Guillermo Ochoa, tarihi altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor, peki Obed Vargas ve Julian Quiñones kadroda yer alabilecek mi? - Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu tahminleri

GOAL, Javier Aguirre’nin Ochoa’nın rekor peşinde koşmasını, yükselen yıldızları, sakatlık endişelerini ve kadroya girmek için son anlarda yaşanan rekabeti değerlendirirken, Meksika’nın Dünya Kupası kadrosu için tahminlerini açıklıyor.

Meksika milli takımı, 6 Mayıs’ta 20 Liga MX oyuncusunun turnuva öncesi mini kamp için Centro de Alto Rendimiento’ya katılmasıyla Dünya Kupası hazırlıklarına resmen başladı. Bu oyuncuların 12’sinin kadroya girmesi şimdiden kesin gibi görünüyor. Geri kalanlar ise en az bunun kadar önemli bir şeyi temsil ediyor: 2026’dan sonra El Tri’yi şekillendirmesi beklenen neslin ilk kadrosu.

Ancak Meksika işlerini nadiren sessizce halleder.

Javier Aguirre, Meksika teknik direktörü olarak üçüncü Dünya Kupası'na hazırlanırken - uluslararası futbolda çok az sayıda teknik direktörün sahip olduğu bir ayrıcalık - bu sürecin ilk aşaması şimdiden gerginlik, belirsizlik ve tanıdık bir doğaçlama hissi ile geçti. Kampın resmi olarak başlamasından saatler önce, bazı oyuncuların CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçlarına katılmalarına izin verilip verilmeyeceği konusunda soru işaretleri vardı ve bu durum Aguirre'yi durumu kamuoyuna açıklamaya zorladı.

Ancak Aguirre için 6 Mayıs, Meksika'nın Dünya Kupası yolculuğunun gerçek başlangıcıydı. Kampta toplanmaya başlayan ilk oyuncu grubu etrafındaki heyecan ve sorumluluktan bahsetti, ancak bir şeyi de netleştirdi: kadroya katılamayan herhangi bir oyuncu, Dünya Kupası'ndaki yerini riske atmış olacaktı. Ayrıca, devam eden playofflara rağmen oyuncuları serbest bırakma anlaşmasına uyan Chivas ve Toluca gibi Liga MX kulüplerine teşekkür etti.

Avrupa ve yurtdışında oynayan 14 oyuncu, nihai kadroyu tamamlayacak. Ancak bu El Tri kadrosunda hiçbir şey tam olarak kesin değil. Meksika, bir kez daha belirleyici bir an peşinde olan tecrübeli oyuncular, kadroya girmek için çabalayan genç oyuncular, çözülmemiş sakatlık sorunları ve belki de milli takımın yıllardır gördüğü en açık iç rekabet ile turnuvaya giriyor.

Meksika bu hafta geçici kadrosunu açıklarken, nihai 26 kişilik kadroda kimler yer alacak? GOAL, El Tri kadrosunun nasıl olacağına dair tahminlerini paylaşıyor.

    KALECİLER

    GOAL’un seçtikleri:Raul Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo
    Adaylar arasında:Bahsedilen bu üç isim, takvimin bu aşamasında kadroda yer alacağı kesin görülen isimler olarak değerlendiriliyor.

    Raul Rangel’in Meksika’nın ilk 11’inde yer alacak kaleci yarışında önde olduğunun en açık işareti, Aguirre’nin Mart ayında Portekiz ve Belçika ile oynanan hazırlık maçlarında ona güvenmesiydi. Milli takıma döndüğünden beri Aguirre ve ekibi, topu ayaklarıyla iyi kullanabilen ve modern uluslararası futbolun taleplerine ayak uydurabilecek daha genç bir kaleci bulmaya öncelik verdi. 26 yaşındaki Rangel, artık sadece gelecek için bir bahis değil. Giderek Meksika'nın bugünü ve belki de 2026'dan sonraki bir başka Dünya Kupası döngüsünün yüzü olarak görülüyor.

