Javier "Vasco" Aguirre, onun tarzını beğenseniz de beğenmeseniz de Meksika futbol tarihinin bir parçasıdır.

Bu Dünya Kupası başlamadan önce Aguirre, Meksika ile dört Dünya Kupası'nda çeşitli görevlerde yer almıştı: 1986'da oyuncu, 1994'te yardımcı antrenör, 2002 ve 2010'da ise teknik direktör olarak. Ancak bu seriyi olağanüstü kılan şey, Meksika'nın Çekya karşısında işini bitirmesi halinde Aguirre'nin bir kez daha grubunu kazanan Meksika takımının bir parçası olacağıdır.

El Tri’nin Güney Kore’yi 1-0 mağlup etmesinin ardından Aguirre, “2002’de olduğu gibi bugün de grubu lider olarak bitirmek anekdot niteliğinde” dedi. “Sonuçta önemli olan, turnuvayı hangi sırada bitirdiğinizdir. FIFA bugün bizi 13. sırada gösteriyor, ancak biz daha da yükselip dünya sıralamasında ilk 10’a girmek istiyoruz.”

Bunu doğrudan söylemedi, ancak Meksika’nın bu sıçramayı yapabilmesi için, Aguirre’nin kadroda yer aldığı 1986’da olduğu gibi, muhtemelen çeyrek finale yükselmesi gerekecek.

Teknik direktörlük farklı bir iş ve ilk 180 dakikanın gösterdiği gibi, teknik direktörler her zaman takımlarının kendilerini yansıtmasını ister. Genellikle kulüp futboluna ait alışkanlıklar oluşturmaya çalışırlar ve ardından zamanın kısıtlı olduğu ve baskının hızla arttığı milli takım seviyesinde bunları yeniden canlandırmaya çalışırlar.

Aguirre’nin Dünya Kupası deneyimleri, onu bugünkü halini alan teknik direktör haline getirmiştir. Kendisinin artık daha sakin olduğunu söylese de, Güney Kore maçında yine de hakemle hararetli bir tartışmaya girdi. Dolayısıyla bu sakinlik hâlâ geliştirilme aşamasında olsa da, özü hâlâ oradadır.

El Tri, daha önce hiç iki maçın ardından Dünya Kupası grubunu kazanmamıştı. Daha da iyisi, bunu gol yemeden başardılar. Yalnızca 2026'da Meksika sadece iki gol yedi. İşte Aguirre'nin imajı budur: savunma kalitesine sahip dengeli bir takım.

Şimdi Estadio Azteca’da Çekya maçı var; bu maç, Meksika’nın gruptaki konumunu değiştirmeyecek, ancak eleme turları öncesinde bu takımın nasıl bir hal alacağını belirleyebilir.

İşte Meksika ve Çekya’nın Mexico City’de karşılaşacağı maçta GOAL’un dikkat edilmesi gereken beş nokta.