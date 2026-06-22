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Guinness Rekorlar Kitabı’nı kıran çoban… İran kalecisi, Salah ve arkadaşlarının sınavıyla karşı karşıya

FEATURES
Legacy
M. Salah
A. Beiranvand
Mısır
Dünya Kupası
Mısır - İran
İran
Mısır
İran
ABD

Firavunlar, İran’ın çelik gibi savunmasıyla karşı karşıya...

Sokakları süpürmekten açık havada uyumaya, Cristiano Ronaldo’nun şutunu kurtarmaktan Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki rekorları kırmaya kadar, Ali Rıza Piranvand bu imkansız hikayenin tüm aşamalarını yaşadı. 

Bugün, İranlı “Jرار” (Jرار), ülkesinin modern tarihindeki en önemli maçta kalesini koruyor. Mısır milli takımıyla oynanacak bu ikilemlere yer bırakmayan karşılaşmada, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmış bir kaleci, Firavunlar’ın hücumuyla karşı karşıya gelecek.

  • Tahran’ın kaldırımlarında zorlu bir yaşam

    "AS" gazetesine göre, bugün dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kurtarışları izlenen kaleci Ali Rıza Piranvand, daha önce Tahran’ın kaldırımlarında uyuyordu ve babasının reddettiği, hatta bu hayali uğruna ayakkabısını yırttığı rüyasını gerçekleştirmek için 30 avroya çöp topluyordu.

    Bugün, 33 yaşında olan bu Lorestanlı oyuncu, tarihin eşiğinde duruyor. Sadece İran tarihinin en iyi kalecisi olarak değil, aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı’nda rekorlara imza atan bir “insan duvarı” olarak da; Mısır milli takımıyla oynanacak ve eleme biletini belirleyecek kader maçı öncesinde 85 milyon İranlının umutlarını omuzlarında taşıyor.

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  • Dünya Kupası'nı alevlendiren kurtarış

    Biranvand, bir önceki turda Belçikalı De Kuiper’in şutunu efsanevi bir şekilde kurtardıktan sonra yeniden dünya gündemine oturdu. İran’ı Dünya Kupası’nda hayatta tutan bu kahramanca kurtarış, “Traktör” lakabını tüm kıtalarda gündeme taşıdı… Tek bir kurtarış, ama bu kurtarış tam bir tur atlama bileti değerinde.

    Ve bu ilk kez olmuyor. 2018 Rusya Dünya Kupası’nda, 1-1 biten maçta Cristiano Ronaldo’nun penaltısını kurtararak tüm dikkatleri üzerine çekmişti... 2022 Katar Dünya Kupası’nda ise İngiltere ile oynanan açılış maçının henüz 8. dakikasında burnu kırılmış halde oyuna devam etti ve doktorun talimatı olmadan sahadan çıkmayı reddetti.

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    "Dal Baran"dan Jenis'e

    Biranvand’ın hikâyesi inanılmaz; Lor kabilelerinden bir Bedevi ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldi ve çocukluğundan beri koyun çobanlığı yaptı; orada, geleneksel İran taş atma oyunu olan “Dal Baran” oynardı… İşte bu atışlar, daha sonra onun efsanesini yarattı.

    On iki yaşında futbola yöneldi. Önce forvet olarak başladı, sonra kaleciye geçti; babası eldivenlerini yırttı ve onu evden kovdu. Piranvand, İspanyol haber ajansına verdiği bir röportajda şöyle demişti: “Uyuyacak bir yerim yoktu, ailemden uzaktaydım. En büyük engel buydu.”

    15 yaşında ise ödünç aldığı parayla Tahran’a gitti. Bir kulüp, kayıt için ondan 30 avro istedi ama o bu paraya sahip değildi; bu yüzden temizlikçi, araba yıkayıcı ve yiyecek satıcısı olarak çalıştı. Kulüp ona bir şans verene kadar sokaklarda uyudu. Yemek yiyebilmek için antrenmanlarla fabrikadaki işi bir arada yürütüyordu.

    Sonuç mu? Dünyanın en güçlü el atışına sahip bir kaleci. 61 metre; bu mesafe Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Piranvand’ın atışları hızlı kontra ataklara dönüşüyor ve İran’ın gizli silahı haline geliyor.

  • Mısır, efsaneyle buluşmaya hazırlanıyor

    Şimdi, tüm bu fedakarlıklar, yıllar ve yırtık formalar bir denemeye tabi tutuluyor. İran, Mısır ile belirleyici bir maçta karşı karşıya geliyor ve Piranvand son savunma hattı.

    Salah, Trezeguet ve Zico, yoksulluğu, Ronaldo’yu ve kırık burnunu yenen bir kaleciyle karşı karşıya. Elinde Guinness rekoru, arkasında ise bütün bir ulusun kalbi olan bir kaleci.

    Firavunlar’ın hücumu “İran’ın muhteşem duvarını” aşabilecek mi? Yoksa Piranvand, masalsı hikayesine yeni bir sayfa ekleyip ülkesini Mısır’ı eleyerek ikinci tura taşıyacak mı?

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