    Bir de Meksika futbol tarihinde kendine ait bir yer edinmeye devam eden Guillermo Ochoa var. Seçilirse, Ochoa altıncı Dünya Kupası'na çıkacak ve bu sporun gördüğü en dikkat çekici uluslararası kariyerlerden birini daha da uzatacak. Ancak rolü artık farklı görünüyor. Meksika artık sahada her şeyi kurtarması için ona ihtiyaç duymuyor. Ev sahibi olacağı Dünya Kupası'nın yüküne hazırlanan soyunma odasını sakinleştirmek için ona ihtiyaç duyuyor. Bu kadrodaki birçok oyuncu bu baskıyı ilk kez yaşayacak. Ochoa'dan daha iyi anlayan çok az kişi var.

    Carlos Acevedo, büyük ölçüde talihsiz koşullar nedeniyle son kaleci pozisyonunu garantilemiş görünüyor. Luis Angel Malagon'un ciddi Aşil tendonu sakatlığı, kadro derinliğini yeniden şekillendirdi ve Acevedo'nun yeniden gündeme gelmesinin önünü açtı.

    SAVUNMACILAR

    GOAL’un seçtikleri:Israel Reyes, Jesus Gallardo, Mateo Chavez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jorge Sanchez
    ; Adaylar:Rodrigo Huescas, Richard Ledezma, Everardo Lopez, Julian Araujo

    Meksika savunmasının kalbinde yer alan Johan Vasquez ve Cesar Montes ikilisinin ortaklığı giderek daha da sarsılmaz hale geliyor. Her iki savunma oyuncusu da Sonora kökenli ve birlikte Aguirre’nin yapısının duygusal omurgası haline geldiler. Vasquez sakin pas dağıtımı ve zamanlama yeteneği getiriyor. Montes ise fiziksel güç, varlık ve liderlik sunuyor. Daha da önemlisi, ikili doğal bir uyum içinde; bu, Meksika’nın Rafa Marquez ve Hector Moreno’nun altın yıllarından bu yana yeniden keşfetmeye çalıştığı bir şey.

    Sol kanatta, Jesus Gallardo modern Meksika futbolunda nadir görülen bir başarıya imza atmaya sessizce hazırlanıyor: Avrupa kulüplerinde kariyer yapmadan üç Dünya Kupası'nda üst üste ilk on birde yer almak. Gallardo profesyonel kariyerinin tamamını Liga MX'te geçirdi, ancak güvenilirliği sayesinde her teknik direktör değişikliğinden sağ çıkmaya devam ediyor. Birçok yönden, tamamen kendi ülkesinde inşa edilmiş olan El Tri'nin yolunun eski bir versiyonunu temsil ediyor.

    Belirsizlik ise kenarda bekliyor. Rodrigo Huescas ve Julian Araujo, sakatlıklarından kurtulurken yakından izleniyor ve ikisi de kadro dışı kalmış değil. Richard Ledezma ve Everardo Lopez, Meksika'nın bugünden çok geleceğiyle uyumlu görünüyor, ancak Liga MX playoff'larındaki güçlü performansları, kadro derinliği bir sorun haline gelirse Aguirre'yi zorlu son dakika kararları almaya zorlayabilir.

    ORTA SAHA OYUNCULARI

    GOAL’un seçtikleri:Erik Lira, Brian Gutierrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Alvarez, Alvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelin Pineda, Marcel Ruiz
    Adaylar arasında:Luis Chavez

    Kadronun hiçbir bölümü Aguirre’nin dengeleme çabasını orta saha kadar iyi yansıtmıyor. Alvaro Fidalgo ve Obed Vargas’ın takıma katılması, Aguirre’nin Dünya Kupası öncesinde kadronun çekirdeğini belirleme yeteneğini hızlandırdı. Meksika için, LALIGA’da oynayan iki orta saha oyuncusuna sahip olmak prestijden daha fazlasını ifade ediyor. Bu, yıllarca süren istikrarsızlığın ardından teknik kontrol ve taktiksel esneklikle yeniden bağlantı kurmaya çalışan bir programı yansıtıyor.

