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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Guillermo Ochoa şansını yakalayabilecek mi? Edson Álvarez’ın stoper olarak sınanması ve Obed Vargas’ın bekleyişi – Meksika-Çekya maçının beş kilit noktası

FEATURES
Dünya Kupası
J. Aguirre
O. Vargas
G. Mora
A. Fidalgo
E. Alvarez
J. Vasquez
C. Montes
Meksika
Çek Cumhuriyeti

Meksika, birinciliği şimdiden garantilemiş olsa da, El Tri’nin Dünya Kupası eleme turları öncesinde Çekya ile karşılaşmaya hazırlanırken Javier Aguirre’nin önünde hâlâ önemli kararlar duruyor.

Javier "Vasco" Aguirre, onun tarzını beğenseniz de beğenmeseniz de Meksika futbol tarihinin bir parçasıdır.

Bu Dünya Kupası başlamadan önce Aguirre, Meksika ile dört Dünya Kupası'nda çeşitli görevlerde yer almıştı: 1986'da oyuncu, 1994'te yardımcı antrenör, 2002 ve 2010'da ise teknik direktör olarak. Ancak bu seriyi olağanüstü kılan şey, Meksika'nın Çekya karşısında işini bitirmesi halinde Aguirre'nin bir kez daha grubunu kazanan Meksika takımının bir parçası olacağıdır.

El Tri’nin Güney Kore’yi 1-0 mağlup etmesinin ardından Aguirre, “2002’de olduğu gibi bugün de grubu lider olarak bitirmek anekdot niteliğinde” dedi. “Sonuçta önemli olan, turnuvayı hangi sırada bitirdiğinizdir. FIFA bugün bizi 13. sırada gösteriyor, ancak biz daha da yükselip dünya sıralamasında ilk 10’a girmek istiyoruz.”

Bunu doğrudan söylemedi, ancak Meksika’nın bu sıçramayı yapabilmesi için, Aguirre’nin kadroda yer aldığı 1986’da olduğu gibi, muhtemelen çeyrek finale yükselmesi gerekecek.

Teknik direktörlük farklı bir iş ve ilk 180 dakikanın gösterdiği gibi, teknik direktörler her zaman takımlarının kendilerini yansıtmasını ister. Genellikle kulüp futboluna ait alışkanlıklar oluşturmaya çalışırlar ve ardından zamanın kısıtlı olduğu ve baskının hızla arttığı milli takım seviyesinde bunları yeniden canlandırmaya çalışırlar.

Aguirre’nin Dünya Kupası deneyimleri, onu bugünkü halini alan teknik direktör haline getirmiştir. Kendisinin artık daha sakin olduğunu söylese de, Güney Kore maçında yine de hakemle hararetli bir tartışmaya girdi. Dolayısıyla bu sakinlik hâlâ geliştirilme aşamasında olsa da, özü hâlâ oradadır.

El Tri, daha önce hiç iki maçın ardından Dünya Kupası grubunu kazanmamıştı. Daha da iyisi, bunu gol yemeden başardılar. Yalnızca 2026'da Meksika sadece iki gol yedi. İşte Aguirre'nin imajı budur: savunma kalitesine sahip dengeli bir takım.

Şimdi Estadio Azteca’da Çekya maçı var; bu maç, Meksika’nın gruptaki konumunu değiştirmeyecek, ancak eleme turları öncesinde bu takımın nasıl bir hal alacağını belirleyebilir.

İşte Meksika ve Çekya’nın Mexico City’de karşılaşacağı maçta GOAL’un dikkat edilmesi gereken beş nokta.

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    Aguirre, ilk 11’i ne kadar değiştirmeye istekli olacak?

    Bu, Aguirre’nin bu Dünya Kupası’nda sahip olduğu ilk gerçek lüks. Meksika, grubu çoktan kazandı ve bir sonraki maçının Meksiko’da oynanacağını garantiledi. Bu durum Aguirre’ye nefes alma imkânı sağlıyor, ancak maçı bir deneye dönüştürme izni vermiyor.

    Güney Kore maçı Meksika'yı oldukça yordu. Sürekli hücum akışının olduğu bir maç değildi, ancak topun olmadığı anlarda da konsantrasyon gerektiriyordu.

    Aguirre, rekabetçi maçları formalite olarak görmeyi seven bir teknik direktör değildir. Grup birinciliği zaten garantilendi, ancak ritim önemlidir. Meksika'nın kendi evinde sergilediği imaj da öyle. En olası senaryo tam bir rotasyon değil, ölçülü bir rotasyondur: orta sahada dinç oyuncular, turnuva ritmine ihtiyaç duyan oyunculara süre verilmesi ve takımın yapısını bozmamak için yeterli sayıda as oyuncunun sahada kalması.

