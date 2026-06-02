Guillermo Ochoa’nın altıncı Dünya Kupası’ndan Inter Miami’nin yıldızı Germán Berterame’nin kadroya alınmamasına: Meksika’nın kadro açıklamasının kazananları ve kaybedenleri

Meksika’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı ve Javier “Vasco” Aguirre’nin son listesi, form kadar güveni de yansıtıyor.

El Tri, Pazar gecesi Chespirito olarak bilinen Roberto Gomez Bolaños'un seslendirdiği bir sosyal medya videosu ile duyuruyu resmileştirdi ve tartışmalar başlamadan önce açıklamaya nostaljik bir Meksika havası kattı. 26 isim artık belli. Baskı da öyle.

Meksika, 11 Haziran'da evinde Dünya Kupası'na başlayacak ve Aguirre, deneyim, iyileşme umudu ve yeni dönemi şekillendirebilecek genç oyunculara dayalı bir kadro seçti.









Kadroda tarihsel öneme sahip isimler var. Bunların başında, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte altı Dünya Kupası'na katılan sadece üç oyuncudan biri olmaya hazırlanan Guillermo Ochoa geliyor. Riskler de var. Aguirre, her oyuncunun aynı fiziksel ve atletik durumda olmadığını kabul etti, ancak bunun Meksika'nın bulabileceği en iyi kadro olduğunu vurguladı.

"20 aydır takımın başındayım ve benim görüşüme göre, bulabildiğimiz en iyi kadro bu," dedi. "Herkesi aynı fiziksel ve atletik formda getirmiyoruz. Onları hazır hale getirmek için hala birkaç günümüz var, ancak 11'inde tam olarak hazır bir şekilde başlamaya çalışacağız."

Bu kadronun ardındaki gerilim budur. Meksika'nın kadrosunda, 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 12 oyuncu bulunuyor; bu çekirdek kadro, bu sahnenin baskısını iyi anlıyor. Ancak Aguirre, Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” Gonzalez, Obed Vargas, Brian Gutierrez ve Mateo Chavez'e de yer ayırdı; bu da bu kadronun sadece tek bir turnuva için oluşturulmadığının kanıtıdır. Bu kadro, bir sonraki aşamaya uzanan bir köprü niteliğindedir.

GOAL, El Tri’nin kadro açıklamasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...