    Edson Alvarez, Erik Lira ve Luis Romo'nun yanı sıra Aguirre'nin artık üçlü savunmaya geçebilen, maç sırasında dizilişi değiştirebilen ve savunma geçişlerini koruyabilen birkaç orta saha oyuncusu var. Bu çok yönlülük önemlidir. Bir Dünya Kupası'nda, özellikle de Meksika'nın evinde karşılaşacağı baskı altında oynanan bir turnuvada, kontrol hızla kaybolabilir.

    Brian Gutierrez'in yükselişi, Meksika'nın bu döngüsünün en önemli hikayelerinden biri haline geldi. 2026 yılı, onun için bir dönüm noktası niteliğinde geçti: Meksika'nın yeni hücum fikirlerine ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkan yaratıcılık, özgüven ve olgunluk parıltıları. Gutierrez, büyük uluslararası maçlara giderek daha hazır görünüyor ve Meksika'nın son turnuvalarda eksikliğini duyduğu öngörülemezliği ve oyun kuruculuğu sunuyor.

    Marcel Ruiz'in durumu, nihai orta saha mücadelesini belirleyebilir. Toluca'nın orta saha oyuncusu, Concacaf Şampiyonlar Kupası'nda San Diego FC ile oynanan maçta sağ dizinde kısmi ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı yaşamasına rağmen oynamaya devam etti. Şampiyonlar Kupası ve Liga MX playoff maçlarında formunu koruduğu gerçeği neredeyse inanılmaz geliyor. Yine de Aguirre, fiziksel riskin çok büyük olduğuna karar verebilir. Bu durumda, ciddi bir diz sakatlığından dönen Luis Chavez, nihai kadroda yerini geri alabilir.

    FORVETLER

    GOAL’un seçtikleri:Armando Gonzalez, Alexis Vega, Guillermo Martinez, Raul Jimenez, Julian Quiñones, Santiago Gimenez, German Berterame
    Adaylar arasında:Cesar Huerta

    Meksika'yı çevreleyen en büyük hücum gizemi Julian Quiñones olabilir. Suudi Arabistan'daki performansı göz ardı edilemez: Al-Qadsiah formasıyla attığı 29 gol ve onu ligin en iyi golcülerinden biri yapan gol ortalaması. Ancak uluslararası futbol, farklı sorular ortaya çıkarır.

    Chicago’da Belçika karşısında Quiñones aktif ve oyuna dahil oldu, ancak sık sık kaleden uzaklaştı; gol pozisyonlarına tutarlı bir şekilde gelmek yerine kendini savunma ve yaratıcılık açısından feda etti. Aguirre’nin görevi açık: Quiñones’in kulüpteki hakimiyetini Meksika’nın taktiksel gerçekliğine aktarmanın bir yolunu bulmalı.

    Raul Jimenez, Aguirre'nin üçüncü dönemini şekillendirmeye devam ediyor. O olmadan, Meksika'nın bu proje kapsamında hem Uluslar Ligi'ni hem de Altın Kupa'yı kazanmasını hayal etmek zor. Onun yeniden yükselişi, Meksika'nın hücumda istikrara çok ihtiyaç duyduğu bir anda milli takıma deneyim, gol ve duygusal liderlik kazandırdı.

    German Berterame, Inter Miami CF'ye geldiğinden beri istatistiksel olarak patlama yaşamadı, ancak takım içindeki uyumu ve çalışma temposu onu Aguirre'nin güvendiği isimlerden biri olmaya devam ettiriyor.

    Son hücum pozisyonu, risk ve patlayıcılık arasında bir tercihe bağlı olabilir. Cesar Huerta, R.S.C. Anderlecht'te geçirdiği sakatlıktan döndü ve savunmacılara bire bir hücum etme yeteneği, Meksikalı forvetlerin çok azında bulunan bir özellik. Maçların genellikle çekişmeli geçtiği ve farkların azaldığı bir turnuvada, Huerta'nın öngörülemezliği Aguirre için çok değerli olabilir.


