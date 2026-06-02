Guillermo Ochoa’nın altıncı Dünya Kupası’ndan Inter Miami’nin yıldızı Germán Berterame’nin kadroya alınmamasına: Meksika’nın kadro açıklamasının kazananları ve kaybedenleri

Javier Aguirre’nin Meksika kadrosu tarih, güven ve riski bir araya getiriyor; Guillermo Ochoa altıncı Dünya Kupası’nı kovalarken, German Berterame son anlardaki çabalarına rağmen kadroya giremedi.

Meksika’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı ve Javier “Vasco” Aguirre’nin son listesi, form kadar güveni de yansıtıyor.

El Tri, Pazar gecesi Chespirito olarak bilinen Roberto Gomez Bolaños'un seslendirdiği bir sosyal medya videosu ile duyuruyu resmileştirdi ve tartışmalar başlamadan önce açıklamaya nostaljik bir Meksika havası kattı. 26 isim artık belli. Baskı da öyle.

Meksika, 11 Haziran'da evinde Dünya Kupası'na başlayacak ve Aguirre, deneyim, iyileşme umudu ve yeni dönemi şekillendirebilecek genç oyunculara dayalı bir kadro seçti.



Kadroda tarihsel öneme sahip isimler var. Bunların başında, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte altı Dünya Kupası'na katılan sadece üç oyuncudan biri olmaya hazırlanan Guillermo Ochoa geliyor. Riskler de var. Aguirre, her oyuncunun aynı fiziksel ve atletik durumda olmadığını kabul etti, ancak bunun Meksika'nın bulabileceği en iyi kadro olduğunu vurguladı.

"20 aydır takımın başındayım ve benim görüşüme göre, bulabildiğimiz en iyi kadro bu," dedi. "Herkesi aynı fiziksel ve atletik formda getirmiyoruz. Onları hazır hale getirmek için hala birkaç günümüz var, ancak 11'inde tam olarak hazır bir şekilde başlamaya çalışacağız."

Bu kadronun ardındaki gerilim budur. Meksika'nın kadrosunda, 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 12 oyuncu bulunuyor; bu çekirdek kadro, bu sahnenin baskısını iyi anlıyor. Ancak Aguirre, Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” Gonzalez, Obed Vargas, Brian Gutierrez ve Mateo Chavez'e de yer ayırdı; bu da bu kadronun sadece tek bir turnuva için oluşturulmadığının kanıtıdır. Bu kadro, bir sonraki aşamaya uzanan bir köprü niteliğindedir.

GOAL, El Tri’nin kadro açıklamasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    KAZANAN: Santiago Gimenez

    Santiago Gimenez için bu, sadece ilk Dünya Kupası değil. Bu, kendisi hakkındaki tartışmaları yeniden canlandırmak için bir fırsat.

    AC Milan'ın forveti, sakatlıklar, istikrarsızlık ve ritim eksikliğiyle damgalanan zorlu bir sezonun ardından turnuvaya geliyor. İtalyan kulübünde 18 maçta 1 gol ve 3 asistle sezonu tamamlayan Gimenez, 9 aydır gol atamadan Dünya Kupası'na girecek. Son golünü 23 Eylül 2025'te Milan'ın Lecce'yi 3-0 yendiği maçta atmıştı.

    Bu durum normalde herhangi bir forveti savunmasız bırakırdı. Ancak Aguirre onu kadroda tuttu.

    Gimenez, durumu hakkında dürüst davrandı. Geçen Perşembe günü Pasadena'da düzenlenen Meksika basın gününde, sakatlık sorunları nedeniyle sezonunun yanıltıcı olduğunu söyledi, ancak rakamlardan kaçınmadı.

    "Sakatlık nedeniyle biraz yanıltıcı bir sezondu. Yüzde 100 formda değildim, ancak rakamlar ortada ve bence kötü bir sezondu" dedi.

    Yine de kadroda yer alması, potansiyelinin göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğuna dair inancı yansıtıyor. Meksika'nın mükemmel bir 9 numarası yok, ancak seçenekleri var. Raul Jimenez, Premier Lig'de attığı goller ve deneyimini getiriyor. Gonzalez, Chivas ile geçirdiği güçlü bir 2026 Clausura sezonunun ardından kadroya katıldı. Guillermo Martinez son anda kadroya girmeyi başardı. Gimenez, formda olmadığı bir dönemde bile, yine de Avrupa'da oynama tecrübesine sahip.

    "Buradaki forvetler inanılmaz ve Vasco için seçeneklere sahip olmaktan daha iyi ne olabilir ki," dedi Gimenez. "Diğer süreçlerde belki çok fazla seçenek yoktu, ama şimdi var."

    Gimenez için Dünya Kupası, hayal kırıklığı yaratan bir kulüp sezonunu geride bırakması için bir fırsat sunuyor.