    Bu Dünya Kupası’nda henüz sahaya çıkmamış sadece dört oyuncu var: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Guillermo Martínez ve Mateo Chávez. Çekya maçı, Aguirre’nin kadroyu biraz daha genişletmesi için bir fırsat olabilir, ancak her değişiklik yine de takımın genel hedefine hizmet etmek zorunda.

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    Orta sahada Obed Vargas ve Gilberto Mora mı?

    Bu maç, Aguirre’nin orta sahaya farklı bir görünüm kazandırabileceği bir maç. Obed Vargas ve Gilberto Mora, Meksika’nın turnuvanın ilerleyen aşamalarında ihtiyaç duyabileceği bir şeyi temsil ediyor: enerji.

    Ayrıca, El Tri'nin çeyrek finale yükseldiği Şili'deki U-20 Dünya Kupası sırasında gelişen bir uyumları da var. Aguirre ikisini birlikte sahaya sürmeye karar verirse, bu uyum önemli bir rol oynayabilir.

    Grup aşaması sonuçları belli olduğu için Çekya, Meksika'nın başlangıçtan itibaren ne kadar verimli olabileceğini test etmek için ideal bir rakip haline geliyor.

    Vargas, Meksika'ya ikili mücadelelerde sertlik ve hızlı bir şekilde ileriye oynamaya yönelik istek katıyor. Güney Kore karşısında, gergin bir maça girip hemen topu isteyebileceğini zaten gösterdi. Mora ise Meksika'ya farklı bir enerji katıyor. Hatlar arasında topu her aldığında, bir şeyler olabileceği hissi uyandırıyor. Pasları erken görüyor ve El Tri'ye son üçte bir alana girmek için başka bir yol sunuyor.

    Asıl soru, Aguirre’nin ikisini birden ilk 11’de mi oynatacağı, yoksa daha deneyimli bir orta saha kadrosu içinde ikisinden birini mi koruyacağıdır.

    Çekya karşısında, Güney Kore maçına kıyasla daha fazla boşluk olabilir, ancak aynı zamanda daha fazla hava topu mücadelesi ve ikinci toplar da olacaktır. Bu denge, Aguirre’nin ne kadar cesur davranmaya istekli olacağını belirleyebilir.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Çekya, Dünya Kupası’nda kalabilmek için hâlâ mücadele ediyor

    Meksika turu çoktan geçmiş olabilir, ancak Çekya’nın bu maçı hafife alması için hiçbir neden yok. İşte bu da onları tehlikeli kılan şey. Bir sonuca ihtiyacı olan bir takım, genellikle daha rahat durumda olan bir takımın kaçınacağı riskleri almaya isteklidir. Çekya, turnuvadaki umutlarının hâlâ devam ettiğini bilerek grup aşamasının son maçına çıkıyor ve bu da oyunun ritmini değiştiriyor.

    Bu, Güney Kore maçından da farklı bir sınav olacak. Güney Kore, Meksika’dan hıza karşı savunma yapmasını istemişti. Çekya ise daha fiziksel bir mücadele sunabilir. Patrik Schick, takıma net bir hücum referans noktası sağlıyor; Tomáš Souček, ikinci toplarda ve duran toplarda tehlikeli; Adam Hložek ise ceza sahası çevresinde hareketlilik yaratabilir.

    Meksika için asıl zorluk, Çekya’nın oyununa ayak uydurmamak olacak. Aguirre’nin takımı, organize bir şekilde savunma yapabileceğini gösterdi, ancak topla daha temiz oynamaları gerekiyor. Meksika, ortaları savunmak ve uzun topları uzaklaştırmakla çok fazla zaman harcarsak, maç rahatsız edici bir hal alabilir. El Tri, Çekya’yı sahada bir o yana bir bu yana koşturabilir, orta sahanın arkasındaki boşluklara saldırabilir ve gereksiz faullerden kaçınabilirse, bu maç kontrol konusunda bir ders daha haline gelebilir.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    El Tri, savunma düzenini koruyacak

    Aguirre’nin asla vazgeçmeyeceği bir şey varsa, o da Meksika’yı ilk iki maçta başarıya taşıyan savunma yapısıdır. Topa sahip olmadıkları zamanlarda El Tri genellikle 5-4-1 düzenine geçiyor; kanat bekleri geriye çekiliyor ve orta saha hattı orta koridorları koruyor. Her zaman göz alıcı bir oyun olmasa da işe yaradı.

