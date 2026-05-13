Guillermo Ochoa, tarihi altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor, peki Obed Vargas ve Julian Quiñones kadroda yer alabilecek mi? - Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu tahminleri

Meksika milli takımı, 6 Mayıs’ta 20 Liga MX oyuncusunun turnuva öncesi mini kamp için Centro de Alto Rendimiento’ya katılmasıyla Dünya Kupası hazırlıklarına resmen başladı. Bu oyuncuların 12’sinin kadroya girmesi şimdiden kesin gibi görünüyor. Geri kalanlar ise en az bunun kadar önemli bir şeyi temsil ediyor: 2026’dan sonra El Tri’yi şekillendirmesi beklenen neslin ilk kadrosu.

Ancak Meksika işlerini nadiren sessizce halleder.

Javier Aguirre, Meksika teknik direktörü olarak üçüncü Dünya Kupası'na hazırlanırken - uluslararası futbolda çok az sayıda teknik direktörün sahip olduğu bir ayrıcalık - bu sürecin ilk aşaması şimdiden gerginlik, belirsizlik ve tanıdık bir doğaçlama hissi ile geçti. Kampın resmi olarak başlamasından saatler önce, bazı oyuncuların CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçlarına katılmalarına izin verilip verilmeyeceği konusunda soru işaretleri vardı ve bu durum Aguirre'yi durumu kamuoyuna açıklamaya zorladı.

Ancak Aguirre için 6 Mayıs, Meksika'nın Dünya Kupası yolculuğunun gerçek başlangıcıydı. Kampta toplanmaya başlayan ilk oyuncu grubu etrafındaki heyecan ve sorumluluktan bahsetti, ancak bir şeyi de netleştirdi: kadroya katılamayan herhangi bir oyuncu, Dünya Kupası'ndaki yerini riske atmış olacaktı. Ayrıca, devam eden playofflara rağmen oyuncuları serbest bırakma anlaşmasına uyan Chivas ve Toluca gibi Liga MX kulüplerine teşekkür etti.

Avrupa ve yurtdışında oynayan 14 oyuncu, nihai kadroyu tamamlayacak. Ancak bu El Tri kadrosunda hiçbir şey tam olarak kesin değil. Meksika, bir kez daha belirleyici bir an peşinde olan tecrübeli oyuncular, kadroya girmek için çabalayan genç oyuncular, çözülmemiş sakatlık sorunları ve belki de milli takımın yıllardır gördüğü en açık iç rekabet ile turnuvaya giriyor.

Meksika bu hafta geçici kadrosunu açıklarken, nihai 26 kişilik kadroda kimler yer alacak? GOAL, El Tri kadrosunun nasıl olacağına dair tahminlerini paylaşıyor.