    MAĞLUP: Alman Berterame

    German Berterame, son anda kendini kanıtlamak için bir forvetin yapabileceği neredeyse her şeyi yaptı. Yine de bu yeterli olmadı.

    Inter Miami'nin forveti, Meksika'nın Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamalarının büyük bir kısmında yer almıştı ve bir süreliğine Aguirre'nin merkez forvetleri arasında yer almak için mücadele edecek gibi görünüyordu. Son zamanlarda MLS'de gösterdiği performans, bu iddiayı daha da güçlendirdi. Berterame, bu sezon Inter Miami formasıyla 15 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı; bu istatistiklerle Lionel Messi'nin hemen arkasında yer aldı.

    Bu yüzden onun yokluğu acı verecek.

    Berterame Miami'de formunu yakalamışken, Aguirre başka bir yöne gitti. Sürpriz olan, Meksika'nın birkaç forvet seçmiş olması değildi. Sürpriz olan, Pumas'tan Martinez'in onun önünde son yeri kazanmasıydı. Aguirre'nin seçtiği forvetler Jimenez, Gonzalez, Gimenez ve Martinez oldu; bu da Berterame'yi, kadroya giren bazı oyunculardan daha iyi son dönem istatistiklerine rağmen kadro dışında bıraktı.

    İşte burada kadro hesaplamaları acımasız hale geliyor. Berterame bir yabancı değildi. Süreç içindeydi, performans göstermişti ve Inter Miami'de Luis Suarez ile kurduğu bağ, ona mükemmel bir zamanda ivme kazandırmıştı. Ancak Aguirre farklı bir profile değer veriyor gibi görünüyordu ve Martinez'in son dakikalardaki atılımı denklemi değiştirdi.

    Berterame için zamanlama daha kötü olamazdı. Kadroya girememesinin nedeni ortadan kaybolması değildi. Yılın en iyi futbolunu oynarken kadroya giremedi.

    KAZANAN: Luis Chavez

    Luis Chavez bir zamanlar Aguirre’nin fiziksel standartları nedeniyle kadroya giremeyecek oyuncular arasında gösteriliyordu. Oysa o, nihai kadroya seçildi.

    Bu önemli çünkü Chavez, Meksika'ya özel bir şey katıyor: orta sahada kontrol, sol ayakla vuruş ve duran toplarda gerçek bir tehlike. Hâlâ birçok kişi tarafından 2022 Dünya Kupası'nda Meksika'nın en iyi oyuncusu olarak hatırlanıyor; Suudi Arabistan'a karşı attığı serbest vuruş golü, El Tri'nin Katar'daki birkaç parlak anısından biri olmuştu.

    Son dönemdeki yolu kolay olmadı. Chavez, Edson Alvarez, Cesar Huerta ve Alexis Vega gibi, Aguirre'nin Meksika'nın rehabilitasyon için uygun bir yer olmadığını defalarca söylediği bir dönemde sakatlık sorunlarıyla uğraştı. 31 Mart'ta Belçika ile oynanan hazırlık maçının ardından Aguirre net konuştu.

    "Yüzde 100 formda olmayan kimse gelmeyecek" dedi. "Onların tarzını beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz, ancak futbol açısından yüzde 100 demek, oynamak, katılmak ya da antrenman yapmak demektir. Ben takımı oynatan insanları düşünüyorum."

    Chavez bu kriteri karşıladı.

    Avustralya maçındaki performansı buna yardımcı oldu. Meksika'nın en aktif oyuncularından biriydi ve Aguirre'nin onu neden hala değer verdiğini gösterdi. Sıkı geçen maçların ayrıntılarla belirlenebileceği bir turnuvada, Chavez'in sol ayağı bir lüks değil.

    Katar'dan sonra sahip olduğu parlaklığa sahip olmayabilir, ancak kadroya alınması, Aguirre'nin Meksika'nın hala onun istikrarına ve duran toplardaki tehlikesine ihtiyaç duyduğuna inandığını gösteriyor.

    MAĞLUP: Marcel Ruiz

    Marcel Ruiz’in kadroya alınmaması, hem fedakarlık hem de zamanlama ile ilgili olduğu için en acı verici durumlardan biri.

    Toluca'nın orta saha oyuncusu, Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak umuduyla diz ameliyatını ertelemişti. Kulüp sahnesinden de kaybolmadı. Ruiz, Toluca'yı 2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası şampiyonluğuna taşımaya yardımcı oldu ve milli takımda yer almasını sağlayan liderlik ve kaliteyi sergiledi.

    Ancak son karar hiçbir zaman gelmedi.

    Avustralya maçı öncesinde Aguirre, durumu dikkatli bir şekilde ele aldı ve konunun özel ve tıbbi olarak ele alındığını açıkça belirtti.

