunuşta orta yapmasının yolunu açtı. Oyun kurucu pozisyonundan hareket serbestisine sahip olması sayesinde Güler, oyunun ritmini kontrol edebilir ve sahanın daha ileri bölgelerinde tehlikeli alanlara yüklenebilir hale geldi.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho sistemi

    Real Madrid, Mourinho yönetiminde topu son iki bölgede ilerletirken daha organize bir hâl aldı. Geçmişte, özellikle Ancelotti döneminde oyuncular kısa paslarla oyunu bağlamak için sıklıkla sol kanatta toplanıyordu; ancak bu sezon daha geniş bir oyun tarzını benimsiyorlar, bu da Güler'e o ölümcül pasları atması için alan açıyor.

    Ancak Güler'in çevresindeki oyuncuların hareketleri de rakip savunmayı genişletmek açısından önemli. Vinicius Junior topu almak için geri çekildiğinde, Bellingham sol taraftaki alanı doldurmak için hızla harekete geçiyor. Sağ tarafta ise Dumfries bekin yerinde kalmasını sağlamak için ileri çıkarken, Mbappe savunma hattının arkasındaki alana hızla hücum ediyor.

    Oyuncuların sahanın enine tehlikeli koşular yapmasıyla birleşen bu koordineli hareketler, Real Madrid hızla ileri çıktığında Güler'e pek çok seçenek sunuyor.

    Güler'in pas isabetliliği, maç açık hâle geldiğinde sürekli olarak fırsat üretmesine olanak tanıyor; bu da sezona yaptığı çarpıcı başlangıcı açıklamaya yardımcı oluyor.

    Oynadığı dakikaların sınırlı olmasına rağmen, zira Real Madrid'in ligdeki ilk altı maçının dördünde ilk on birde başladı, La Liga'da hiçbir oyuncu onun ürettiği 27 fırsattan fazlasını üretemedi; tamamlanan ara pas sayısında ise onu yalnızca üç oyuncu geçiyor.

    Aşağıdaki grafik, Güler'in bu sezon Mbappe ve Vinicius Junior'a attığı tüm pasları gösteriyor. Görüldüğü üzere, bunların çoğu ileriye doğru olumlu paslardı ve her iki oyuncuyu da beşer kez ceza sahası içine sokmaya bilfiil katkı sağladı.

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    Kliklerden kurtulmak

    Hücum geçişlerindeki kalitesinin yanı sıra, topa sahip olmadaki sabrı ve topu kanatlardan gönderme yeteneği sayesinde Güler, Real Madrid'in geri çekilmiş savunma bloklarını aşmasına yardımcı olmayı başardı.

    Güler'in oyunun tüm evrelerinde topu isteme hevesi hayranlık uyandırıyor; bu durum, uzun bir topa sahip olma döneminin ardından geri çekilen Elche karşısındaki bir başka örnekte de açıkça görülüyor.

    Güler boş bir alana hareket etti ve elini kaldırarak topun kendisine verilmesini istedi. Derin bölgelerde kendini rahat hissediyor ve oyunu hemen zorlamaya çalışmıyor; nitekim topu ayağının altına alıp seçeneklerini değerlendirmeden önce Mbappe ile top alışverişi yaptı.

    Elche geri çekilmiş olmasına rağmen, Real Madrid savunmayı yayılmaya zorlamak için sahanın enine iyi bir konumlanma sağladı; böylece Güler alanı buldu ve Cucurella'nın yoluna kusursuz bir açı ve uygun bir sertlikte bir pas gönderdi.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Güler için en uygun konum neresi?

    Avrupa'nın beş büyük liginde hiçbir oyuncu, onun gönderdiği 14 ortadan daha fazlasını gerçekleştirmeyi başaramadı; ayrıca Dean Huijsen'i dışa doğru kıvrılan üç ortayla bulduktan sonra kornerlerden zaten 6 fırsat yarattı.

    Güler'in fırsat yaratmadaki çok yönlülüğü, onu Real Madrid için vazgeçilmez bir unsur haline getiriyor; çünkü farklı hücum senaryolarıyla başa çıkabiliyor. Mourinho'nun önündeki soru ise oyuncunun takım içindeki en uygun yeri olmaya devam ediyor.

    Güler, sağ tarafta Jan Diomande'nin yerine oyuna girdikten sonra Rayo karşısında yalnızca 18 dakikada beş fırsat yarattı. Kanatta son derece etkiliyken, Elche karşısında serbest oyun kurucu mevkiinden tempoyu kontrol edebilme becerisi Real Madrid'in maça hâkim olmasına yardımcı oldu; ancak onun kadrodaki varlığı Bellingham'ın aleyhine oldu.

    Real Madrid, top dağıtımıyla hücum oyununu organize etme ve topa sahip olurken sükûnetini koruma söz konusu olduğunda, Toni Kroos ya da Luka Modric kalitesine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu.

    Güler hâlâ çok genç, ancak bu sezonun erken sinyalleri, mevcut sezon içinde önemli adımlar atma kapasitesine sahip olduğunu ve nihayetinde bu boşluğu doldurabileceğini gösteriyor.

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