    Güney Kore karşısında Meksika, uzun süreler boyunca topu elinde tutamadı ancak düzenini kaybetmedi. Aguirre maçtan sonra bu noktaya değinerek, takımın olgunluk gösterdiğini ve Güney Afrika maçındaki bazı anlarda olduğu gibi dağılmadığını söyledi. Bu, teknik direktörlerin turnuva futbolunda değer verdiği türden bir gelişmedir; çünkü bu, göz alıcı anlar yaratır değil, farkın az olduğu maçlarda galibiyet getirir.

    Bir sonraki adım, bu kabuktan ne zaman çıkılacağını bilmektir. Estadio Azteca’da, seyircinin Meksika’yı ileriye ittiği anlarda, El Tri’nin daha proaktif olması gereken anlar olacaktır. 5-4-1 dizilişi bir üstünlüğü koruyabilir, ancak çok geriye çekilmek için bir bahane haline gelmemelidir.

    Meksika, aynı sabırla savunma yapmalı ve topu geri kazandığında bunu daha uzun pas dizilerine dönüştürmelidir. İşte bu noktada Álvaro Fidalgo ve Raúl Jiménez gibi oyuncular önem kazanır.

    5-4-1 sisteminin işleyişinde kilit rol oynayan Roberto Alvarado, son 32 turu öncesinde dinlendirilebilir. Böyle bir durumda Aguirre’nin, hücumu zayıflatmadan Meksika’ya benzer bir savunma disiplini sağlayabilecek bir alternatife ihtiyacı olacak. Bu karar, Aguirre’nin kadrosunun geri kalanına ne kadar güvendiğini ortaya koyabilir.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Edson Álvarez artık Johan Vásquez’in stoper partneri mi?

    Edson Álvarez’in Güney Kore karşısında sergilediği performans, Aguirre’ye üzerinde düşünmesi gereken bir konu sundu. Merkez savunmaya kaydırılan Álvarez, liderlik vasıflarına uygun bu rolde rahat görünüyordu. Son Heung-min’e karşı gol çizgisinden yaptığı kurtarış – her ne kadar bu pozisyon daha sonra ofsayt olarak değerlendirilse de – onun savunma hattına kattığı içgüdüyü gözler önüne serdi.

    İstatistikler de bu performansı doğruladı. Álvarez, 77 pasın 71'ini tamamlayarak %92'lik bir başarı oranı yakaladı; kendi yarı sahasında ise 59 pasın tamamını başarıyla tamamladı. Zaman zaman pres uygulayan ve boşluklara hızlıca saldırmaya çalışan Güney Kore karşısında Álvarez, El Tri’yi savunmasız bırakabilecek bölgelerde nadiren top kaybı yaptı. Rakip yarı sahada daha az risk aldı ve 18 pasın 12’sini tamamladı; ancak bu da rolünün doğasını yansıtıyordu: Meksika’nın kalesini gole kapatmak ve Güney Kore’nin kontra ataklarını beslememek.

    Defansif açıdan da en az o kadar aktifti. Álvarez, 10 defansif katkı ile maçı tamamladı; iki top kapma mücadelesini de kazandı, iki top kesme yaptı, altı top uzaklaştırma gerçekleştirdi ve beş kez topu geri kazandı. Ayrıca dört yer mücadelesi ve iki hava mücadelesinin üçünü de kazandı; bu rakamlar, pozisyonun fiziksel yönünü ne kadar doğal bir şekilde idare ettiğini gösteriyor.

    Şimdi asıl soru, bunun acil bir çözüm mü yoksa daha kalıcı bir düzenin başlangıcı mı olduğu. Álvarez hâlâ Meksika’nın en önemli orta saha oyuncularından biri, ancak onu stoper olarak kullanmak Aguirre’ye farklı bir oyun yapısı kazandırıyor. Çekya, bu fikri test etmek için mükemmel bir rakip çünkü bu takım, ceza sahasında kontrol ve baskı altında rahatlık gerektirecek.

    César Montes’in artık kadroda olmasıyla Aguirre’nin bir karar vermesi gerekiyor. Montes’i ilk 11’e geri döndürmek doğal bir hamle olurdu, ancak Álvarez ona iki kez düşünmesi için bir neden verdi. Meksika’nın güvenini savunmadan inşa ettiği bir turnuvada bu, önemsiz bir şey değil.

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