    Aguirre, "Bu zor bir durum, tüm günümüzü sakatlığı olan oyuncular hakkında konuşarak geçirebiliriz" dedi. "Marcel ile özel olarak konuştum ve o da kendi görüşünü dile getirdi. Bu konuyu daha fazla uzatmayacağız. Bu konuyu doktorlarla ele alıyoruz. Onunla birlikte bir heyet gönderdik ve onlar da konuyu sonuçlandırdı."

    Bu açıklama, kadroya alınmamasını daha kolay hale getirmiyor. Ruiz, Aguirre'nin sürecinin bir parçasıydı ve kulüpteki formu ona güçlü bir argüman sağlıyordu. Ancak teknik direktörün diğer oyuncularla ilgili sakatlık endişeleri olduğu bir kadroda, Ruiz'in fiziksel durumu muhtemelen aleyhine işledi.

    Toluca'nın orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'na katılmak için elinden geleni yaptı. Sonunda Aguirre, kadroyu onun için genişletmedi.

    KAZANAN: Gençlik hareketi

    Bu kadro sadece bugünü yansıtmıyor. Aynı zamanda Meksika’ya bir sonraki döneme dair bir fikir veriyor.

    Gilberto Mora bunun en açık sembolüdür. 17 yaşındaki Tijuana orta saha oyuncusu, Aguirre'nin kadrosundaki en genç oyuncudur ve sahaya çıkarsa Dünya Kupası'nda oynayan en genç Meksikalı oyuncu olabilir. Kadroya alınması sadece süs amaçlı değildir. Mora, Meksika'nın hücumuna yaratıcılık katabileceğini zaten göstermiştir ve varlığı El Tri'ye sahada farklı bir canlılık katmaktadır.

    Ancak tek başına değil.

    La Hormiga Gonzalez, Chivas ile 2026 Clausura'da 12 gol attıktan sonra kadroya katıldı; bu çıkış yakaladığı sezon, onu doğru zamanda forvet adayları arasına soktu. Vargas, orta sahaya modern bir profil ve etrafında takımın inşa edilebileceği uzun vadeli bir parça kazandırıyor. Gutierrez, yaratıcılık açısından bir seçenek daha ekliyor. Chavez, aksi takdirde büyük ölçüde güven ve deneyime dayanan savunma hattında Aguirre'ye daha genç bir savunma parçası sunuyor.

    Hatta Raul “Tala” Rangel bile bu temaya uyuyor. 26 yaşında, bir genç değil, ancak bir kaleci için uluslararası kariyerinin henüz başlarında. Ochoa, bu pozisyonda kariyerlerin ne kadar uzun sürebileceğinin bariz bir örneği. Rangel bu aşamayı iyi idare ederse, Meksika sadece 2026 için kalecisini belirlemiyor olabilir. Bir sonraki on yıla doğru geçişi başlatıyor olabilir.

    İşte bu yüzden bu grup önemlidir. Aguirre tecrübeli oyunculara güvendi, ancak geleceğin kapısını da kapatmadı.

    KAYBEDEN: Savunmada kadro derinliği eksikliği

    Kadrodaki tüm dengelere rağmen, bir alan hâlâ zayıf görünüyor: savunma.

    Aguirre, 26 kişilik kadrosunda sadece altı savunma oyuncusu belirledi: Israel Reyes, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo ve Chavez. Bu da savunmayı kadrodaki en zayıf pozisyon grubu yapıyor.

    Çözümler var, ancak bunların çoğu uyum gerektiriyor. Alvarez savunma hattına geçebilir. Luis Romo savunmada çok yönlü bir oyuncu. Erik Lira daha geride oynayarak yardımcı olabilir. Ancak bunlar acil durum çözümleri, tam anlamıyla yerlerine geçecek oyuncular değil. Ayrıca bu durum El Tri'yi üçlü savunmaya zorlayabilir.

    İşte bu noktada Vasquez çok önemli hale geliyor. O, Meksika'nın en güvenilir sol ayaklı stoperi ve kadrodaki düzenli Avrupa deneyimi olan az sayıdaki savunmacılardan biri. Eğer sağlıklı ve formda olursa, bu yapı mantıklı hale gelir. Eğer oynayamazsa, durum daha karmaşık hale gelir.

    21 yaşındaki Toluca savunmacısı Everardo Lopez, yılın başlarında Aguirre yönetiminde süre almıştı ve gelecek için bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak teknik ekip, onun bu Dünya Kupası için hazır olmadığına karar verdi. Son kadro yerleri başkalarına gitti.

    Bu seçim anlaşılabilir olabilir, ancak Meksika'yı savunmasız bırakıyor. Aguirre, deneyime, çok yönlülüğe ve orta saha derinliğine güvendi. Bunun bedeli ise, El Tri'nin en önemli savunmacılarından birinin yerine geçecek doğal bir sol ayaklı yedeği olmadan kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na girmesi.