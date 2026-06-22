Guinness Rekorlar Kitabı’nı kıran çoban… İran kalecisi, Salah ve arkadaşlarının sınavıyla karşı karşıya

Biranvand’ın hikâyesi inanılmaz; Lor kabilelerinden bir Bedevi ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldi ve çocukluğundan beri koyun çobanlığı yaptı; orada, geleneksel İran taş atma oyunu olan “Dal Baran” oynardı… İşte bu atışlar, daha sonra onun efsanesini yarattı.

On iki yaşında futbola yöneldi. Önce forvet olarak başladı, sonra kaleciye geçti; babası eldivenlerini yırttı ve onu evden kovdu. Piranvand, İspanyol haber ajansına verdiği bir röportajda şöyle demişti: “Uyuyacak bir yerim yoktu, ailemden uzaktaydım. En büyük engel buydu.”

15 yaşında ise ödünç aldığı parayla Tahran’a gitti. Bir kulüp, kayıt için ondan 30 avro istedi ama o bu paraya sahip değildi; bu yüzden temizlikçi, araba yıkayıcı ve yiyecek satıcısı olarak çalıştı. Kulüp ona bir şans verene kadar sokaklarda uyudu. Yemek yiyebilmek için antrenmanlarla fabrikadaki işi bir arada yürütüyordu.

Sonuç mu? Dünyanın en güçlü el atışına sahip bir kaleci. 61 metre; bu mesafe Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Piranvand’ın atışları hızlı kontra ataklara dönüşüyor ve İran’ın gizli silahı haline geliyor.